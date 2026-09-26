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Παρίσι: Περισσότεροι από μισό εκατομμύριο πιστή στη λειτουργία του Πάπα - Αυστηρά μέτρα ασφαλείας
Ειδήσεις
11:20 - 26 Σεπ 2026

Παρίσι: Περισσότεροι από μισό εκατομμύριο πιστή στη λειτουργία του Πάπα - Αυστηρά μέτρα ασφαλείας

Reporter.gr Newsroom
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Η γιγαντιαία Θεία Λειτουργία στην Πλας ντε λα Κονκόρντ, στο κέντρο του Παρισιού, χοροστατούντος του Πάπα Λέοντα ΙΔ΄, αναμένεται να αποτελέσει το σημαντικότερο γεγονός της δεύτερης ημέρας του τετραήμερου «αποστολικού ταξιδιού» του ποντίφικα στη Γαλλία.

Η Θεία Λειτουργία θα πραγματοποιηθεί τις πρώτες απογευματινές ώρες και εκτιμάται ότι θα συγκεντρώσει περισσότερους από 600.000 πιστούς, όπως μετέδωσε νωρίτερα το France 24. Για την εκδήλωση έχουν τεθεί σε εφαρμογή αυστηρά μέτρα ασφαλείας, ενώ σημαντικό τμήμα του κέντρου της γαλλικής πρωτεύουσας έχει αποκλειστεί για όσους δεν διαθέτουν τις απαιτούμενες άδειες εισόδου.

Σημειώνεται ότι στη Λειτουργία αναμένεται να παραστούν πολλοί Γάλλοι πολιτικοί και άλλοι εκπρόσωποι της δημόσιας ζωής. Ωστόσο, απών θα είναι ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, ο οποίος θα εκπροσωπηθεί από τη σύζυγό του, Μπριζίτ Μακρόν.

Η επίσκεψη σε δομή υποδοχής μεταναστών

Πριν από τη Θεία Λειτουργία, ο Πάπας Λέων ΙΔ΄ θα επισκεφθεί μια επισκοπική ένωση που ασχολείται με την υποδοχή μεταναστών. Η δομή ιδρύθηκε μετά την έκκληση του προκατόχου του, Πάπα Φραγκίσκου, για «καλωσόρισμα, προστασία, προώθηση και ενσωμάτωση» των ξένων.

Στη συνέχεια, ο ποντίφικας θα μεταβεί στο Καθολικό Ινστιτούτο του Παρισιού, όπου θα συναντηθεί τόσο με νεοβαπτισμένους καθολικούς όσο και με ανθρώπους που προετοιμάζονται να λάβουν το βάπτισμα.

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