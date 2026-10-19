Πληθωρισμός και κεντρικές τράπεζες στο επίκεντρο των αγορών – Τι περιμένουν οι επενδυτές

Η Bank of America προβλέπει επιτάχυνση των πληθωριστικών πιέσεων σε Βρετανία, Ιαπωνία και Καναδά, ενώ οι δείκτες PMI αναμένεται να δείξουν ήπια επιβράδυνση της οικονομικής δραστηριότητας στην Ευρωζώνη.

Με το βλέμμα στις νέες ενδείξεις για την πορεία του πληθωρισμού και της παγκόσμιας οικονομικής δραστηριότητας ξεκινά η εβδομάδα 19-23 Οκτωβρίου για τις διεθνείς αγορές. Τα στοιχεία για τις τιμές καταναλωτή στο Ηνωμένο Βασίλειο, την Ιαπωνία και τον Καναδά, οι προκαταρκτικοί δείκτες επιχειρηματικής δραστηριότητας σε ΗΠΑ και Ευρώπη, καθώς και οι αποφάσεις κεντρικών τραπεζών στις αναδυόμενες οικονομίες συγκεντρώνουν το μεγαλύτερο ενδιαφέρον.

Σύμφωνα με την εβδομαδιαία ανάλυση της Bank of America, με τίτλο Global Macro Watch – Known Unknowns, οι επόμενες ανακοινώσεις αναμένεται να προσφέρουν νέες ενδείξεις για τις πληθωριστικές πιέσεις, αλλά και για τις αντοχές της οικονομίας σε ένα περιβάλλον αυστηρότερων χρηματοπιστωτικών συνθηκών και αυξημένου ενεργειακού κόστους.

Βρετανία: Ο πληθωρισμός αναμένεται στο 3,5%

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, οι εκτιμήσεις της Bank of America δείχνουν νέα επιτάχυνση του πληθωρισμού, με τον γενικό δείκτη τιμών καταναλωτή να προβλέπεται ότι θα αυξηθεί στο 3,5% σε ετήσια βάση, από 3,1% προηγουμένως. Εφόσον επιβεβαιωθεί η πρόβλεψη, ο πληθωρισμός θα διαμορφωθεί κατά 0,5 ποσοστιαίες μονάδες υψηλότερα από την εκτίμηση της Τράπεζας της Αγγλίας.

Ανοδικά αναμένεται να κινηθούν και οι υποκείμενες πληθωριστικές πιέσεις. Ο δομικός πληθωρισμός προβλέπεται να ενισχυθεί στο 2,8% από 2,6%, ενώ ο πληθωρισμός στις υπηρεσίες εκτιμάται ότι θα ανέλθει στο 3,7% από 3,4%. Και οι δύο δείκτες αναμένεται να υπερβούν οριακά τις αντίστοιχες προβλέψεις της κεντρικής τράπεζας.

Στην αγορά εργασίας, το ποσοστό ανεργίας εκτιμάται ότι θα παραμείνει στο 4,9%, ενώ ο ετήσιος ρυθμός αύξησης των μισθών στον ιδιωτικό τομέα αναμένεται να επιταχυνθεί στο 3%, από 2,9%.

Ιαπωνία: Ενίσχυση των πληθωριστικών πιέσεων

Στην Ιαπωνία, οι προβλέψεις κάνουν λόγο για σημαντική επιτάχυνση του πληθωρισμού. Ο εθνικός δομικός δείκτης τιμών καταναλωτή, σύμφωνα με τον ιαπωνικό ορισμό, αναμένεται να διαμορφωθεί στο 2,2% σε ετήσια βάση, έναντι 1,7% τον Αύγουστο.

Αντίστοιχα, ο δείκτης δομικού πληθωρισμού με βάση τον ορισμό της Τράπεζας της Ιαπωνίας προβλέπεται να αυξηθεί στο 2,4%, από 1,9%.

Η Bank of America εκτιμά, πάντως, ότι η επιτάχυνση σε εθνικό επίπεδο θα είναι ηπιότερη από εκείνη που καταγράφηκε πρόσφατα στο Τόκιο. Η διαφορά αποδίδεται εν μέρει στην επίδραση συγκεκριμένων μέτρων πολιτικής που εφαρμόζονται στην ιαπωνική πρωτεύουσα και επηρέασαν τις πρόσφατες μετρήσεις.

Καναδάς: Νέα άνοδος του πληθωρισμού λόγω καυσίμων

Ανοδικά αναμένεται να κινηθεί ο πληθωρισμός και στον Καναδά, με βασικούς παράγοντες την αύξηση των τιμών της βενζίνης και τις πιέσεις στις κατηγορίες ένδυσης και μεταφορών.

Ο δείκτης τιμών καταναλωτή προβλέπεται να αυξηθεί κατά 0,19% σε μηνιαία βάση, μετά την υποχώρηση κατά 0,1% που καταγράφηκε τον Αύγουστο. Σε ετήσια βάση, ο πληθωρισμός εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί στο 3,17%, έναντι 3% τον προηγούμενο μήνα.

Παράλληλα, οι αγορές θα αξιολογήσουν την έρευνα επιχειρηματικών προοπτικών της Τράπεζας του Καναδά, με έμφαση στις εκτιμήσεις των επιχειρήσεων για τις μελλοντικές πωλήσεις.

Ευρωζώνη: Ήπια επιβράδυνση της δραστηριότητας

Στην Ευρωζώνη, η προσοχή στρέφεται στους προκαταρκτικούς δείκτες υπευθύνων προμηθειών (PMI) για τον Οκτώβριο, καθώς και στις μετρήσεις οικονομικής και επιχειρηματικής εμπιστοσύνης.

Η Bank of America αναμένει υποχώρηση του σύνθετου δείκτη PMI στις 52,8 μονάδες, από 53,1 μονάδες. Η εξασθένηση εκτιμάται ότι θα προέλθει κυρίως από τον τομέα των υπηρεσιών, ενώ η μεταποιητική δραστηριότητα προβλέπεται να παραμείνει σε γενικές γραμμές σταθερή.

Την ίδια ώρα, οι αυστηρότερες χρηματοπιστωτικές συνθήκες και το αυξημένο ενεργειακό κόστος ενδέχεται να περιορίσουν την ανθεκτικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας. Οι προσδοκίες για τη γερμανική οικονομία, όπως καταγράφονται στον δείκτη ZEW, αναμένεται να υποχωρήσουν, ενώ μικρή επιδείνωση προβλέπεται και για την επιχειρηματική εμπιστοσύνη στη Γαλλία.

Η καταναλωτική εμπιστοσύνη εκτιμάται ότι θα παραμείνει κοντά στα ήδη χαμηλά επίπεδα, ενώ στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται και οι προσδοκίες πληθωρισμού της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, καθώς και δημόσιες παρεμβάσεις αξιωματούχων της.

ΗΠΑ: Τα στοιχεία που προηγούνται της συνεδρίασης της Fed

Στις Ηνωμένες Πολιτείες, το πρόγραμμα των οικονομικών ανακοινώσεων είναι σχετικά περιορισμένο, ωστόσο περιλαμβάνει στοιχεία που θα μπορούσαν να προσφέρουν ενδείξεις για την πορεία της οικονομίας και της αγοράς εργασίας.

Μεταξύ των σημαντικότερων ανακοινώσεων είναι ο δείκτης εμπιστοσύνης των κατασκευαστών κατοικιών NAHB, τα εβδομαδιαία στοιχεία απασχόλησης της ADP, οι ενάρξεις κατασκευής κατοικιών και οι εκκρεμείς πωλήσεις κατοικιών. Ενδιαφέρον παρουσιάζουν επίσης οι νέες αιτήσεις επιδομάτων ανεργίας, οι προκαταρκτικοί δείκτες PMI της S&P Global για τη μεταποίηση και τις υπηρεσίες, καθώς και ο δείκτης καταναλωτικής εμπιστοσύνης του Πανεπιστημίου του Μίσιγκαν.

Παράλληλα, η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ βρίσκεται από τις 17 Οκτωβρίου στην καθιερωμένη περίοδο αποχής από δημόσιες τοποθετήσεις για τη νομισματική πολιτική, ενόψει της συνεδρίασης της 27ης και 28ης Οκτωβρίου.

Αναδυόμενες αγορές: Σειρά συνεδριάσεων κεντρικών τραπεζών

Πλούσιο είναι το πρόγραμμα νομισματικής πολιτικής στις αναδυόμενες αγορές, καθώς συνεδριάσεις έχουν προγραμματιστεί στις κεντρικές τράπεζες της Τουρκίας, της Νότιας Κορέας, της Ινδονησίας, της Ουγγαρίας, του Ισραήλ, της Γεωργίας και του Καζακστάν.

Στο διεθνές ημερολόγιο περιλαμβάνονται επίσης η δημοσίευση των πρακτικών της Εθνικής Τράπεζας της Ελβετίας, καθώς και ομιλίες αξιωματούχων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, την Τράπεζα της Αγγλίας, την Κεντρική Τράπεζα της Αυστραλίας και την Κεντρική Τράπεζα της Σουηδίας.

Το στίγμα της εβδομάδας για τις αγορές

Η πορεία του πληθωρισμού σε Βρετανία, Ιαπωνία και Καναδά, σε συνδυασμό με τις ενδείξεις για την οικονομική δραστηριότητα στην Ευρωζώνη και τις ΗΠΑ, αναμένεται να διαμορφώσει το κλίμα στις διεθνείς αγορές.

Ιδιαίτερη σημασία έχουν οι ενδείξεις για το κατά πόσο οι πληθωριστικές πιέσεις επιμένουν, παράλληλα με την πιθανή επιβράδυνση της οικονομικής δραστηριότητας. Τα νέα δεδομένα θα αποτελέσουν μέρος της αξιολόγησης των επενδυτών για τις επόμενες κινήσεις των κεντρικών τραπεζών και τις προοπτικές της νομισματικής πολιτικής το επόμενο διάστημα.