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Σαουδική Αραβία: Αναβάλλεται για το 2027 το μεγάλο επενδυτικό συνέδριο μετά τις επιθέσεις των Χούθι
Ειδήσεις
20:46 - 19 Οκτ 2026

Σαουδική Αραβία: Αναβάλλεται για το 2027 το μεγάλο επενδυτικό συνέδριο μετά τις επιθέσεις των Χούθι

Reporter.gr Newsroom

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Στον «πάγο» το Future Investment Initiative στο Ριάντ υπό τον φόβο νέων πυραυλικών και επιθέσεων με drones – Στη λίστα των ομιλητών κορυφαία ονόματα της παγκόσμιας οικονομίας, όπως οι επικεφαλής των JPMorgan, Goldman Sachs και BlackRock.

Σύμφωνα με το CNBC, η Σαουδική Αραβία ανακοίνωσε τη Δευτέρα την αναβολή για το 2027 του κορυφαίου ετήσιου επενδυτικού συνεδρίου της, Future Investment Initiative (FII), καθώς οι υποστηριζόμενοι από το Ιράν αντάρτες Χούθι έχουν εντείνει τις πυραυλικές επιθέσεις και τις επιδρομές με μη επανδρωμένα αεροσκάφη εναντίον του βασιλείου τις τελευταίες εβδομάδες.

Η διοργάνωση επρόκειτο να πραγματοποιηθεί στην πρωτεύουσα Ριάντ από τις 26 έως τις 29 Οκτωβρίου. «Θα ανακοινώσουμε πολύ σύντομα τις νέες ημερομηνίες για το 2027», ανέφεραν οι διοργανωτές σε ανακοίνωσή τους.

Η απόφαση ελήφθη στον απόηχο της επίθεσης των Χούθι στο διεθνές αεροδρόμιο King Khalid του Ριάντ, στις 10 Οκτωβρίου, η οποία, σύμφωνα με το δημοσίευμα, άφησε πίσω της τουλάχιστον 12 νεκρούς και περισσότερους από 300 τραυματίες.

Στο συνέδριο οι ισχυρότεροι παίκτες της Wall Street

Η λίστα των ομιλητών περιλάμβανε ορισμένα από τα πλέον ισχυρά ονόματα της διεθνούς επιχειρηματικής και χρηματοοικονομικής σκηνής. Μεταξύ αυτών ήταν ο Τζέιμι Ντάιμον της JPMorgan Chase, ο Ντέιβιντ Σόλομον της Goldman Sachs, ο Στίβεν Σβάρτσμαν της Blackstone, ο Λάρι Φινκ της BlackRock και η Τζέιν Φρέιζερ της Citigroup.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδόθηκαν στο CNBC, ορισμένοι συμμετέχοντες και ομιλητές σχεδίαζαν να ταξιδέψουν στη Σαουδική Αραβία μέσω Μπαχρέιν και στη συνέχεια να μεταβούν οδικώς στο Ριάντ, σε μια διαδρομή περίπου πέντε ωρών.

Πλήγμα στα σχέδια οικονομικού μετασχηματισμού του Ριάντ

Το Future Investment Initiative, που δημιουργήθηκε το 2017 από το κρατικό επενδυτικό ταμείο της Σαουδικής Αραβίας, αποτελεί βασικό εργαλείο της προσπάθειας του βασιλείου να περιορίσει την εξάρτησή του από το πετρέλαιο και να προσελκύσει διεθνή κεφάλαια.

Στην πρώτη διοργάνωση, το 2017, ο διάδοχος του σαουδαραβικού θρόνου, Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν, παρουσίασε το φιλόδοξο σχέδιο της NEOM, ενός από τα εμβληματικά έργα που εντάσσονται στο όραμα οικονομικού μετασχηματισμού της χώρας.

Η αναβολή του συνεδρίου αναδεικνύει, ωστόσο, το αυξανόμενο κόστος της περιφερειακής αστάθειας για τα σχέδια του Ριάντ, σε μια περίοδο κατά την οποία ο πόλεμος μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν επεκτείνεται στη Μέση Ανατολή.

Νέες αναχαιτίσεις drones και πυραύλων

Οι Χούθι έχουν εξαπολύσει επανειλημμένα κύματα επιθέσεων με πυραύλους και drones κατά της Σαουδικής Αραβίας μετά την επίθεση στο αεροδρόμιο του Ριάντ.

Την Παρασκευή και το Σάββατο, οι σαουδαραβικές ένοπλες δυνάμεις κατέστρεψαν αρκετά μη επανδρωμένα αεροσκάφη που είχαν εκτοξευθεί προς την ευρύτερη περιοχή της πρωτεύουσας, σύμφωνα με εκπρόσωπο του στρατού.

Παράλληλα, την Παρασκευή αναχαιτίστηκαν πύραυλοι πάνω από την Ερυθρά Θάλασσα, μεταξύ των οποίων και ένας που κατευθυνόταν προς την πόλη Γιανμπού, σημαντικό λιμάνι και πετρελαϊκό κόμβο της χώρας.

Η κλιμάκωση των επιθέσεων θέτει πλέον υπό αυξανόμενη πίεση όχι μόνο την ασφάλεια του βασιλείου, αλλά και την εικόνα σταθερότητας που επιχειρεί να προβάλει η Σαουδική Αραβία στους διεθνείς επενδυτές.

Τελευταία τροποποίηση στις 19/10/2026 - 20:50
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