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Στη σκιά των πολέμων η παγκόσμια οικονομία – Στο επίκεντρο ενέργεια, πληθωρισμός και επιτόκια
Ειδήσεις
14:42 - 20 Οκτ 2026

Στη σκιά των πολέμων η παγκόσμια οικονομία – Στο επίκεντρο ενέργεια, πληθωρισμός και επιτόκια

Reporter.gr Newsroom

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Η συνέχιση της εμπόλεμης κατάστασης στη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία σε συνδυασμό με το αυξημένο κόστος για την ασφάλιση των πλοίων και τη μεταφορά του αργού πετρελαίου και τις σοβαρές ζημιές στις ενεργειακές υποδομές (που έχουν περιορίσει δραστικά τη δυνατότητα διύλισής του) εξακολουθούν να δημιουργούν πιέσεις στην παγκόσμια αγορά ενέργειας, ιδιαίτερα ενόψει της χειμερινής περιόδου.

Οι κίνδυνοι είναι εντονότεροι για την Ευρώπη λόγω της υψηλής εξάρτησής της από τις εισαγωγές ενέργειας και των ιδιαίτερα χαμηλών, για την εποχή, επιπέδων πλήρωσης των ευρωπαϊκών αποθηκών φυσικού αερίου. Επιπρόσθετα, το αποτέλεσμα στις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ ενδέχεται να επηρεάσει σημαντικά τις εξελίξεις στα πολεμικά μέτωπα. Στο πλαίσιο αυτό, η Fed και η ΕΚΤ στις προσεχείς συνεδριάσεις τους είναι πολύ πιθανό να τηρήσουν στάση αναμονής, προκειμένου να έχουν μία σαφέστερη εικόνα για την εκτιμώμενη πορεία του πληθωρισμού προτού μεταβάλουν την πολιτική τους, όπως σημειώνει σε ανάλυσή της η Τράπεζα Πειραιώς.

Στις ΗΠΑ, τα οικονομικά στοιχεία και οι πρόδρομοι δείκτες παραμένουν αρκετά καλά, υποδηλώνοντας τη διατήρηση της απρόσμενης ανθεκτικότητας της οικονομίας στο διεθνώς δύσκολο περιβάλλον. Ωστόσο, η εξέλιξη του πληθωρισμού το επόμενο διάστημα και το εύρος της διάχυσής του θα επηρεάσουν αναπόφευκτα την αγοραστική δύναμη των νοικοκυριών, το ύψος των επιτοκίων και, εν τέλει, την καταναλωτική ζήτηση. Επίσης, η συνεχής άνοδος του δημόσιου χρέους χωρίς να προωθείται η λήψη διορθωτικών μέτρων έχει αρχίσει να αντανακλάται στην αύξηση των αποδόσεων των κρατικών ομολόγων. Από την άλλη, θετικά συνεχίζουν να επιδρούν οι αυξημένες εταιρικές επενδύσεις, ιδίως οι σχετιζόμενες με την τεχνητή νοημοσύνη και οι αρκετά καλές συνθήκες στην αγορά εργασίας που συνηγορούν ότι η ζήτηση και η προσφορά βρίσκονται γενικά σε ισορροπία.

Στην Ευρωζώνη, η ανάπτυξη παραμένει ισχυρότερη των εκτιμήσεων, ωθούμενη από τις ευνοϊκές συνθήκες στην αγορά εργασίας, την άνοδο των εξαγωγών, τις αυξημένες δαπάνες σε άμυνα και υποδομές και τις επενδύσεις στον τομέα της υψηλής τεχνολογίας. Ωστόσο, οι προκλήσεις παραμένουν. Η διαχείριση του αυξανόμενου (και ήδη υψηλού) δημόσιου χρέους ορισμένων χωρών, όπως της Γαλλίας, απαιτεί δύσκολες δημοσιονομικές αποφάσεις που να συνδυάζουν τη συγκράτησή του με τη, κατά το δυνατόν, διατήρηση της κοινωνικής συνοχής. Παράλληλα, σε εξέλιξη βρίσκονται οι διαπραγματεύσεις για τα κονδύλια του νέου κοινοτικού προϋπολογισμού που έχουν αναδείξει, για άλλη μία φορά, τη διαφορά αντιλήψεων μεταξύ των χωρών του ευρωπαϊκού βορρά και νότου, ενώ συμφωνία δεν υπάρχει ακόμη ούτε για τον τρόπο της συλλογικής αντιμετώπισης του ζητήματος της ενεργειακής επάρκειας και της στήριξης του ιδιωτικού τομέα από τις ιδιαίτερα αυξημένες τιμές της ενέργειας.

Στην Κίνα, ο ρυθμός ανάπτυξης παραμένει ισχυρός, αν και εξακολουθεί να εμφανίζει διαχρονικά τάση ελαφράς συγκράτησης. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, κατά το Γ΄ Τρίμηνο το πραγματικό ΑΕΠ αυξήθηκε 4,5% σε ετήσια βάση (από 4,3% το Β΄ Τρίμηνο). Συνεπώς, κρίνεται εφικτή η επίτευξη του στόχου του «περίπου 4,5%-5%» που είχε τεθεί για το σύνολο του έτους, αν και πιο πιθανή είναι η διαμόρφωσή του στο χαμηλότερο άκρο του. Οι εξαγωγές εξακολουθούν να συνιστούν τον ισχυρότερο προωθητικό παράγοντα, στηρίζοντας έναν υψηλό ρυθμό αύξησης της βιομηχανικής παραγωγής σε ένα περιβάλλον ιδιαίτερα χαμηλού πληθωρισμού και ρυθμού ανόδου των λιανικών πωλήσεων. Αντίθετα, τα χρόνια προβλήματα στην αγορά ακινήτων εξακολουθούν να αποτελούν τροχοπέδη στην αναπτυξιακή δυναμική. Τέλος, θετικά επιδρά η παράταση της εμπορικής εκεχειρίας με τις ΗΠΑ έως τις 10/1/27.

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Τελευταία τροποποίηση στις 20/10/2026 - 14:44
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