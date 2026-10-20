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Αλβανία: Ο Ράμα χαρακτηρίζει «υβριδικό πόλεμο» τις αντικυβερνητικές διαδηλώσεις
Ειδήσεις
14:22 - 20 Οκτ 2026

Αλβανία: Ο Ράμα χαρακτηρίζει «υβριδικό πόλεμο» τις αντικυβερνητικές διαδηλώσεις

Reporter.gr Newsroom

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Ο πρωθυπουργός της Αλβανίας, Έντι Ράμα, έκανε λόγο για έναν «υβριδικό πόλεμο», έπειτα από μία εβδομάδα βίαιων αντικυβερνητικών διαδηλώσεων στην πρωτεύουσα, τα Τίρανα.

Οι διαδηλωτές συγκρούονται επανειλημμένα με την αστυνομία από την περασμένη Τρίτη, καθώς οι κινητοποιήσεις των τελευταίων μηνών κλιμακώνονται. Στο επίκεντρο βρίσκονται τα νέα αιτήματα για τη βελτίωση των συνθηκών στα πανεπιστήμια, η οργή για τη διαφθορά και οι ανανεωμένες εκκλήσεις για παραίτηση του Ράμα, όπως σημειώνει το Euronews.

Στις διαδηλώσεις, οι οποίες έχουν προσελκύσει χιλιάδες ανθρώπους, η αστυνομία χρησιμοποιεί συστηματικά υδροφόρα οχήματα, δακρυγόνα και πλαστικές σφαίρες για να διαλύσει τα πλήθη. Διαδηλωτές έχουν βάλει στο στόχαστρο κυβερνητικά κτίρια, ενώ έχουν προκαλέσει ζημιές και σε καταστήματα σε διάφορα σημεία της πρωτεύουσας.

Από την πλευρά τους, οι διαδηλωτές έχουν εκτοξεύσει πέτρες, βόμβες μολότοφ και πυροτεχνήματα εναντίον των αστυνομικών.

Σύμφωνα με τις αρχές, περίπου 300 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί στις συγκρούσεις, περισσότεροι από τους μισούς εκ των οποίων είναι αστυνομικοί.

«Υβριδικός πόλεμος» και ξένη παρέμβαση

Την Τρίτη, ο Ράμα επανέλαβε τις προηγούμενες κατηγορίες του ότι πίσω από τη βία βρίσκονται «ξένοι παράγοντες». Στο παρελθόν, είχε κατηγορήσει τόσο τη Ρωσία όσο και το Ιράν ότι υποκινούν την παραπληροφόρηση στο διαδίκτυο.

«Το φαινόμενο αυτό έχει πλέον αναγνωριστεί και αναδεικνύεται σε μείζον ζήτημα σε ολόκληρη την Ευρώπη», δήλωσε ο Αλβανός πρωθυπουργός σε ανακοίνωση που μεταδόθηκε ζωντανά, κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στο υπουργείο Παιδείας.

«Πρόκειται για έναν υβριδικό πόλεμο, ο οποίος βρίσκει πρόσφορο έδαφος ακριβώς επειδή στηρίζεται σε πραγματικά παράπονα και όχι σε φανταστικά προβλήματα», πρόσθεσε, αναφερόμενος στην αύξηση του κόστους ζωής, στη δυσκολία πρόσβασης σε προσιτή στέγαση και στην ανησυχία για το μέλλον.

Παράλληλα, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο απαγόρευσης της χρήσης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης από παιδιά κάτω των 16 ετών, ενώ προανήγγειλε αλλαγές και στο όριο ηλικίας για τον καταλογισμό ποινικής ευθύνης.

Από την έναρξη των κινητοποιήσεων, στις διαδηλώσεις συμμετέχουν και μαθητές λυκείου, στο πλευρό των φοιτητών. Αστυνομία και αρχές έχουν επανειλημμένα καταδικάσει τη συμμετοχή ανηλίκων σε επεισόδια βίας.

Στο πλευρό των φοιτητών εκατοντάδες πανεπιστημιακοί

Το πρωί της Τρίτης, εκατοντάδες πανεπιστημιακοί συμμετείχαν σε πορεία αλληλεγγύης προς τους διαδηλωτές, καταγγέλλοντας την αστυνομική βία σε βάρος φοιτητών, σύμφωνα με δημοσιογράφο του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων (AFP) που βρισκόταν στο σημείο.

Κρατώντας πανό με το σύνθημα «Σταματήστε τη βία κατά των φοιτητών», οι πανεπιστημιακοί ζήτησαν την παραίτηση του Ράμα.

Οι κινητοποιήσεις της τελευταίας εβδομάδας έχουν προκαλέσει σοβαρές ζημιές σε αρκετά κυβερνητικά κτίρια, με το υπουργείο Παιδείας να παραμένει ένα από τα βασικά σημεία έντασης.

Από την αντιπαράθεση για το θέρετρο στην οργή για τη διαφθορά

Οι αντικυβερνητικές διαδηλώσεις στην Αλβανία ξεκίνησαν με αφορμή ένα αμφιλεγόμενο σχέδιο ανάπτυξης τουριστικού θερέτρου σε οικολογικά προστατευόμενη περιοχή, το οποίο συνδέεται με την οικογένεια του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Ωστόσο, η οργή για το συγκεκριμένο έργο έχει πλέον μετατραπεί σε ευρύτερη κινητοποίηση κατά της διαφθοράς, με τους διαδηλωτές να επιμένουν στο αίτημά τους για αποχώρηση του Ράμα από την εξουσία.

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    Τελευταία τροποποίηση στις 20/10/2026 - 14:37
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