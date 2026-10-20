Η ΕΕ επιμένει στην προστασία της Αρκτικής από τις εξορύξεις υδρογονανθράκων

Η Ευρωπαϊκή Ένωση παραμένει προσηλωμένη στη «διασφάλιση ότι το πετρέλαιο, ο άνθρακας και το φυσικό αέριο θα παραμείνουν στο υπέδαφος, συμπεριλαμβανομένων των περιοχών της Αρκτικής», σύμφωνα με τη νέα στρατηγική για την Αρκτική, η οποία παρουσιάστηκε την Τρίτη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας, Κάγια Κάλας.

«Λόγω των ιδιαίτερων ευπαθειών της, η Επιτροπή θα συνεργαστεί με εταίρους για την προστασία του περιβάλλοντος της Αρκτικής και την αποτροπή κάθε ανάπτυξης και εκμετάλλευσης κοιτασμάτων υδρογονανθράκων που συνιστά απειλή για το οικοσύστημα της Αρκτικής», αναφέρει επίσης το έγγραφο, σύμφωνα με μετάδοση του Reuters.

Ωστόσο, η νέα στρατηγική δεν επαναλαμβάνει τη δέσμευση της προηγούμενης στρατηγικής, η οποία δημοσιεύθηκε το 2021, για την προώθηση «μιας πολυμερούς νομικά δεσμευτικής υποχρέωσης να μην επιτραπεί καμία περαιτέρω ανάπτυξη και εκμετάλλευση κοιτασμάτων υδρογονανθράκων στην Αρκτική ή στις γειτονικές περιοχές», ούτε την αγορά προϊόντων που προέρχονται από τέτοιες δραστηριότητες.

Ευρωπαίος αξιωματούχος δήλωσε ότι η αλλαγή αυτή αντανακλά την εκτίμηση πως «ο κόσμος αλλάζει στην περιοχή και ότι, πέντε χρόνια μετά, είναι δυσκολότερο να επιτευχθεί αυτού του είδους η πολυμερής διαδικασία λήψης αποφάσεων, δεδομένων των θέσεων που διατυπώνουν διάφοροι εμπλεκόμενοι».

Η Νορβηγία έχει καλέσει την ΕΕ να εγκαταλείψει την αντίθεσή της στις νέες γεωτρήσεις στην Αρκτική. Καθώς πολλά από τα κοιτάσματα της χώρας βρίσκονται σε ώριμο στάδιο παραγωγής, η νορβηγική παραγωγή αναμένεται να μειωθεί κατά τη δεκαετία του 2030, εκτός εάν εταιρείες όπως η Equinor (EQNR.OL) πραγματοποιήσουν νέες ανακαλύψεις κοιτασμάτων εκτός των ώριμων περιοχών εκμετάλλευσης.