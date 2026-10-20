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ΕΕ κατά του τουρκολιβυκού μνημονίου: Άκυρο και ανίσχυρο – Μήνυμα στήριξης σε Ελλάδα και Κύπρο
Ειδήσεις
21:58 - 20 Οκτ 2026

ΕΕ κατά του τουρκολιβυκού μνημονίου: Άκυρο και ανίσχυρο – Μήνυμα στήριξης σε Ελλάδα και Κύπρο

Reporter.gr Newsroom

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Την αντίθεσή τους στην επικύρωση του τουρκολιβυκού μνημονίου από τη Βουλή των Αντιπροσώπων της Λιβύης εξέφρασαν η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, και ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, με κοινή δήλωσή τους στην πλατφόρμα X.

Οι δύο Ευρωπαίοι αξιωματούχοι εξέφρασαν τη βαθιά τους λύπη για την επικύρωση της λεγόμενης «Λιβυο-Τουρκικής Συμφωνίας Αρχών για την οριοθέτηση θαλάσσιων δικαιοδοσιών στη Μεσόγειο», επαναλαμβάνοντας την πάγια θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το ζήτημα.

Όπως σημείωσαν, η θέση της ΕΕ είχε διατυπωθεί με σαφήνεια από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο το 2019 και παραμένει αμετάβλητη. Στο πλαίσιο αυτό, υποστήριξαν ότι η συμφωνία παραβιάζει τα κυριαρχικά δικαιώματα τρίτων κρατών, δεν συνάδει με το Δίκαιο της Θάλασσας και είναι «άκυρη και ανίσχυρη».

Παράλληλα, οι δύο αξιωματούχοι επανέλαβαν τη στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς την Ελλάδα και την Κύπρο, τονίζοντας: «Επαναβεβαιώνουμε την αλληλεγγύη μας προς την Ελλάδα και την Κύπρο».

Στην ίδια δήλωση, επανέλαβαν επίσης την πάγια θέση της ΕΕ κατά οποιασδήποτε εξωτερικής παρέμβασης στη Λιβύη, υπογραμμίζοντας τη σταθερή προσήλωση της Ένωσης στις αρχές που έχει διατυπώσει για το ζήτημα.

Η ανάρτηση της Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν και του Αντόνιο Κόστα

«Εκφράζουμε βαθιά τη λύπη μας για την κύρωση σήμερα από τη Λιβυϊκή Βουλή της λεγόμενης Λιβυο-Τουρκικής Συμφωνίας Αρχών για την οριοθέτηση των θαλάσσιων δικαιοδοσιών στο Μεσόγειο. Θυμίζουμε ότι η θέση της ΕΕ σε αυτό το ζήτημα διατυπώθηκε ξεκάθαρα από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο το 2019 και παραμένει αμετάβλητη.

Η συμφωνία αυτή παραβιάζει τα κυριαρχικά δικαιώματα τρίτων κρατών, δεν συμμορφώνεται με το Δίκαιο της Θάλασσας και είναι άκυρη και ανίσχυρη.

Επαναβεβαιώνουμε την αλληλεγγύη μας προς την Ελλάδα και την Κύπρο.

Επαναλαμβάνουμε τη γνωστή θέση της ΕΕ κατά οποιασδήποτε εξωτερικής παρέμβασης στη Λιβύη».

{https://x.com/vonderleyen/status/2112598367763083695}

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