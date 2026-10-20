Άγκυρα για τουρκολιβυκό μνημόνιο: Διασφαλίζει τα δικαιώματα και τα συμφέροντα των δύο χωρών

Την ικανοποίησή του για την έγκριση του τουρκολιβυκού μνημονίου από τη Βουλή των Αντιπροσώπων της ανατολικής Λιβύης εξέφρασε την Τρίτη, 20 Οκτωβρίου, το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών, υποστηρίζοντας ότι η συμφωνία κατοχυρώνει τα αμοιβαία δικαιώματα και συμφέροντα των δύο πλευρών, σύμφωνα με τις αρχές του διεθνούς δικαίου.

Σε ανακοίνωσή του, το τουρκικό ΥΠΕΞ χαιρέτισε την απόφαση του λιβυκού κοινοβουλίου σχετικά με το Μνημόνιο Συναντίληψης για την Οριοθέτηση Περιοχών Θαλάσσιας Δικαιοδοσίας μεταξύ Τουρκίας και Λιβύης, το οποίο βρίσκεται σε ισχύ από το 2019.

«Το εν λόγω Μνημόνιο Συναντίληψης διασφαλίζει τα αμοιβαία δικαιώματα και συμφέροντα αμφοτέρων των χωρών, βάσει των αρχών του διεθνούς δικαίου και της δίκαιης κατανομής (equity), και συμβάλλει στην περαιτέρω εμβάθυνση της συνεργασίας μεταξύ των εθνών μας», αναφέρει χαρακτηριστικά η ανακοίνωση.

Η Άγκυρα υποστηρίζει ότι η συμφωνία αποτελεί βάση για την ενίσχυση της διμερούς συνεργασίας, ενώ επαναλαμβάνει τη θέση της ότι το μνημόνιο συνάδει με το διεθνές δίκαιο.

Κλείνοντας, το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών διαβεβαιώνει ότι η Τουρκία θα συνεχίσει να συνεργάζεται με τους εταίρους της για την προώθηση της ασφάλειας, της σταθερότητας και της ειρήνης στη Μεσόγειο, επικαλούμενο τη δέσμευσή της στον σεβασμό του διεθνούς δικαίου.

Η έγκριση του μνημονίου από τη Βουλή των Αντιπροσώπων της ανατολικής Λιβύης επαναφέρει στο προσκήνιο τις αντιδράσεις της Ελλάδας και της Κύπρου, καθώς και τις διαφωνίες γύρω από τη νομιμότητα της συμφωνίας και τις επιπτώσεις της στην οριοθέτηση θαλάσσιων ζωνών στην Ανατολική Μεσόγειο.

{https://x.com/MFATurkiye/status/2112606017083015484}