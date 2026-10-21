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Τα 100 -εκτός ΗΠΑ- κορυφαία πανεπιστήμια στον κόσμο για το 2027
Ειδήσεις
08:00 - 21 Οκτ 2026

Τα 100 -εκτός ΗΠΑ- κορυφαία πανεπιστήμια στον κόσμο για το 2027

Reporter.gr Newsroom

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Το Ηνωμένο Βασίλειο κυριαρχεί στις πρώτες θέσεις της κατάταξης των κορυφαίων πανεπιστημίων στον κόσμο, εκτός Ηνωμένων Πολιτειών. 

Τα Πανεπιστήμια της Οξφόρδης και του Κέιμπριτζ, καθώς και το Imperial College London, καταλαμβάνουν τις τρεις πρώτες θέσεις.

Την ίδια στιγμή, πανεπιστήμια της Κίνας και της Σιγκαπούρης ενισχύουν τη θέση τους μεταξύ των κορυφαίων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων παγκοσμίως, αποτυπώνοντας την αυξανόμενη παρουσία της Ασίας στον διεθνή χάρτη της ανώτατης εκπαίδευσης.

Ποια πανεπιστήμια βρίσκονται στην κορυφή εκτός ΗΠΑ;

Το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης καταλαμβάνει την πρώτη θέση, με συνολική βαθμολογία 97,9 στα 100. Ακολουθεί το Πανεπιστήμιο του Κέιμπριτζ με 96,9 βαθμούς και το Imperial College London με 95,2.

Ο σχετικός πίνακας του visualcapitalist παρουσιάζει τα κορυφαία πανεπιστήμια εκτός ΗΠΑ, μαζί με τις συνολικές βαθμολογίες τους. Τα ιδρύματα που συγκεντρώνουν την ίδια βαθμολογία καταλαμβάνουν την ίδια θέση, ενώ η επόμενη θέση παραλείπεται. Ως αποτέλεσμα, η λίστα περιλαμβάνει 101 ιδρύματα, με τρία πανεπιστήμια να ισοβαθμούν στην 99η θέση.

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Το Πανεπιστήμιο Tsinghua της Κίνας βρίσκεται στην τέταρτη θέση με βαθμολογία 93,9, ενώ το ελβετικό ETH Zurich συμπληρώνει την πρώτη πεντάδα με 93,6 βαθμούς. Το Πανεπιστήμιο του Τορόντο στον Καναδά καταλαμβάνει την ένατη θέση, ενώ το Πολυτεχνικό Πανεπιστήμιο του Μονάχου (Technical University of Munich) της Γερμανίας ολοκληρώνει την πρώτη δεκάδα.

Η Οξφόρδη στην κορυφή για 11η συνεχόμενη χρονιά

Το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης διατηρεί την πρώτη θέση μεταξύ των πανεπιστημίων εκτός ΗΠΑ, με το Κέιμπριτζ και το Imperial College London να ακολουθούν.

Παράλληλα, η Οξφόρδη βρίσκεται στην κορυφή της παγκόσμιας κατάταξης του Times Higher Education για 11η συνεχόμενη χρονιά, καταγράφοντας τη μεγαλύτερη διάρκεια παραμονής στην πρώτη θέση στην ιστορία της συγκεκριμένης κατάταξης.

Η διαφορά της από το Massachusetts Institute of Technology (MIT), το οποίο αναδείχθηκε κορυφαίο πανεπιστήμιο των ΗΠΑ, ήταν μόλις 0,1 μονάδες το 2027.

Η ισχυρή παρουσία του Ηνωμένου Βασιλείου δεν περιορίζεται στην πρώτη τριάδα. Το University College London καταλαμβάνει την όγδοη θέση, με αποτέλεσμα η χώρα να διαθέτει τέσσερα πανεπιστήμια στην πρώτη δεκάδα των κορυφαίων ιδρυμάτων εκτός ΗΠΑ.

Η Κίνα ενισχύει τη θέση της στην ασιατική ανώτατη εκπαίδευση

Το Πανεπιστήμιο Tsinghua της Κίνας καταλαμβάνει την τέταρτη θέση μεταξύ των ιδρυμάτων εκτός ΗΠΑ, μπροστά από το ETH Zurich της Ελβετίας. Πρόκειται για το υψηλότερα καταταγμένο ασιατικό πανεπιστήμιο στη λίστα, ενώ ακολουθεί το Πανεπιστήμιο του Πεκίνου στην έκτη θέση.

Η άνοδος του Tsinghua αποτελεί ορόσημο, καθώς, για πρώτη φορά, ένα ασιατικό πανεπιστήμιο ξεπέρασε όλα τα ιδρύματα της ηπειρωτικής Ευρώπης στην παγκόσμια κατάταξη του Times Higher Education.

Σημαντική είναι και η συνολική πρόοδος της Κίνας. Η χώρα διαθέτει πλέον 17 πανεπιστήμια στην παγκόσμια πρώτη 200άδα, έναντι 13 την προηγούμενη χρονιά, ενώ τα περισσότερα από αυτά έχουν βελτιώσει τη θέση τους.

Δύο πανεπιστήμια της Σιγκαπούρης στην πρώτη 12άδα

Η Σιγκαπούρη, μια χώρα με πληθυσμό περίπου έξι εκατομμυρίων κατοίκων, διαθέτει δύο πανεπιστήμια μεταξύ των 12 κορυφαίων ιδρυμάτων εκτός ΗΠΑ.

Το National University of Singapore βρίσκεται στην έβδομη θέση, ενώ το Nanyang Technological University καταλαμβάνει τη 12η. Σύμφωνα με τον Times Higher Education, και τα δύο ιδρύματα έχουν ενισχύσει τη θέση τους στην παγκόσμια κατάταξη, επωφελούμενα από τη βελτίωση της ακαδημαϊκής τους φήμης.

Η εξέλιξη αυτή αναδεικνύει τον ενισχυμένο ρόλο της Ασίας στην παγκόσμια ανώτατη εκπαίδευση, με την Κίνα και τη Σιγκαπούρη να εδραιώνουν σταδιακά την παρουσία τους δίπλα στα παραδοσιακά ισχυρά πανεπιστήμια της Ευρώπης.

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