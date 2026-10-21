Ο Οδηγός MICHELIN επεκτείνεται σε Θεσσαλονίκη και Σαντορίνη – 62 εστιατόρια στις επιλογές του 2027

«Η διεύρυνση της παρουσίας του Οδηγού MICHELIN στην Ελλάδα αποτελεί μια θετική εξέλιξη για τους ανθρώπους της γαστρονομίας, που με τη δουλειά τους κερδίζουν την εκτίμηση του διεθνούς κοινού», δήλωσε η υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη, με αφορμή την επέκταση του διεθνούς γαστρονομικού οδηγού στη Θεσσαλονίκη και τη Σαντορίνη, οι οποίες προστίθενται στην Αθήνα στις επιλογές της έκδοσης του 2027.

Η υπουργός συνεχάρη τους επαγγελματίες και τα εστιατόρια που διακρίθηκαν, επισημαίνοντας τη σημασία της αναγνώρισης της ελληνικής γαστρονομικής δημιουργίας από το διεθνές κοινό.

Η επέκταση του Οδηγού MICHELIN, που ανακοινώθηκε την Τρίτη 20/10, σε δύο ακόμη ελληνικούς προορισμούς αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για την ενίσχυση της διεθνούς παρουσίας της ελληνικής γαστρονομίας. Η Θεσσαλονίκη, με την πλούσια πολυπολιτισμική γαστρονομική παράδοση, και η Σαντορίνη, με το ιδιαίτερο terroir και τη διακριτή γαστρονομική ταυτότητά της, διευρύνουν το γεωγραφικό αποτύπωμα του Οδηγού στην Ελλάδα, αναδεικνύοντας την ποικιλομορφία της ελληνικής κουζίνας.

Η επίσημη ανακοίνωση των επιλογών του Οδηγού MICHELIN για το 2027 πραγματοποιήθηκε στις 20 Οκτωβρίου 2026 στο Παρίσι, έπειτα από πολύμηνη συνεργασία του γενικού γραμματέα του ΕΟΤ, Ανδρέα Φιορεντίνου, με τον διεθνή διευθυντή του Οδηγού MICHELIN, Gwendal Poullennec.

Σε δήλωσή του, ο κ. Φιορεντίνος υπογράμμισε ότι η ένταξη της Θεσσαλονίκης και της Σαντορίνης αποτελεί σημαντική διεθνή αναγνώριση για την ελληνική γαστρονομία και, πρωτίστως, για τους ανθρώπους που τη διαμορφώνουν καθημερινά: τους σεφ, τους επαγγελματίες της εστίασης και τους παραγωγούς.

Όπως σημείωσε, η γαστρονομία αποτελεί έναν ακόμη λόγο για να επισκεφθεί κανείς κάθε γωνιά της Ελλάδας, καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου. Στο πλαίσιο της τρίτης χρονιάς συνεργασίας με τον Οδηγό MICHELIN, ο ΕΟΤ συνεχίζει να επενδύει σε εμπειρίες υψηλής αξίας και ποιότητας, οι οποίες διευρύνουν τον τουριστικό χάρτη της χώρας και φέρνουν νέους προορισμούς στο επίκεντρο του διεθνούς ενδιαφέροντος.

Οι επιλογές του Οδηγού MICHELIN για το 2027 με μια ματιά

Συνολικά, 62 εστιατόρια περιλαμβάνονται στις επιλογές του Οδηγού MICHELIN για την Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη και τη Σαντορίνη το 2027.