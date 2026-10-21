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Λιβύη: Ένοπλοι επιχείρησαν να εισβάλουν στο Ελεγκτικό Συνέδριο στην Τρίπολη και να επιβάλουν νέο επικεφαλής
Ειδήσεις
17:59 - 21 Οκτ 2026

Λιβύη: Ένοπλοι επιχείρησαν να εισβάλουν στο Ελεγκτικό Συνέδριο στην Τρίπολη και να επιβάλουν νέο επικεφαλής

Reporter.gr Newsroom

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Σε μια ενέργεια που ο ΟΗΕ χαρακτήρισε ως «απαράδεκτη», ένοπλοι άνδρες με καλυμμένα πρόσωπα και στρατιωτικές στολές επιχείρησαν σήμερα να εισβάλουν στα κεντρικά γραφεία του Ελεγκτικού Συνεδρίου της Λιβύης, με στόχο να επιβάλουν διά της βίας την εγκατάσταση ανώτερου αξιωματούχου.  

Βίντεο που αναρτήθηκαν σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης καταγράφουν ομάδα ανδρών, οι οποίοι φορούν μπεζ στολές παραλλαγής και κράνη, να βρίσκονται στην είσοδο των γραφείων του Ελεγκτικού Συνεδρίου στην Τρίπολη. Πρόκειται για τον θεσμό που είναι επιφορτισμένος με την εποπτεία της διαχείρισης των δημόσιων πόρων.

Μέχρι στιγμής, δεν έχει αποσαφηνιστεί ποιοι βρίσκονται πίσω από την απόπειρα εισβολής, ενώ το Ελεγκτικό Συνέδριο δεν έχει προβεί σε κάποια δήλωση σχετικά με το περιστατικό.

Η Λιβύη εξακολουθεί να αντιμετωπίζει συνθήκες αστάθειας μετά την ανατροπή του Μουάμαρ Καντάφι το 2011. Από το 2014, η χώρα παραμένει διχασμένη ανάμεσα σε δύο αντίπαλα στρατόπεδα, που εδρεύουν στο ανατολικό και το δυτικό τμήμα της.

Στην πρωτεύουσα, ένοπλες ομάδες ανταγωνίζονται για τον έλεγχο περιοχών και την πρόσβαση στα οικονομικά έσοδα της χώρας. Ορισμένες από αυτές διαθέτουν επίσημες αρμοδιότητες, ωστόσο κατά καιρούς έχουν προχωρήσει σε εισβολές σε κυβερνητικά κτίρια, ενώ έχουν κατηγορηθεί και για απαγωγές δημόσιων υπαλλήλων.

Η Αποστολή Στήριξης των Ηνωμένων Εθνών στη Λιβύη (UNSMIL) ανακοίνωσε ότι η προσπάθεια τοποθέτησης νέου επικεφαλής στο Ελεγκτικό Συνέδριο πραγματοποιήθηκε με τη χρήση «βίας και εκφοβισμού».

«Η χρήση βίας για την επιβολή διορισμών σε θεσμούς είναι παντελώς απαράδεκτη και συνιστά σοβαρή απειλή για το κράτος δικαίου, καθώς και για την ανεξαρτησία και την ακεραιότητα των θεσμών της Λιβύης», υπογράμμισε η αποστολή του ΟΗΕ.

Παράλληλα, επισήμανε ότι τέτοιου είδους ενέργειες προκαλούν ιδιαίτερη ανησυχία όταν στρέφονται εναντίον ενός ανεξάρτητου ελεγκτικού φορέα, ο οποίος έχει την ευθύνη να προστατεύει τη διαχείριση των δημόσιων πόρων και να διασφαλίζει τη λογοδοσία για τον τρόπο με τον οποίο αυτοί χρησιμοποιούνται.

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