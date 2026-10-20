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Τραμπ: Οι ΗΠΑ θα καούν όπως η Γαλλία αν επικρατήσουν οι «ριζοσπάστες» Δημοκρατικοί
Εκλογές ΗΠΑ
15:36 - 20 Οκτ 2026

Τραμπ: Οι ΗΠΑ θα καούν όπως η Γαλλία αν επικρατήσουν οι «ριζοσπάστες» Δημοκρατικοί

Reporter.gr Newsroom

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Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, χαρακτήρισε τη Δευτέρα τις ταραχές και τα επεισόδια στη Γαλλία ως προειδοποιητικό μήνυμα για τις Ηνωμένες Πολιτείες ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών, επιχειρώντας να ενισχύσει την εκλογική συσπείρωση των Ρεπουμπλικανών.

«Αν θέλετε να δείτε τι διακυβεύεται σε αυτές τις εκλογές, απλώς κοιτάξτε τι συμβαίνει στη Γαλλία — ένα άλλοτε σπουδαίο έθνος που κατακτάται, λεηλατείται και παραδίδεται στις φλόγες από μετανάστες, τζιχαντιστές και κομμουνιστές που μισούν τον Χριστιανισμό», δήλωσε ο Τραμπ σε προεκλογική συγκέντρωση στο Κάνσας, υπέρ του Ρεπουμπλικανού γερουσιαστή Ρότζερ Μάρσαλ, ο οποίος διεκδικεί την επανεκλογή του.

«Όταν βλέπετε καμπαναριά να καίγονται και πυρκαγιές να μαίνονται στη Γαλλία, να θυμάστε ότι αυτό θέλουν να κάνουν στην Αμερική οι ριζοσπάστες Δημοκρατικοί», πρόσθεσε ο Αμερικανός πρόεδρος, σύμφωνα με μετάδοση του Politico.

Στο επίκεντρο η μετανάστευση και η πολιτική αντιπαράθεση

Καλώντας τους παρευρισκόμενους να ψηφίσουν τους Ρεπουμπλικανούς στις εκλογές της 3ης Νοεμβρίου, ο Τραμπ επανέλαβε τις προειδοποιήσεις του για τον κίνδυνο που, όπως υποστηρίζει, αποτυπώνεται στις εξελίξεις στη Γαλλία.

Η χώρα βρέθηκε αντιμέτωπη με βίαια επεισόδια, λεηλασίες και βανδαλισμούς, στο περιθώριο μαζικών διαδηλώσεων που πραγματοποιήθηκαν το Σαββατοκύριακο. Το Σάββατο, τουλάχιστον 550.000 άνθρωποι συμμετείχαν σε κινητοποιήσεις με αιχμή το κόστος ζωής και τις συνθήκες στην εκπαίδευση.

Σύμφωνα με το γαλλικό υπουργείο Εσωτερικών, 2.397 άνθρωποι είχαν συλληφθεί, ενώ 997 μέλη των δυνάμεων επιβολής του νόμου είχαν τραυματιστεί, εκ των οποίων επτά σοβαρά. Ένας διαδηλωτής έχασε τη ζωή του στο Παρίσι το Σάββατο, έπειτα από καρδιοαναπνευστική ανακοπή, σύμφωνα με τις αρχές.

Τη Δευτέρα, σε ορισμένες πόλεις τέθηκαν σε ισχύ τοπικές απαγορεύσεις κυκλοφορίας.

Παρέμβαση και από τον Τζέι Ντι Βανς

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε την Κυριακή και ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, αξιοποιώντας τις διαδηλώσεις στη Γαλλία για να ασκήσει κριτική στους πολιτικούς του αντιπάλους και να προωθήσει τις θέσεις των Ρεπουμπλικανών.

«Οι δυτικοί φιλελεύθεροι εισήγαγαν τον Τρίτο Κόσμο στη Γαλλία και σε άλλες χώρες στο όνομα της διαφορετικότητας και της συμπόνιας. Αγνόησαν θεμελιώδη ζητήματα που αφορούν την αφομοίωση και τη συμβατότητα», έγραψε στην πλατφόρμα X.

«Ελπίζω οι Αμερικανοί να προσέχουν τι συμβαίνει. Αυτό είναι το μέλλον που επιδιώκουν για τη χώρα σας οι Δημοκρατικοί στο Κογκρέσο», πρόσθεσε.

Κρίσιμη αναμέτρηση για τον έλεγχο του Κογκρέσου

Οι ενδιάμεσες εκλογές της 3ης Νοεμβρίου αναμένεται να καθορίσουν ποιο κόμμα θα ελέγχει το Κογκρέσο κατά τα δύο τελευταία χρόνια της προεδρικής θητείας του Τραμπ.

Οι Ρεπουμπλικανοί βρίσκονται αντιμέτωποι με σημαντική υποχώρηση της εκλογικής τους υποστήριξης, γεγονός που καθιστά την αναμέτρηση ιδιαίτερα κρίσιμη για τη διατήρηση του ελέγχου του νομοθετικού σώματος.

Σε αυτό το πολιτικό περιβάλλον, ο Τραμπ και ο Βανς επιχειρούν να μετατρέψουν τις εξελίξεις στη Γαλλία σε κεντρικό επιχείρημα της προεκλογικής τους εκστρατείας, συνδέοντας τις κοινωνικές εντάσεις στην Ευρώπη με τη μετανάστευση και τις πολιτικές των Δημοκρατικών στις ΗΠΑ.

Τελευταία τροποποίηση στις 20/10/2026 - 15:37
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