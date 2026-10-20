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Ενδιάμεσες Εκλογές: Πώς ο ανασχεδιασμός των περιφερειών κινδυνεύει να γυρίσει μπούμερανγκ για τον Τραμπ
Εκλογές ΗΠΑ
17:28 - 20 Οκτ 2026

Ενδιάμεσες Εκλογές: Πώς ο ανασχεδιασμός των περιφερειών κινδυνεύει να γυρίσει μπούμερανγκ για τον Τραμπ

Reporter.gr Newsroom

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Οι Ρεπουμπλικανοί στη Βουλή των Αντιπροσώπων χαμηλώνουν αθόρυβα τον πήχη των προσδοκιών τους για το εκλογικό όφελος των 10 επιπλέον εδρών που επιδίωκαν να εξασφαλίσουν μέσω του ανασχεδιασμού των εκλογικών περιφερειών σε ολόκληρη τη χώρα. Το πολιτικό κλίμα επιδεινώνεται, ενώ οι δημοσκοπήσεις καταγράφουν κατακόρυφη πτώση της στήριξης προς το GOP μεταξύ των Λατίνων ψηφοφόρων στο Τέξας και τη Φλόριντα.

Σύμφωνα με το Axios, ακόμη και στα πιο απαισιόδοξα σενάρια, οι Ρεπουμπλικανοί φοβούνται πλέον ότι η μεγάλη μάχη για τον ανασχεδιασμό των εκλογικών περιφερειών το 2026 μπορεί να τους αποφέρει μόλις μία επιπλέον έδρα σε εθνικό επίπεδο, σύμφωνα με κορυφαίους Ρεπουμπλικανούς στρατηγικούς συμβούλους.

Η μεγάλη ανατροπή των προσδοκιών

Στην αρχή του εκλογικού κύκλου, οι Ρεπουμπλικανοί αντιμετώπιζαν τον ανασχεδιασμό των περιφερειών ως μια ομπρέλα σε καταιγίδα: ένα μέσο που θα μπορούσε να προστατεύσει την πλειοψηφία τους στη Βουλή εάν η πολιτική αναταραχή ήταν περιορισμένη, αλλά δεν θα αρκούσε σε περίπτωση πολιτικού «τυφώνα».

Παρά το υψηλό κόστος της επιχείρησης, δεν αμφισβητούν τη στρατηγική τους επιλογή. Σύμφωνα με την AdImpact, έχουν δαπανήσει 133 εκατ. δολάρια σε τηλεοπτικές διαφημίσεις, επιχειρώντας να κερδίσουν σε 15 ανασχεδιασμένες εκλογικές περιφέρειες, τις οποίες θεωρούσαν ότι μπορούσαν να κατακτήσουν σχετικά εύκολα.

Ωστόσο, δεν μιλούν πλέον με την ίδια βεβαιότητα για το ενδεχόμενο ο ανασχεδιασμός να διασώσει την κοινοβουλευτική τους πλειοψηφία, όπως έκαναν πριν από έναν χρόνο. Έκτοτε, ο πόλεμος με το Ιράν συνέβαλε στην ενίσχυση των πληθωριστικών πιέσεων και στην υποχώρηση της δημοτικότητας του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Οι αριθμοί που προκαλούν ανησυχία

Στις αρχές του καλοκαιριού, οι Ρεπουμπλικανοί εκτιμούσαν ότι είχαν δημιουργήσει 16 επιπλέον έδρες ευνοϊκές για το κόμμα τους: πέντε στο Τέξας, τέσσερις στη Φλόριντα, δύο στο Οχάιο και από μία στην Αλαμπάμα, τη Λουιζιάνα, το Μιζούρι, τη Βόρεια Καρολίνα και το Τενεσί.

Έκτοτε, όμως, δικαστικές αποφάσεις ακύρωσαν τον εκλογικό χάρτη του Μιζούρι, ενώ το πολιτικό περιβάλλον έγινε δυσμενέστερο για το GOP. Σε νέα δημοσκόπηση της Washington Post και του ABC, οι Δημοκρατικοί προηγούνται κατά οκτώ ποσοστιαίες μονάδες.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η υποχώρηση της στήριξης προς τους Ρεπουμπλικανούς μεταξύ των Λατίνων ψηφοφόρων. Το γεγονός αυτό απειλεί έδρες στις οποίες είχαν ποντάρει οι Ρεπουμπλικανοί χαράκτες των εκλογικών χαρτών, μετά την επίδοση του Τραμπ το 2024, όταν είχε πλησιάσει σε μια σχεδόν ισοδύναμη κατανομή της ισπανόφωνης ψήφου.

«Στο Τέξας, θα μου έκανε εντύπωση αν κερδίζαμε και τις πέντε έδρες», δήλωσε αυτόν τον μήνα ο Τομ Έμερ, Ρεπουμπλικανός βουλευτής από τη Μινεσότα. «Στη Φλόριντα, θα μου προκαλούσε έκπληξη αν κερδίζαμε και τις τέσσερις».

Η αντεπίθεση των Δημοκρατικών στην Καλιφόρνια

Στην εξίσωση προστίθεται και η Καλιφόρνια, όπου ο κυβερνήτης Γκάβιν Νιούσομ, θέλοντας να αποδείξει στο κόμμα του ότι είναι διατεθειμένος να περάσει στην αντεπίθεση, προώθησε έναν νέο εκλογικό χάρτη που δημιουργεί τέσσερις επιπλέον περιφέρειες με σαφές δημοκρατικό προβάδισμα και μία ακόμη πιο αμφίρροπη περιφέρεια.

Οι Δημοκρατικοί εμφανίζονται εξαιρετικά αισιόδοξοι ότι μπορούν να κερδίσουν και τις πέντε έδρες. Μάλιστα, το βασικό πολιτικό τους υπερταμείο (super PAC) έχει ήδη διακόψει τη χρηματοδότηση διαφημιστικής εκστρατείας σε μία από τις περιφέρειες, εκτιμώντας ότι η νίκη εκεί είναι πλέον ιδιαίτερα πιθανή.

Η νέα εκτίμηση: Από τις 16 έδρες στις 7 έως 12

Δύο εβδομάδες πριν από τις εκλογές της 3ης Νοεμβρίου, οι Ρεπουμπλικανοί επανεξετάζουν τις εκτιμήσεις τους και υπολογίζουν ότι μπορούν να κερδίσουν από 7 έως 12 από τις 15 εναπομείνασες έδρες που επιχείρησαν να εξασφαλίσουν μέσω του ανασχεδιασμού.

Οι εκτιμήσεις των Ρεπουμπλικανών στρατηγικών συμβούλων διαμορφώνονται ως εξής:

  • Τέξας: Εκτιμούν ότι μπορούν να κερδίσουν δύο έως τέσσερις από τις πέντε ανασχεδιασμένες έδρες.
  • Φλόριντα: Θεωρούν πιθανή την επικράτησή τους σε δύο από τις τέσσερις νέες περιφέρειες, με ενδεχόμενο να φτάσουν τις τρεις.
  • Οχάιο: Υπάρχει το ενδεχόμενο να χάσουν και στις δύο ανασχεδιασμένες περιφέρειες, ενώ έχουν ήδη αποδεχθεί την απώλεια μίας έδρας στο πλαίσιο της αναπροσαρμογής της εκλογικής τους στρατηγικής.
  • Βόρεια Καρολίνα: Η νέα περιφέρεια θεωρείται απολύτως αμφίρροπη.
  • Τενεσί, Αλαμπάμα και Λουιζιάνα: Οι Ρεπουμπλικανοί υπολογίζουν ότι θα κερδίσουν και τις τρεις νέες έδρες.

Στο πιο απαισιόδοξο σενάριό τους, οι Ρεπουμπλικανοί φοβούνται ότι ο ανασχεδιασμός των περιφερειών στις πολιτείες που ελέγχουν θα τους αποφέρει μόλις επτά επιπλέον έδρες.

Από αυτές, όμως, πρέπει να αφαιρεθούν τα πιθανά κέρδη των Δημοκρατικών στην Καλιφόρνια, όπου ο Νιούσομ διαμόρφωσε τις συνθήκες για την κατάκτηση πέντε εδρών. Παράλληλα, στη Γιούτα, δικαστική απόφαση υποχρέωσε την πολιτεία να επαναχαράξει τις περιφέρειές της, καταργώντας ουσιαστικά μία έδρα ευνοϊκή για τους Ρεπουμπλικανούς και δημιουργώντας μία περιφέρεια με δημοκρατικό προβάδισμα στην περιοχή του Σολτ Λέικ Σίτι.

Έτσι, στο χειρότερο σενάριο για το GOP, ο τελικός απολογισμός του ανασχεδιασμού θα μπορούσε να είναι επτά επιπλέον έδρες για τους Ρεπουμπλικανούς και έξι για τους Δημοκρατικούς.

Με άλλα λόγια, ένας χρόνος πανεθνικής πολιτικής μάχης για τον ανασχεδιασμό των εκλογικών περιφερειών μπορεί να καταλήξει σε καθαρό κέρδος μόλις μίας έδρας για τους Ρεπουμπλικανούς.

Τέξας: Η μεγάλη αβεβαιότητα

Οι Ρεπουμπλικανοί αισθάνονται βέβαιοι για την κατάκτηση τριών εδρών στις νότιες πολιτείες, όπου η απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου των ΗΠΑ σχετικά με τον Νόμο περί Εκλογικών Δικαιωμάτων (Voting Rights Act) επέτρεψε σε Ρεπουμπλικανικές πολιτειακές κυβερνήσεις να προχωρήσουν σε νέο σχεδιασμό των περιφερειών.

Στο Τέξας, ωστόσο, η εικόνα είναι πολύ πιο σύνθετη. Οι Ρεπουμπλικανοί θεωρούν ότι έχουν πραγματικά ισχυρές πιθανότητες μόνο σε δύο από τις πέντε περιφέρειες που ανασχεδίασαν: την 9η, στην ευρύτερη περιοχή του Χιούστον, και την 32η, στην περιοχή του Ντάλας.

Το βασικό Ρεπουμπλικανικό super PAC έχει αποσύρει τη χρηματοδότησή του από την 28η περιφέρεια του Τέξας, στο νότιο τμήμα της πολιτείας, ουσιαστικά εγκαταλείποντας την προσπάθεια να ανατρέψει τον Δημοκρατικό βουλευτή Χένρι Κουελάρ. Η περιφέρεια αναδιαμορφώθηκε από μια περιοχή την οποία ο Τραμπ είχε κερδίσει με διαφορά 7,3 μονάδων το 2024 σε μια περιοχή όπου η εκτιμώμενη νίκη του θα έφτανε τις 10,4 μονάδες.

Στην 34η περιφέρεια του Τέξας, η οποία περιλαμβάνει τμήματα της κοιλάδας του Ρίο Γκράντε και ανασχεδιάστηκε ώστε να ενισχυθεί η παρουσία Ρεπουμπλικανών ψηφοφόρων, τα δύο κόμματα δαπανούν συνολικά περίπου 18 εκατ. δολάρια σε τηλεοπτικές διαφημίσεις. Στην τελευταία δημοσκόπηση των New York Times και της Siena, ο Δημοκρατικός βουλευτής Βισέντε Γκονζάλες διατηρούσε μικρό προβάδισμα έναντι του Ρεπουμπλικανού Έρικ Φλόρες.

Ακόμη πιο αμφίρροπη είναι η μάχη στην 35η περιφέρεια του Τέξας, στο κεντρικό τμήμα της πολιτείας. Πρόκειται για μια περιφέρεια όπου η Κάμαλα Χάρις είχε επικρατήσει με διαφορά 33,7 μονάδων, αλλά η οποία ανασχεδιάστηκε έτσι ώστε ο Τραμπ να είχε κερδίσει με 10,4 μονάδες το 2024. Σύμφωνα με την AdImpact, τα δύο κόμματα έχουν δαπανήσει σχεδόν 6 εκατ. δολάρια το καθένα. Η αναμέτρηση παραμένει αμφίρροπη.

Το πολιτικό κόστος για τον Τραμπ

Σε περίπτωση ενός ισχυρού κύματος υπέρ των Δημοκρατικών, οι Ρεπουμπλικανοί κινδυνεύουν να χάσουν ακόμη και περιφέρειες τις οποίες ο Τραμπ είχε κερδίσει με διψήφια διαφορά.

Σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο, ωστόσο, δύσκολα θα απέδιδαν τις απώλειές τους στον ανασχεδιασμό των εκλογικών περιφερειών.

Θα έριχναν την ευθύνη στον ίδιο τον Ντόναλντ Τραμπ.

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