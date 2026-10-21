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Τραμπ: Βάζει από την τσέπη του 400 εκατ. δολάρια για τις ενδιάμεσες εκλογές
Εκλογές ΗΠΑ
08:04 - 21 Οκτ 2026

Τραμπ: Βάζει από την τσέπη του 400 εκατ. δολάρια για τις ενδιάμεσες εκλογές

Reporter.gr Newsroom

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Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι έχει διαθέσει περισσότερα από 400 εκατ. δολάρια για την ενίσχυση των Ρεπουμπλικανών ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών, εκ των οποίων τα 300 εκατ. δολάρια έχουν ήδη δαπανηθεί σε διαφημιστικές εκστρατείες, επικοινωνία με ψηφοφόρους, προεκλογικές συγκεντρώσεις και άλλες δράσεις.

«Είναι μεγάλη μου τιμή να το κάνω αυτό για λογαριασμό του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος», ανέφερε ο Τραμπ σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την Τρίτη.

Ο Αμερικανός πρόεδρος είχε δηλώσει προηγουμένως ότι οι δαπάνες του για τις ενδιάμεσες εκλογές θα κυμανθούν μεταξύ 400 και 500 εκατ. δολαρίων, διατηρώντας περίπου το ίδιο ποσό ως αποθεματικό για το 2028 ή για άλλους σκοπούς.

Τα χρήματα προέρχονται από την επιτροπή πολιτικής δράσης (super PAC) MAGA Inc. και από τον συνδεδεμένο μη κερδοσκοπικό οργανισμό Securing American Greatness. Η MAGA Inc. οφείλει να υποβάλει την Τρίτη έκθεση στην Ομοσπονδιακή Εκλογική Επιτροπή (FEC), στην οποία θα καταγράφονται τα οικονομικά της στοιχεία έως τις 30 Σεπτεμβρίου, συμπεριλαμβανομένων των δωρητών που έχουν συνεισφέρει περισσότερα από 200 δολάρια. Αντίθετα, τα ονόματα των δωρητών του μη κερδοσκοπικού οργανισμού δεν δημοσιοποιούνται.

Άλλες εκθέσεις της FEC, που αφορούν τη MAGA Inc. και συνδεδεμένες επιτροπές πολιτικής δράσης, καταγράφουν δαπάνες άνω των 244 εκατ. δολαρίων για γραπτά μηνύματα, τηλεφωνικές κλήσεις, απευθείας αποστολές αλληλογραφίας, διαφημίσεις και μέσα ενημέρωσης.

Ο Τραμπ διευκρίνισε ότι στο συνολικό ποσό που ανέφερε περιλαμβάνονται επίσης δαπάνες για την «εκλογική ακεραιότητα» (Election Integrity), δηλαδή πρωτοβουλίες που, σύμφωνα με τον ίδιο, αποσκοπούν στην αποτροπή της εκλογικής νοθείας.

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