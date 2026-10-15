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Υποχωρεί το πετρέλαιο με φόντο τη χαλάρωση κυρώσεων των ΗΠΑ στον ρωσικό «σκιώδη στόλο»
Εμπορεύματα
13:22 - 15 Οκτ 2026

Υποχωρεί το πετρέλαιο με φόντο τη χαλάρωση κυρώσεων των ΗΠΑ στον ρωσικό «σκιώδη στόλο»

Reporter.gr Newsroom

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Οι τιμές του πετρελαίου υποχωρούν την Πέμπτη (15/10), καθώς τα ενδεχόμενα μέτρα των ΗΠΑ για τη χαλάρωση των περιορισμών στα δεξαμενόπλοια του ρωσικού «σκιώδους στόλου» μετριάζουν τις ανησυχίες για τις τιμές. Ωστόσο, οι επιθέσεις σε πλοία στη Μέση Ανατολή και τα ουκρανικά πλήγματα στις ρωσικές ενεργειακές υποδομές περιορίζουν το μέγεθος της αποκλιμάκωσης.

Σε αυτό το φόντο λοιπόν, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης (futures) του πετρελαίου Brent υποχωρούν 2,24% στα 103,71 δολάρια το βαρέλι. Αντίστοιχα, τα futures του αμερικανικού αργού πετρελαίου West Texas Intermediate (WTI) σημειώνουν πτώση 0,47% στα 95,38 δολάρια ανά βαρέλι, αντιστρέφοντας τα κέρδη της προηγούμενης συνεδρίασης.

Σημειώνεται ότι οι τιμές του πετρελαίου υποχωρούν μετά τη δήλωση Αμερικανού αξιωματούχου την Τετάρτη (14/10) ότι η κυβέρνηση των ΗΠΑ εξετάζει το ενδεχόμενο χαλάρωσης των κυρώσεων σε ορισμένα δεξαμενόπλοια του ρωσικού σκιώδους στόλου, τα οποία δραστηριοποιούνται εκτός του ρυθμιζόμενου πλαισίου. Η κίνηση αυτή θα μπορούσε να συμβάλει στη μείωση των ναύλων και να αυξήσει την ευελιξία στις μεταφορές ντίζελ, σύμφωνα με τον Τζον Έβανς, αναλυτή της PVM Oil.

Οι συζητήσεις διεξάγονται λίγες ημέρες μετά την προσωρινή άρση των κυρώσεων από τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, στις εξαγωγές ρωσικού ντίζελ, με στόχο την αποκλιμάκωση της παγκόσμιας ανόδου των τιμών. Οι νέες συνομιλίες επικεντρώνονται στο ενδεχόμενο η Ουάσιγκτον να επιτρέψει τη μεταφορά «νόμιμου πετρελαίου» με πλοία στα οποία είχαν επιβληθεί προηγουμένως κυρώσεις, δήλωσε ο Αμερικανός αξιωματούχος.

Ωστόσο, οι τιμές εξακολουθούσαν να στηρίζονται από την κλιμάκωση της σύγκρουσης μεταξύ της Σαουδικής Αραβίας και των Χούθι της Υεμένης, καθώς και από τις νέες επιθέσεις σε πλοία στην περιοχή.

Ένα πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων και ένα φορτηγό πλοίο μεταφοράς χύδην ξηρού φορτίου βυθίστηκαν κοντά στα Στενά του Ορμούζ το τελευταίο 24ωρο, αφού δέχθηκαν πλήγματα από βλήματα σε δύο ξεχωριστά περιστατικά, σύμφωνα με ναυτιλιακούς αξιωματούχους που μίλησαν την Τετάρτη.

Επισημαίνεται ότι οι επιθέσεις στην ευρύτερη περιοχή των Στενών έχουν αυξηθεί σημαντικά τις τελευταίες δέκα ημέρες, με το Ιράν να δηλώνει ότι εντείνει τα πλήγματά του ως απάντηση στον αμερικανικό αποκλεισμό των λιμανιών του και στις αυστηρότερες κυρώσεις που επιβλήθηκαν τον προηγούμενο μήνα.

«Η συνεχιζόμενη σύγκρουση μεταξύ της Σαουδικής Αραβίας και των Χούθι διατηρεί ένα γεωπολιτικό ασφάλιστρο κινδύνου στις αγορές πετρελαίου, ωστόσο τις τελευταίες ημέρες δεν έχουν δεχθεί επιθέσεις ενεργειακές υποδομές», ανέφεραν αναλυτές της MUFG σε σημείωμά τους.

Την ίδια ώρα, η Ουκρανία επανέλαβε τις επιθέσεις της σε ρωσικά διυλιστήρια, πλήττοντας εγκατάσταση στην περιφέρεια Ριαζάν. Η εξέλιξη αυτή σημειώθηκε αφού ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, εξέφρασε την οργή του για την «επικίνδυνη» απόσυρση της αμερικανικής υπηρεσίας πληροφοριών.

Στις ΗΠΑ, τα αποθέματα αργού πετρελαίου και διυλισμένων προϊόντων, όπως το ντίζελ, μειώθηκαν την περασμένη εβδομάδα, ενώ τα αποθέματα βενζίνης αυξήθηκαν, σύμφωνα με πηγές της αγοράς που επικαλέστηκαν την Τετάρτη στοιχεία του Αμερικανικού Ινστιτούτου Πετρελαίου (API).

Ειδικότερα, τα αποθέματα αργού μειώθηκαν κατά 11,1 εκατομμύρια βαρέλια την εβδομάδα που ολοκληρώθηκε στις 9 Οκτωβρίου, ανέφεραν οι ίδιες πηγές. Η πτώση ήταν πολύ μεγαλύτερη από εκείνη που ανέμεναν οι αναλυτές οι οποίοι συμμετείχαν σε δημοσκόπηση του Reuters.

Τα επίσημα στοιχεία της Υπηρεσίας Πληροφοριών Ενέργειας των ΗΠΑ (EIA) αναμένονται σήμερα στις 12:00 το μεσημέρι (τοπική ώρα). Η δημοσίευσή τους καθυστέρησε κατά μία ημέρα λόγω της αργίας της Ημέρας του Κολόμβου τη Δευτέρα.

Παραμένει στα ύψη το φυσικό αέριο - Μικτά πρόσημα στα πολύτιμα μέταλλα

Την ίδια στιγμή, τα ολλανδικά συμβόλαια φυσικού αερίου παραμένουν επίσης σε υψηλά επίπεδα το μεσημέρι της Πέμπτης, σημειώνοντας ωστόσο πτώση 2,015% στα 85,26 δολάρια η μεγαβατώρα.

Παράλληλα, μεικτά είναι τα πρόσημα όσον αφορά τα πολύτιμα μέταλλα. Συγκεκριμένα, ο χρυσός σημειώνει άνοδο 1,74% στα 4,79.01 δολάρια η ουγγιά, ενώ και το ασήμι σημειώνει κέρδη 1,89% στα 56,93 δολάρια η ουγγιά. Αντίθετα, ο χαλκός υποχωρεί 1,30% στα 6,5740 δολάρια η ουγγιά.

Στην αγορά συναλλάγματος, το δολάριο αποδυναμώνεται 0,56% έναντι του ευρώ με την ισοτιμία στα 1,1215 δολάρια ανά ευρώ, ενώ αποδυναμωμένο εμφανίζεται και έναντι της βρετανικής λίρας κατά 0,52% με την ισοτιμία στα 1,3260 δολάρια ανά λίρα. Με τη σειρά της, η λίρα υποχωρεί ελαφρώς κατά 0,05% έναντι του ευρώ με την ισοτιμία στη 0,8459 λίρα ανά ευρώ.

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