Πετρέλαιο: Φουντώνει η ένταση στα Στενά του Ορμούζ & το Brent εκτοξεύεται πάνω από τα $106

Οι τιμές του πετρελαίου κινούνται υψηλότερα την Τετάρτη 14/10, μετά την επίθεση στα κεντρικά γραφεία της κρατικής πετρελαϊκής εταιρείας της Σαουδικής Αραβίας, ενώ Ιρανοί αξιωματούχοι δήλωσαν στο Reuters ότι εφαρμόζουν νέες τακτικές για τη στοχοποίηση πλοίων, επιδιώκοντας να διατηρήσουν τις τιμές του πετρελαίου σε υψηλά επίπεδα και να επηρεάσουν τις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ.

Στο πλαίσιο αυτό, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης (futures) του πετρελαίου Brent ενισχύονται κατά 0,62% στα 106,38 δολάρια το βαρέλι. Το αμερικανικό αργό West Texas Intermediate (WTI) σημειώνει άνοδο 1,23% στα 95,31 δολάρια το βαρέλι.

Και τα δύο συμβόλαια είχαν καταγράψει άνοδο άνω του 1 δολαρίου στις πρώτες συναλλαγές, με το WTI να αγγίζει τα 95,41 δολάρια το βαρέλι, το υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων δύο και πλέον εβδομάδων.

«Οι επιθέσεις σε πλοία που διέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ και οι στρατιωτικές επιθέσεις μεταξύ της Σαουδικής Αραβίας και των Χούθι στηρίζουν τις τιμές, καθώς οι συμμετέχοντες στην αγορά εξακολουθούν να ανησυχούν για τη μείωση των εξαγωγών πετρελαίου από την περιοχή», δήλωσε ο αναλυτής της UBS, Τζιοβάνι Σταουνόβο, προσθέτοντας ότι μέχρι στιγμής οι εξαγωγές διατηρούνται σε ικανοποιητικά επίπεδα.

Ιρανοί αξιωματούχοι απέφυγαν να δώσουν λεπτομέρειες σχετικά με τη νέα στρατηγική για τη στοχοποίηση πλοίων. Ωστόσο, ένας εξ αυτών ανέφερε ότι το Ιράν άρχισε να χρησιμοποιεί διαφορετικές επιθετικές τακτικές πριν από περίπου δέκα ημέρες.

«Το γεγονός ότι Ιρανοί αξιωματούχοι παραδέχονται ανοιχτά ότι υπονομεύουν τις προσπάθειες των ΗΠΑ να διατηρήσουν τις τιμές του πετρελαίου υπό έλεγχο λέει πολλά για τις πραγματικές προθέσεις πίσω από τις αποκαλούμενες “ειρηνευτικές συνομιλίες”», δήλωσε η Πριγιάνκα Σατσντέβα, επικεφαλής ανάλυσης αγορών της Phillip Nova.

Επιθέσεις σε πολλαπλά μέτωπα

Οι Χούθι, που υποστηρίζονται από το Ιράν, επιτέθηκαν σε διοικητικό κτίριο της κρατικής πετρελαϊκής εταιρείας Saudi Aramco στην πόλη Νταχράν, προκαλώντας περιορισμένης έκτασης πυρκαγιά, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Ενέργειας της Σαουδικής Αραβίας την Τετάρτη.

Την τελευταία εβδομάδα, η οργάνωση έχει εξαπολύσει βαλλιστικούς πυραύλους και drones κατά της Σαουδικής Αραβίας, ως αντίποινα για την υποστήριξη του Ριάντ προς τις κυβερνητικές δυνάμεις της Υεμένης. Το διεθνές αεροδρόμιο της σαουδαραβικής πρωτεύουσας, Ριάντ, έχει δεχθεί τέσσερις επιθέσεις, ενώ πλήγμα το Σάββατο προκάλεσε τον θάνατο 13 ανθρώπων.

Παράλληλα, ένα πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων βυθίστηκε σε θαλάσσια περιοχή νότια των Στενών του Ορμούζ, αφού προσέκρουσε σε θαλάσσια νάρκη και τυλίχθηκε στις φλόγες, σύμφωνα με ανακοίνωση του Ναυτικού των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν, η οποία μεταδόθηκε από τα κρατικά μέσα ενημέρωσης την Τετάρτη.

Το περιστατικό σημειώθηκε μία ημέρα μετά την ανακοίνωση της βρετανικής υπηρεσίας UK Maritime Trade Operations ότι ένα πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων και ένα δεξαμενόπλοιο δέχθηκαν πλήγματα από άγνωστα βλήματα εντός των Στενών.

«Η προσδοκία ότι η αύξηση των ρωσικών εξαγωγών ντίζελ θα αμβλύνει τις πιέσεις στην αγορά είναι πιθανό να περιορίσει τις έντονες διακυμάνσεις των τιμών προς οποιαδήποτε κατεύθυνση», δήλωσε ο Χιρογιούκι Κικούκαουα, επικεφαλής στρατηγικής της Nissan Securities Investment.

Οι ρωσικές εξαγωγές ντίζελ και οι πιέσεις στην αγορά

Την περασμένη Παρασκευή, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι η Ρωσία συμφώνησε να προμηθεύσει τις διεθνείς αγορές με ντίζελ. Παράλληλα, η αμερικανική κυβέρνηση προχώρησε σε προσωρινή χαλάρωση των κυρώσεων που αφορούν τα ρωσικά καύσιμα και είχαν στόχο να στερήσουν από τη Μόσχα έσοδα για τη χρηματοδότηση του πολέμου στην Ουκρανία.

Η παραγωγή αργού πετρελαίου της Ρωσίας αυξήθηκε τον Σεπτέμβριο κατά 65.000 βαρέλια ημερησίως, φτάνοντας τα 8,43 εκατ. βαρέλια την ημέρα. Ωστόσο, παρέμεινε μειωμένη κατά 870.000 βαρέλια ημερησίως σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους, σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας (IEA), ο οποίος δημοσίευσε τα στοιχεία την Τετάρτη.

Ο IEA εκτίμησε επίσης ότι η περιορισμένη λειτουργική δυναμικότητα των ρωσικών διυλιστηρίων σημαίνει πως η πρόσφατα ανακοινωθείσα χαλάρωση των περιορισμών στις εξαγωγές ρωσικού ντίζελ είναι απίθανο να επιφέρει ουσιαστική μεταβολή στην ισορροπία της παγκόσμιας αγοράς πετρελαϊκών αποσταγμάτων.

Σύμφωνα με τον οργανισμό, οι περιορισμοί στην προσφορά ντίζελ ενδέχεται να διατηρηθούν έως και για μεγάλο μέρος του επόμενου έτους.

Απώλειες για φυσικό αέριο και χρυσό

Ταυτόχρονα, τα ευρωπαϊκά συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης για το φυσικό αέριο, τα οποία έχουν σημειώσει άλμα άνω του 150% κατά τη διάρκεια του τρέχοντος έτους, καταγράφουν το μεσημέρι της Τρίτης (13/10) πτώση 2,142%, στα 85,355 ευρώ ανά μεγαβατώρα.

Την ίδια στιγμή, ο χρυσός εμφανίζει απώλειες κατά 0,24%, στα 4.167,15 δολάρια ανά ουγγιά, το ασήμι καταγράφει ζημιές 1,28%, στα 58,785 δολάρια, ενώ ο χαλκός σημειώνει αύξηση 0,13%, στα 6,7353 δοάρια.

Στην αγορά συναλλάγματος, το δολάριο κερδίζει κατά 0,07% έναντι του ευρώ, με την ισοτιμία να διαμορφώνεται στα 1,1191 δολάρια ανά ευρώ. Απώλειες καταγράφει έναντι της βρετανικής λίρας, κατά 0,11%, με την ισοτιμία να διαμορφώνεται στα 1,3264 δολάρια ανά λίρα. Με τη σειρά της, η λίρα εμφανίζεται με κέρδη 0,19% έναντι του ευρώ, με την ισοτιμία να διαμορφώνεται στις 0,8437 λίρες ανά ευρώ.