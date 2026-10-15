Grant Thornton: Δανεισμός $1,25 δισ. για την εξαγορά της CBIZ

Σύμφωνα με τα στοιχεία της LSEG LPC, η εταιρεία επαγγελματικών υπηρεσιών προχώρησε στην έκδοση κοινοπρακτικών δανείων σε τρία διαφορετικά νομίσματα, προκειμένου να εξασφαλίσει χρηματοδότηση για την εξαγορά της CBIZ, η οποία παρέχει χρηματοοικονομικές, ασφαλιστικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες.

Το πακέτο χρηματοδότησης αποτελείται από τρία δάνεια: ένα ύψους 500 εκατ. δολαρίων ΗΠΑ, ένα σε ευρώ με ισοδύναμη αξία 500 εκατ. δολαρίων και ένα σε δολάρια Αυστραλίας, αξίας αντίστοιχης με 250 εκατ. δολάρια ΗΠΑ.

Για τα δάνεια σε δολάρια ΗΠΑ και ευρώ, τα περιθώρια επιτοκίου ορίζονται μεταξύ 475 και 500 μονάδων βάσης πάνω από τα αντίστοιχα επιτόκια αναφοράς SOFR και Euribor. Όσον αφορά το δάνειο σε αυστραλιανό νόμισμα, το περιθώριο διαμορφώνεται μεταξύ 525 και 550 μονάδων βάσης πάνω από το BBSY.

Τα δάνεια σε δολάρια ΗΠΑ και Αυστραλίας έχουν διάρκεια πέντε ετών, ενώ η αποπληρωμή του δανείου σε ευρώ προβλέπεται για τον Σεπτέμβριο του 2032.

Η συμμετοχή των διεθνών τραπεζών

Τον συντονισμό της χρηματοδότησης έχει αναλάβει η JPMorgan, με τη συμμετοχή σημαντικών διεθνών τραπεζών, μεταξύ των οποίων οι Deutsche Bank, Bank of America, UBS, Morgan Stanley, HSBC, Santander και RBC.

Για την ολοκλήρωση της εξαγοράς προβλέπονται, παράλληλα, πρόσθετος εξασφαλισμένος δανεισμός, προνομιούχα κεφάλαια από τρίτους επενδυτές, καθώς και εισφορά ιδίων κεφαλαίων από τον χρηματοοικονομικό επενδυτή που υποστηρίζει τη συναλλαγή.

Η προθεσμία για την υποβολή δεσμευτικών προσφορών από τους επενδυτές έχει οριστεί για τις 22 Οκτωβρίου όσον αφορά τα δάνεια σε δολάρια ΗΠΑ και ευρώ, ενώ για τη χρηματοδότηση σε δολάρια Αυστραλίας λήγει στις 23 Οκτωβρίου.

Σύμφωνα με την LSEG LPC, η πιστοληπτική αξιολόγηση της Grant Thornton ανέρχεται σε B2 από τη Moody’s, B+ από την S&P και BB− από τη Fitch.