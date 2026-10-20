Η Nvidia επεκτείνεται στην Ευρώπη – Επενδυτικά σχέδια σε Γαλλία και Γερμανία

Σχεδόν 10 δισ. δολάρια για την ενίσχυση της τεχνητής νοημοσύνης στην Ευρώπη – Στο επίκεντρο η γερμανική βιομηχανία, η ρομποτική, η υγεία και οι δορυφόροι.

Η Nvidia ενισχύει την παρουσία της στην ευρωπαϊκή αγορά τεχνητής νοημοσύνης (AI), ανακοινώνοντας σχέδια επενδύσεων σε τέσσερις γερμανικές startups, καθώς η Γερμανία επιδιώκει να εδραιώσει τη θέση της ως πρωταγωνιστής στην αξιοποίηση της AI στη βιομηχανία.

Σύμφωνα με το CNBC, οι επενδύσεις εντάσσονται στο ευρύτερο σχέδιο της αμερικανικής εταιρείας κατασκευής μικροτσίπ, το οποίο προβλέπει τη διάθεση σχεδόν 10 δισ. δολαρίων σε επιχειρήσεις, πανεπιστήμια και ερευνητικά ιδρύματα σε ολόκληρη την Ευρώπη. Η σχετική ανακοίνωση έγινε τη Δευτέρα (20/10), στο πλαίσιο της συνόδου Invest in Germany στο Βερολίνο. Η Nvidia, ωστόσο, δεν γνωστοποίησε το ύψος των επενδύσεων που σχεδιάζει για καθεμία από τις τέσσερις εταιρείες.

Οι startups που βρίσκονται στο επίκεντρο είναι οι Agile Robots, Avelios Medical, Mirelo και Reflex Aerospace, οι οποίες δραστηριοποιούνται σε διαφορετικούς τομείς της τεχνολογίας.

Η Agile Robots αναπτύσσει ρομπότ με τεχνητή νοημοσύνη για τη μεταποίηση, την εφοδιαστική αλυσίδα και την υγειονομική περίθαλψη. Η Avelios Medical δημιουργεί λογισμικό διαχείρισης νοσοκομείων με τη χρήση AI, ενώ η Mirelo αναπτύσσει μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης που παράγουν ήχο για βίντεο. Από την πλευρά της, η Reflex Aerospace σχεδιάζει και κατασκευάζει δορυφόρους.

Το στοίχημα της Γερμανίας για τη βιομηχανική AI

Η κίνηση της Nvidia έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία το Βερολίνο επιχειρεί να επιταχύνει την υιοθέτηση της τεχνητής νοημοσύνης σε ολόκληρο το παραγωγικό φάσμα της χώρας.

Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς χαρακτήρισε την AI σημαντική ευκαιρία για την οικονομία και έθεσε ως στόχο την ανάδειξη της Γερμανίας σε ηγέτιδα δύναμη στην ενσωμάτωση της τεχνολογίας σε κρίσιμους κλάδους, όπως η μεταποίηση, η μηχανολογία και η αυτοκινητοβιομηχανία.

Παράλληλα, κάλεσε τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις να αξιοποιήσουν τα δεδομένα που ήδη διαθέτουν, προκειμένου να ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητά τους.

«Ανοίξτε τις πόρτες σας στην AI, ώστε να αξιοποιήσει τα δεδομένα σας», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Μερτς, υπογραμμίζοντας ότι η αξιοποίηση του ήδη διαθέσιμου όγκου δεδομένων στις γερμανικές επιχειρήσεις μπορεί να αποτελέσει σημαντικό πλεονέκτημα για τη χώρα.

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο διευθύνων σύμβουλος της Nvidia, Τζένσεν Χουάνγκ, ο οποίος αναφέρθηκε στην ισχυρή τεχνογνωσία της Γερμανίας στη μεταποίηση, τα μαθηματικά και τις επιστήμες.

Όπως τόνισε, η τεχνητή νοημοσύνη δεν πρόκειται να αντικαταστήσει τις υφιστάμενες βιομηχανικές δυνατότητες της χώρας, αλλά να τις ενισχύσει, λειτουργώντας ως ένα νέο εργαλείο για τις επιχειρήσεις.

«Η AI μπορεί να ενισχύσει τις δυνατότητές σας, δεν θα τις αντικαταστήσει», σημείωσε ο Χουάνγκ.

Συνεργασία Nvidia – γερμανικής κυβέρνησης για τη βιομηχανία του μέλλοντος

Παράλληλα με τις επενδύσεις στις startups, η Nvidia διευρύνει τη συνεργασία της με τη γερμανική ομοσπονδιακή κυβέρνηση και την πρωτοβουλία «Industry 4.0 Platform».

Η συγκεκριμένη πλατφόρμα συγκεντρώνει εκπροσώπους της κυβέρνησης, της βιομηχανίας, της έρευνας και των επαγγελματικών ενώσεων, με στόχο την επιτάχυνση της αξιοποίησης της τεχνητής νοημοσύνης σε βιομηχανικές εφαρμογές.

Τη Δευτέρα, η γερμανική κυβέρνηση και η Nvidia υπέγραψαν κοινή δήλωση προθέσεων για την προώθηση της ανάπτυξης μοντέλων AI που θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε βιομηχανικά περιβάλλοντα.

Νωρίτερα την ίδια ημέρα, η Siemens ανακοίνωσε επίσης νέες λύσεις τεχνητής νοημοσύνης που αναπτύχθηκαν σε συνεργασία με τη Nvidia, στο εργοστάσιό της στο Έρλανγκεν της Γερμανίας.

Σύμφωνα με τη Siemens, οι νέες τεχνολογίες θα μπορούσαν να μειώσουν έως και κατά 85% τον χρόνο μηχανικού σχεδιασμού και προετοιμασίας της παραγωγής, ενώ η αξιοποίηση της AI στον σχεδιασμό της παραγωγής θα μπορούσε να περιορίσει το κόστος έως και κατά 20%.

Ευρωπαϊκή επέκταση με σταθμούς τη Γαλλία και τη Γερμανία

Η γερμανική πρωτοβουλία αποτελεί μέρος της ευρύτερης στρατηγικής επέκτασης της Nvidia στην Ευρώπη. Την προηγούμενη εβδομάδα, ο Τζένσεν Χουάνγκ επισκέφθηκε τη Γαλλία, όπου ανακοίνωσε επενδύσεις σε τέσσερις γαλλικές startups και συναντήθηκε με τον πρόεδρο της χώρας, Εμανουέλ Μακρόν, για να συζητήσουν την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης.

Ο επικεφαλής της Nvidia αναμένεται να εκφωνήσει κεντρική ομιλία στο Βερολίνο την Τετάρτη.

Η ενίσχυση των επενδύσεων σε startups, η σύναψη συνεργασιών με κυβερνήσεις και η ανάπτυξη εφαρμογών για τη βιομηχανία καταδεικνύουν τη σημασία που αποδίδει η Nvidia στην ευρωπαϊκή αγορά. Για τη Γερμανία, το ζητούμενο είναι να μετατρέψει το ισχυρό βιομηχανικό της υπόβαθρο σε ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στη νέα εποχή της τεχνητής νοημοσύνης.