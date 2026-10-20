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Telekom: Στα €18 η τιμή-στόχος από την Barclays
Αναλύσεις
10:09 - 20 Οκτ 2026

Telekom: Στα €18 η τιμή-στόχος από την Barclays

Reporter.gr Newsroom

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Σε υποβάθμιση της σύστασής της για τη μετοχή της Magenta (πρώην ΟΤΕ) προχώρησε η Barclays, αλλάζοντας τη στάση της από «overweight» σε «underweight» και μειώνοντας παράλληλα την τιμή-στόχο στα 18 ευρώ, από 20 ευρώ προηγουμένως. 

Η νέα εκτίμηση του βρετανικού οίκου σηματοδοτεί μεταβολή της επενδυτικής του προσέγγισης απέναντι στον Οργανισμό, με την τιμή-στόχο να καταγράφει μείωση 10%.

Ειδικότερα, η σύσταση «underweight» υποδηλώνει ότι η Barclays αναμένει πως η μετοχή του ΟΤΕ θα παρουσιάσει χαμηλότερη απόδοση σε σύγκριση με την αγορά ή τον δείκτη αναφοράς.

Από την άλλη πλευρά, πρόσφατα η Optima Bank ξεκίνησε την κάλυψη της μετοχής του ΟΤΕ, δίνοντας σύσταση «αγορά» και θέτοντας την τιμή-στόχο στα 22,5 ευρώ, διαμορφώνοντας μια διαφορετική εικόνα ως προς τις προοπτικές της μετοχής.

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