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Amazon: Πάνω από 300.000 εποχικές προσλήψεις στις ΗΠΑ ενόψει εορτών - Πρόβλεψη για πωλήσεις $1 τρισ.
Επιχειρήσεις
17:18 - 20 Οκτ 2026

Amazon: Πάνω από 300.000 εποχικές προσλήψεις στις ΗΠΑ ενόψει εορτών - Πρόβλεψη για πωλήσεις $1 τρισ.

Reporter.gr Newsroom

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Σε περισσότερες από 300.000 προσλήψεις εργαζομένων στις Ηνωμένες Πολιτείες ενόψει της εορταστικής περιόδου προχωρά η Amazon (AMZN.O), σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας την Τρίτη. Πρόκειται για την πρώτη αύξηση του αριθμού των εποχικών προσλήψεων της εταιρείας μέσα σε τρία χρόνια, καθώς ο όμιλος προετοιμάζεται για την αναμενόμενη ενίσχυση της ζήτησης κατά την περίοδο των εορτών.

Όπως μεταδίδει το Reuters, η Amazon είχε προσλάβει 250.000 εργαζομένους για την εορταστική περίοδο σε καθένα από τα τρία προηγούμενα χρόνια. Για φέτος, σχεδιάζει να ενισχύσει το προσωπικό της με εργαζομένους εποχικής απασχόλησης, μερικής και πλήρους απασχόλησης, προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες των βασικών δραστηριοτήτων της στην αμερικανική αγορά.

Πρόβλεψη για εορταστικές πωλήσεις άνω του 1 τρισ. δολαρίων

Οι προσλήψεις πραγματοποιούνται σε μια περίοδο κατά την οποία οι εκτιμήσεις για την πορεία του αμερικανικού λιανεμπορίου παραμένουν θετικές. Σύμφωνα με πρόβλεψη της Εθνικής Ομοσπονδίας Λιανικού Εμπορίου των ΗΠΑ (National Retail Federation), η οποία δημοσιεύθηκε την περασμένη εβδομάδα, οι πωλήσεις κατά την εορταστική περίοδο αναμένεται να αυξηθούν κατά 4,2% σε ετήσια βάση.

Με βάση την ίδια εκτίμηση, οι συνολικές πωλήσεις αναμένεται να ξεπεράσουν για πρώτη φορά φέτος το 1 τρισ. δολάρια.

Παράλληλα, η Amazon ανακοίνωσε ότι από το επόμενο έτος οι εποχικοί εργαζόμενοι που απασχολούνται τουλάχιστον 30 ώρες την εβδομάδα θα δικαιούνται παροχές υγειονομικής περίθαλψης αντίστοιχες με εκείνες που παρέχονται στους εργαζομένους πλήρους απασχόλησης με τακτικές συμβάσεις.

Ανάλογη κίνηση ανακοίνωσε την περασμένη εβδομάδα και η Walmart (WMT.O), επεκτείνοντας τις παροχές υγειονομικής περίθαλψης για το προσωπικό της. Οι σχετικές πρωτοβουλίες εκδηλώνονται σε μια περίοδο κατά την οποία η αύξηση του κόστους των υπηρεσιών υγείας επιβαρύνει περαιτέρω τα αμερικανικά νοικοκυριά, τα οποία εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν αυξημένες δαπάνες διαβίωσης.

Οι αμοιβές και οι περικοπές θέσεων εργασίας

Η Amazon, η οποία νωρίτερα αυτόν τον μήνα ανακοίνωσε περιορισμένο αριθμό απολύσεων στον τομέα λιανικής της, γνωστοποίησε επίσης τα επίπεδα αμοιβών για το προσωπικό της.

Ειδικότερα, οι εργαζόμενοι πλήρους απασχόλησης θα λαμβάνουν κατώτατη αμοιβή 20 δολαρίων ανά ώρα, ενώ οι μέσες ωριαίες αποδοχές τους αναμένεται να διαμορφώνονται κοντά στα 24 δολάρια.

Για τους εποχικούς εργαζομένους, η μέση ωριαία αμοιβή θα ανέρχεται στα 20 δολάρια, καθώς η εταιρεία ενισχύει το ανθρώπινο δυναμικό της για να ανταποκριθεί στις αυξημένες ανάγκες της εορταστικής περιόδου.

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