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Άλιμος: Σοβαρές ζημιές από την κακοκαιρία – Κατέρρευσε μαντρότοιχος πολυκατοικίας
Ειδήσεις
17:28 - 25 Δεκ 2025

Άλιμος: Σοβαρές ζημιές από την κακοκαιρία – Κατέρρευσε μαντρότοιχος πολυκατοικίας

Reporter.gr Newsroom
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Σημαντικές καταστροφές προκάλεσε η κακοκαιρία που εκδηλώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης στην Αττική, με τα νότια προάστια να δέχονται τη μεγαλύτερη ποσότητα βροχής.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί πολυκατοικία στην οδό Λυσικράτους, στον Άλιμο, όπου τα ορμητικά νερά κατέστρεψαν την είσοδό της. Μέσα σε ελάχιστο χρόνο, ο δρόμος μετατράπηκε σε χείμαρρο, με αποτέλεσμα να υποχωρήσει και να καταρρεύσει μαντρότοιχος από μπετόν που περιέβαλλε το κτίριο.

Όπως ανέφεραν οι ένοικοι, λίγο μετά τις 6 το απόγευμα η στάθμη του νερού έφτασε ακόμη και το 1,5 μέτρο, ενώ μέσα σε μόλις πέντε λεπτά τα νερά παρέσυραν τη μάντρα.

Η κατάρρευση προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές, επηρεάζοντας τα ρολόγια της ΔΕΗ, τις σωληνώσεις και την κεντρική είσοδο της πολυκατοικίας, ενώ μεγάλες ποσότητες νερού και λάσπης πλημμύρισαν το εσωτερικό του κτιρίου.

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