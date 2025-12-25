Άλιμος: Σοβαρές ζημιές από την κακοκαιρία – Κατέρρευσε μαντρότοιχος πολυκατοικίας

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί πολυκατοικία στην οδό Λυσικράτους, στον Άλιμο, όπου τα ορμητικά νερά κατέστρεψαν την είσοδό της. Μέσα σε ελάχιστο χρόνο, ο δρόμος μετατράπηκε σε χείμαρρο, με αποτέλεσμα να υποχωρήσει και να καταρρεύσει μαντρότοιχος από μπετόν που περιέβαλλε το κτίριο.
Όπως ανέφεραν οι ένοικοι, λίγο μετά τις 6 το απόγευμα η στάθμη του νερού έφτασε ακόμη και το 1,5 μέτρο, ενώ μέσα σε μόλις πέντε λεπτά τα νερά παρέσυραν τη μάντρα.
Η κατάρρευση προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές, επηρεάζοντας τα ρολόγια της ΔΕΗ, τις σωληνώσεις και την κεντρική είσοδο της πολυκατοικίας, ενώ μεγάλες ποσότητες νερού και λάσπης πλημμύρισαν το εσωτερικό του κτιρίου.