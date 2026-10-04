Κρήτη: Υποχωρεί η κακοκαιρία, αποκαλύπτεται το μέγεθος των καταστροφών

Σε φάση υποχώρησης βρίσκεται η κακοκαιρία που έπληξε με σφοδρότητα την Κρήτη, αφήνοντας πίσω της εκτεταμένες ζημιές σε υποδομές, καλλιέργειες και ζωικό κεφάλαιο. Ωστόσο, στην ευρύτερη περιοχή της Ιεράπετρας τα προβλήματα παραμένουν, καθώς συνεχίζονται οι ισχυρές βροχοπτώσεις.

Στις περιοχές Φέρμα και Κουτσουνάρι έχει σημειωθεί εκ νέου συσσώρευση υδάτων και μεγάλη ποσότητα φερτών υλικών στο οδόστρωμα. Για τον λόγο αυτό, στις 10:56 εστάλη μήνυμα από το 112, με σύσταση προς κατοίκους και επισκέπτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους.

Καθώς τα νερά υποχωρούν, αρχίζει να αποκαλύπτεται το εύρος των καταστροφών και ξεκινούν σταδιακά οι αυτοψίες και οι καταγραφές.

Μεγάλες ζημιές στο Ηράκλειο

Στον Προφήτη Ηλία Ηρακλείου καταγράφονται σημαντικές καταστροφές, μεταξύ άλλων και στο ζωικό κεφάλαιο. Σοβαρό πλήγμα έχει υποστεί η αγροτική οδοποιία, τα δίκτυα των παραγωγών και οι αμπελώνες, με τις πρώτες εκτιμήσεις για τις απώλειες να βρίσκονται σε εξέλιξη.

Στις Γούβες του Δήμου Χερσονήσου, όπου κατά τη διάρκεια της κακοκαιρίας αυτοκίνητα παρασύρθηκαν ακόμη και στη θάλασσα, έχουν ήδη ξεκινήσει εργασίες αποκατάστασης.

Παράλληλα, παραμένουν εκκρεμότητες από την καταστροφή του 2020, καθώς δεν έχουν ολοκληρωθεί οι μελέτες για την αποκατάσταση και θωράκιση του παραλιακού μετώπου.

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Τεράστιες ζημιές στο Οροπέδιο Λασιθίου

Ιδιαίτερα δύσκολη είναι η κατάσταση στο Οροπέδιο Λασιθίου, όπου μεγάλες εκτάσεις έχουν καλυφθεί από νερό και τόνους λάσπης.

Μεγάλες είναι οι ζημιές στην αγροτική οδοποιία, ενώ σοβαρό πλήγμα έχει υποστεί η παραγωγή πατάτας, αλλά και άλλες καλλιέργειες και κηπευτικά. Σε αρκετές περιπτώσεις παραγωγοί και κάτοικοι δεν μπορούν ακόμη να προσεγγίσουν τις περιουσίες τους για να διαπιστώσουν το μέγεθος των ζημιών.

Με την υποχώρηση των υδάτων αναμένεται να μεταβούν στην περιοχή κλιμάκια ελεγκτών για τις απαραίτητες αυτοψίες και καταγραφές.

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Κατολισθήσεις και προβλήματα στο οδικό δίκτυο

Προβλήματα έχουν καταγραφεί σε πολλές περιοχές της Κρήτης, κυρίως στο επαρχιακό οδικό δίκτυο, λόγω κατολισθήσεων. Σε αρκετά σημεία αγροτικοί δρόμοι έχουν καταστραφεί ή εξαφανιστεί, ενώ ζημιές έχουν υποστεί και τα δίκτυα ύδρευσης και άρδευσης.

Κάτοικοι και παραγωγοί ζητούν να επιταχυνθούν οι διαδικασίες καταγραφής, ώστε να ακολουθήσει η προβλεπόμενη διαδικασία αποζημιώσεων.

Βροχοπτώσεις πρωτοφανείς για την περιοχή

Η ένταση του φαινομένου αποτυπώνεται και στα ύψη βροχής που καταγράφηκαν στην Κρήτη. Σε ορισμένες περιοχές οι ποσότητες νερού αντιστοιχούν σε ύψη βροχής που υπό κανονικές συνθήκες καταγράφονται σε διάστημα περίπου ενός έτους.

Το έδαφος δεν μπορούσε να απορροφήσει τον τεράστιο όγκο νερού, με αποτέλεσμα να προκληθούν πλημμύρες, κατολισθήσεις και εκτεταμένες καταστροφές.

Μηχανήματα της Περιφέρειας και των δήμων επιχειρούν στις πληγείσες περιοχές, ενώ συνεργεία του ΔΕΔΔΗΕ εργάζονται για την αποκατάσταση των βλαβών στο ηλεκτρικό δίκτυο, μεταξύ άλλων και σε σημεία όπου έπεσαν στύλοι.

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Η κακοκαιρία μέσα στην τουριστική περίοδο

Η αντιμετώπιση της κακοκαιρίας έγινε πιο σύνθετη καθώς η Κρήτη εξακολουθεί να βρίσκεται σε πλήρη τουριστική λειτουργία. Χιλιάδες επισκέπτες βρίσκονταν στο νησί, ιδιαίτερα στο βόρειο παραλιακό μέτωπο, αλλά και στα μεγάλα αστικά κέντρα.

Ενδεικτικές της έντασης των φαινομένων ήταν οι εικόνες που κατέγραψαν τουρίστες και δημοσίευσαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο παράγοντας του τουρισμού είχε ληφθεί υπόψη από τις αρμόδιες αρχές στις συσκέψεις πριν από την εκδήλωση των φαινομένων, καθώς η τουριστική περίοδος στην Κρήτη έχει πλέον επιμηκυνθεί.

Ξεκινά ο δρόμος της αποκατάστασης

Παραγωγοί και κτηνοτρόφοι μετρούν τις απώλειές τους, ενώ σημαντικές ζημιές έχουν υποστεί υποδομές σε πολλές περιοχές του νησιού.

Μετά την υποχώρηση των φαινομένων, το βάρος περνά στην καταγραφή των ζημιών και την αποκατάσταση. Για τις πληγείσες περιοχές ανοίγει πλέον ένας δύσκολος δρόμος που περνά από τρία βασικά στάδια: καταγραφή, αποζημίωση και αποκατάσταση.

Σαμαριά: Παραμένουν εγκλωβισμένοι οι οκτώ άνθρωποι

Παραμένει η αγωνία για τους οκτώ ανθρώπους που έχουν εγκλωβιστεί στο φαράγγι της Σαμαριάς, καθώς η συνεχιζόμενη βροχόπτωση δεν επιτρέπει ακόμη ασφαλή επιχείρηση προσέγγισης και απομάκρυνσής τους.

Η στάθμη του νερού και η ροή του ρέματος μέσα στον Εθνικό Δρυμό δεν μπορούν να υποχωρήσουν όσο συνεχίζονται οι βροχές. Η επιχείρηση διάσωσης αναμένεται να ξεκινήσει μόλις βελτιωθούν οι συνθήκες και καταστεί ασφαλής η πρόσβαση.

Ψύχραιμοι και σε επικοινωνία

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, οι εγκλωβισμένοι είναι έμπειροι και παραμένουν ψύχραιμοι. Μαζί τους βρίσκεται γιατρός, ενώ διαθέτουν φάρμακα, προμήθειες, τηλέφωνο, ίντερνετ και δορυφορική επικοινωνία.

Οι οδηγίες των αρμόδιων αρχών είναι να παραμείνουν στο σημείο όπου βρίσκονται και να μην επιχειρήσουν μετακίνηση όσο η ροή του νερού παραμένει επικίνδυνη.

Μόλις υποχωρήσει η στάθμη, ομάδα από την περιοχή του Ξυλόσκαλου αναμένεται να επιχειρήσει την προσέγγισή τους και να τους συνοδεύσει με ασφάλεια προς την έξοδο. Ο χρόνος της επιχείρησης θα εξαρτηθεί από την εξέλιξη των καιρικών φαινομένων.

Οι προμήθειες των εγκλωβισμένων επαρκούν έως την Τετάρτη. Προς το παρόν, σύμφωνα με τις πληροφορίες, δεν συντρέχει λόγος πανικού, καθώς παραμένουν σε συνεχή επικοινωνία με τις αρμόδιες αρχές.

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