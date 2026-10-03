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400 χιλιοστά βροχής σε μόλις δύο ημέρες – «Πνίγεται» η Κρήτη από την ακραία κακοκαιρία
Ειδήσεις
19:50 - 03 Οκτ 2026

400 χιλιοστά βροχής σε μόλις δύο ημέρες – «Πνίγεται» η Κρήτη από την ακραία κακοκαιρία

Reporter.gr Newsroom

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Σε κατάσταση συναγερμού παραμένει η Κρήτη, καθώς η κακοκαιρία συνεχίζει για τρίτη συνεχόμενη ημέρα να δοκιμάζει το νησί. Οι ισχυρές βροχοπτώσεις έχουν προκαλέσει πλημμυρικά φαινόμενα, υπερχειλίσεις ποταμών και σοβαρά προβλήματα σε δρόμους και οικισμούς, με τους κατοίκους και τις υπηρεσίες Πολιτικής Προστασίας να βρίσκονται επί ποδός.

Στο Ρέθυμνο και ιδιαίτερα στα Ζωνιανά, η εικόνα είναι δύσκολη. Μεγάλοι όγκοι νερού κατέβηκαν με ορμή από τον Ψηλορείτη, παρασύροντας αναχώματα και διοχετεύοντας νερά στους δρόμους. Αυτοκίνητα, πέτρες, κορμοί δέντρων, ακόμη και ζώα παρασύρθηκαν από τα ορμητικά νερά, σε μια περιοχή με έντονη κτηνοτροφική δραστηριότητα.

Τα διαδοχικά μηνύματα του 112 κάλεσαν τους κατοίκους να απομακρυνθούν από επικίνδυνα σημεία και να κινηθούν προς υψηλότερα και ασφαλή σημεία. Προειδοποιήσεις στάλθηκαν και σε άλλες περιοχές του Ρεθύμνου, ενώ ανάλογη είναι η εικόνα σε τμήματα του Λασιθίου, την Ιεράπετρα και τη Σητεία.

Αυτοσχέδια αναχώματα μπροστά από σπίτια

Η ένταση των φαινομένων έχει οδηγήσει κατοίκους να κατασκευάζουν πρόχειρα αναχώματα και αυτοσχέδια φράγματα, προσπαθώντας να εμποδίσουν τα νερά να φτάσουν στις κατοικίες τους.

Την ίδια ώρα, οι ποταμοί υπερχειλίζουν σε αρκετά σημεία, ενώ όλα τα διαθέσιμα μηχανήματα δήμων και Περιφέρειας έχουν κινητοποιηθεί για την αντιμετώπιση των προβλημάτων και την αποκατάσταση της κυκλοφορίας.

Η βροχή εξακολουθεί να πέφτει καταρρακτωδώς, με τα ύψη βροχής να είναι ιδιαίτερα υψηλά. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν γίνει γνωστά, μέσα σε μόλις δύο ημέρες καταγράφηκαν έως και 400 χιλιοστά βροχής σε περιοχές της Κρήτης, ποσότητα εξαιρετικά μεγάλη για τόσο σύντομο χρονικό διάστημα. Η ίδια ποσότητα πέφτει στην Αθήνα μέσα σε έναν χρόνο.

Η σφοδρότητα των φαινομένων έχει προκαλέσει συγκρίσεις ως προς τα ύψη βροχής με ακραία επεισόδια του παρελθόντος, όπως η κακοκαιρία Daniel που έπληξε τη Θεσσαλία το 2023, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι πρόκειται για πανομοιότυπες συνθήκες ή αντίστοιχες συνολικές καταστροφές.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dlv710m9i3c9?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Λέκκας: «Ιδιαίτερη προσοχή λόγω του κορεσμού του εδάφους»

Για την εξέλιξη της κακοκαιρίας στην Κρήτη μίλησε στο ΕΡΤnews ο καθηγητής Δυναμικής Τεκτονικής, Εφαρμοσμένης Γεωλογίας και Διαχείρισης Φυσικών Καταστροφών, Ευθύμιος Λέκκας.

Όπως σημείωσε, παρά την ένταση των φαινομένων που είχαν προβλεφθεί, η κατάσταση εξελίσσεται σχετικά καλά και τα προβλήματα δεν έχουν λάβει την έκταση που καταγράφηκε πριν από δύο ημέρες.

Ο κ. Λέκκας απέδωσε τα προβλήματα στον συνδυασμό των πολύ ισχυρών βροχοπτώσεων με το ιδιαίτερο γεωγραφικό ανάγλυφο της Κρήτης, επισημαίνοντας παράλληλα ότι η οργάνωση των επιχειρησιακών φορέων συνέβαλε στην αντιμετώπισή τους.

Ωστόσο, όπως τόνισε, απαιτείται αυξημένη προσοχή από τους κατοίκους, καθώς τα εδάφη έχουν πλέον κορεστεί από τις βροχοπτώσεις των προηγούμενων ημερών. Ο κορεσμός αυτός αυξάνει τον κίνδυνο νέων πλημμυρικών φαινομένων και προβλημάτων σε ευάλωτες περιοχές.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dluyrg74c1pl?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Σταδιακή υποχώρηση, αλλά όχι τέλος της κακοκαιρίας

Η εικόνα αναμένεται να παρουσιάσει βελτίωση σταδιακά, χωρίς όμως να σημαίνει ότι τα φαινόμενα θα σταματήσουν άμεσα. Η βροχή αναμένεται να υποχωρήσει σε ένταση, ενώ παράλληλα θα εξασθενήσουν και οι άνεμοι, από τα 9 μποφόρ στα 7-8.

Κατά τη διάρκεια της νύχτας η προειδοποίηση αναμένεται να μεταβεί από κόκκινο σε πορτοκαλί επίπεδο, καθώς το κύριο μέτωπο της κακοκαιρίας θα κινηθεί ανατολικότερα, προς τα Δωδεκάνησα.

Οι καταιγίδες θα εντοπίζονται κυρίως σε θαλάσσιες περιοχές, ωστόσο η ανάγκη για προσοχή παραμένει, καθώς το έδαφος στην Κρήτη έχει ήδη δεχθεί τεράστιες ποσότητες νερού.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dlvbnpcrpwgp?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

{https://exchange.glomex.com/video/v-dlvbq4s6we69?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

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