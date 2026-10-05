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Έκρηξη σε συνεργείο αεριοκίνησης στη Λάρισα
Ειδήσεις
11:57 - 05 Οκτ 2026

Έκρηξη σε συνεργείο αεριοκίνησης στη Λάρισα

Reporter.gr Newsroom

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Έντονη αναστάτωση προκλήθηκε λίγο μετά τις 11 το πρωί της Δευτέρας (5/10) στην οδό Βόλου στη Λάρισα, όταν σημειώθηκε ισχυρή έκρηξη σε συνεργείο που ασχολείται με συστήματα αεριοκίνησης οχημάτων, με αποτέλεσμα να ξεσπάσει φωτιά στο κτήριο.

Η έκρηξη έγινε αντιληπτή σε αρκετά μεγάλη απόσταση, ενώ στο σημείο κινητοποιήθηκαν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής, καθώς και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες που μεταδίδει η τοπική ενημερωτική ιστοσελίδα onlarissa.gr, την ώρα του περιστατικού βρίσκονταν στην επιχείρηση τρία άτομα. Οι μέχρι τώρα αναφορές κάνουν λόγο για ελαφρά εγκαύματα, χωρίς να έχει αναφερθεί σοβαρός τραυματισμός.

Τα αίτια της έκρηξης παραμένουν υπό διερεύνηση από την Πυροσβεστική. Αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν ότι ενδέχεται να σχετίζεται με διαρροή ή χρήση αερίου, ή με εργασίες που βρίσκονταν σε εξέλιξη στο συνεργείο, χωρίς ωστόσο να υπάρχει μέχρι στιγμής επίσημη επιβεβαίωση.

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