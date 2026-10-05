Παπασταύρου: Δεν προβλέπεται καμία εμπλοκή της Τουρκίας στο εγχείρημα της ηλεκτρικής διασύνδεσης 

Για τις επενδύσεις στην Ενέργεια, τις ελληνοαμερικανές σχέσεις, τον Κάθετο Διάδρομο αλλά και την επίσκεψη Ρούμπιο στην Ελλάδα, μίλησε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας τη Δευτέρα (5/10).

Οι επενδύσεις στην Ενέργεια

«Υπάρχει μεγάλο εύρος στις σχέσεις της Ελλάδας με τις Ηνωμένες Πολιτείες, ειδικά στο θέμα της ενέργειας», τόνισε ο υπουργός στην ΕΡΤ και πρόσθεσε: «Στο θέμα των γεωτρήσεων, οι δύο μεγαλύτερες αμερικανικές εταιρείες ενέργειας, επενδύουν στη χώρα μας δίνοντας ψήφο εμπιστοσύνης στην Ελλάδα. Μάλιστα η πρώτη ερευνητική γεώτρηση γίνεται από την κοινοπραξία της ExxonMobil – Energean – HELLENIQ ENEGRGY και είναι η Energean που κάνει τη γεώτρηση άρα Έλληνες γεωφυσικοί και μηχανικοί, δηλαδή διπλή ψήφος εμπιστοσύνης για την Ελλάδα.»

Ο Κάθετος Διάδρομος

«Ο Κάθετος διάδρομος, είναι η απάντηση της Ελλάδας και της περιοχής στην απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης να απεξαρτηθεί η περιοχή από το ρωσικό φυσικό αέριο, σχολίασε ο υπουργός.

«Σε αυτή την απόφαση, η Ελλάδα και οι υπόλοιπες γειτονικές χώρες είπαν “έχουμε τις υποδομές να είμαστε εμείς η δίοδος από την οποία θα αντικατασταθεί το ρωσικό φυσικό αέριο”. Ο Kάθετος Διάδρομος αναβαθμίζει τον ρόλο της Ελλάδας στην περιοχή και περιορίζει τον ρόλο της Τουρκίας και της Ρωσίας στα ενεργειακά.

Και γι’ αυτό είναι πολύ σημαντικό να προχωρήσουμε, να καταλάβουμε όλη τη γεωπολιτική σημασία που έχει για την πατρίδα μας η επιτυχία του Κάθετου Διαδρόμου.»

Συνεχίζοντας, ο υπουργός ανέφερε ότι «για δεκαετίες το φυσικό αέριο έρεε από τον Βορρά προς τον Νότο, τώρα για πρώτη φορά αυτό γίνεται ανάποδα. Η Αλεξανδρούπολη, που ήταν μια περιοχή ακριτική, γίνεται ουσιαστικά η πύλη εισόδου του αμερικανικού φυσικού αερίου ή και από άλλες προελεύσεις για να μπορεί να ανεβαίνει στον Κάθετο Διάδρομο.»

Η επίσκεψη Ρούμπιο

Για την επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο στην Ελλάδα, ο Στ. Παπασταύρου τόνισε ότι έχει ιδιαίτερη σημασία το ότι ο Αμερικανός υπουργός έρχεται μόνο στην Αθήνα και δεν επισκέπτεται και την Τουρκία και πρόσθεσε ότι αυτή η επίσκεψη «επιβεβαιώνει το υψηλό επίπεδο των σχέσεων των δύο χωρών και ουσιαστικά έρχεται ένας άνθρωπος που γνωρίζει πολύ καλά τα θέματα της ανατολικής Μεσογείου».

Η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ

Ο υπουργός ξεκαθάρισε ότι «δεν υπάρχει περίπτωση για άδεια ή οτιδήποτε παρεμφερές από την Τουρκία προκειμένου να αρχίσει το εγχείρημα της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ, γιατί δεν προβλέπεται. Η υλοποίηση της ηλεκτρικής διασύνδεσης προχωράει και είναι θέμα των επόμενων εβδομάδων.».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dlwqs8w1wx55?integrationId=eexbs1jkg0kofln}