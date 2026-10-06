Σαλαμίνα: Αποκολλήθηκε το «Neptune Ethos» – Ρυμουλκείται προς την Ελευσίνα

Αποκολλήθηκε το Ro-Ro πλοίο μεταφοράς οχημάτων «Neptune Ethos», το οποίο είχε προσαράξει, ενώ ήταν άφορτο, σε αμμώδη θαλάσσια περιοχή στο Καματερό Σαλαμίνας.

Όπως ανακοίνωσε το Λιμενικό Σώμα, η αποκόλληση έγινε μετά την ολοκλήρωση ελέγχου από καταδυτικό συνεργείο. Το πλοίο πλέον ρυμουλκείται προς το αγκυροβόλιο της Ελευσίνας, συνοδεία πλωτού σκάφους του Λιμενικού, ενώ στην περιοχή επικρατούν καλές καιρικές συνθήκες.

Η Neptune Lines γνωστοποίησε ότι και τα 36 άτομα που βρίσκονται στο πλοίο είναι καλά στην υγεία τους και ασφαλή. Σύμφωνα με την εταιρεία, από το περιστατικό δεν έχει προκληθεί θαλάσσια ρύπανση, ενώ δεν διαπιστώνεται κίνδυνος για το περιβάλλον.

Στο «Neptune Ethos» βρίσκονται συνολικά 36 άτομα, μεταξύ των οποίων 27 μέλη πληρώματος και εννέα μέλη ιδιωτικού συνεργείου επισκευών.

Η Neptune Lines ανέφερε ακόμη ότι από την πρώτη στιγμή συνεργάζεται στενά με τις αρμόδιες λιμενικές αρχές και εξειδικευμένους συνεργάτες, προκειμένου το περιστατικό να αντιμετωπιστεί με ασφάλεια και να τηρηθούν όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες και τα πρωτόκολλα ασφαλείας.

Ακολουθεί η πλήρης ανακοίνωση της εταιρείας:

Η Neptune Lines ενημερώνει ότι, μετά την προσάραξη του πλοίου NEPTUNE ETHOS στην περιοχή της Σαλαμίνας, όλοι οι επιβαίνοντες είναι καλά στην υγεία τους και απολύτως ασφαλείς, ενώ δεν έχει σημειωθεί θαλάσσια ρύπανση ούτε υφίσταται κίνδυνος για το περιβάλλον.

Η εταιρεία βρίσκεται από την πρώτη στιγμή σε στενή συνεργασία με τις αρμόδιες Αρχές και εξειδικευμένους συνεργάτες για την άμεση και ασφαλή διαχείριση του περιστατικού, τηρώντας όλες τις προβλεπόμενες διαδικασίες και τα πρωτόκολλα ασφαλείας.