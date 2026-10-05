Σαλαμίνα: Προσάραξη του «Neptune Ethos» - Τρία ρυμουλκά στο σημείο

Συναγερμός σήμανε στη Σαλαμίνα, καθώς το πλοίο μεταφοράς οχημάτων «Neptune Ethos» προσάραξε σε αμμώδη θαλάσσια περιοχή στο Καματερό, σύμφωνα με ενημέρωση του Λιμενικού Σώματος.

Στο σημείο έχουν ήδη μεταβεί τρία ρυμουλκά, καθώς και ένα πλωτό σκάφος του Λιμενικού, προκειμένου να συνδράμουν στην αντιμετώπιση του περιστατικού.

Παράλληλα, στην περιοχή έχει μεταβεί και ιδιώτης δύτης, ο οποίος αναμένεται να πραγματοποιήσει έλεγχο στο πλοίο, προκειμένου να διαπιστωθεί η κατάσταση του «Neptune Ethos» και να αξιολογηθεί εάν έχει προκληθεί οποιαδήποτε ζημιά.

Στο πλοίο βρίσκονται συνολικά 36 άτομα. Από αυτούς, 27 είναι μέλη του πληρώματος, ενώ ακόμη 9 άτομα ανήκουν σε ιδιωτικό συνεργείο.

Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό εάν από την προσάραξη έχει προκληθεί ζημιά στο πλοίο.