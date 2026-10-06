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Καλλιθέα: Έληξε ο συναγερμός για τα ύποπτα φιαλίδια
Ειδήσεις
17:56 - 06 Οκτ 2026

Καλλιθέα: Έληξε ο συναγερμός για τα ύποπτα φιαλίδια

Reporter.gr Newsroom

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Έληξε ο συναγερμός που είχε σημάνει το απόγευμα της Τρίτης (6/10) στην Καλλιθέα, μετά τον εντοπισμό φιαλιδίων με ουσία που κρίθηκε ύποπτη και ενδεχομένως επικίνδυνη σε δύο πολυκατοικίες της περιοχής.

Συναγερμός έχει σημάνει στις Αρχές μετά τον εντοπισμό δύο φιαλιδίων στην Καλλιθέα, τα οποία ενδέχεται να περιέχουν επικίνδυνη ουσία. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (ΤΕΕΜ) βρίσκεται σε δύο πολυκατοικίες στην οδό Λασκαρίδου, οι οποίες εκκενώθηκαν προληπτικά, προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι απαραίτητοι έλεγχοι και να περισυλλεγούν τα φιαλίδια. Με βάση τις πρώτες πληροφορίες που μετέδωσε η δημόσια ραδιοτηλεόραση, εκτιμάται ότι η ουσία που ενδέχεται να περιέχουν τα φιαλίδια είναι νιτρικό οξύ.

Οι αρμόδιες αρχές κινητοποιήθηκαν άμεσα προκειμένου να ελεγχθεί η ουσία και να διαπιστωθεί εάν συνιστά κίνδυνο, ενώ μετά την ολοκλήρωση των απαραίτητων ενεργειών ο συναγερμός έληξε.

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Τελευταία τροποποίηση στις 06/10/2026 - 17:56
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