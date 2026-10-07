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Πώς σχολιάζουν τα διεθνή μέσα την επίσκεψη Ρούμπιο στην Αθήνα
Ειδήσεις
18:53 - 07 Οκτ 2026

Πώς σχολιάζουν τα διεθνή μέσα την επίσκεψη Ρούμπιο στην Αθήνα

Reporter.gr Newsroom

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Έντονο διεθνές ενδιαφέρον έχει προκαλέσει η επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα, όπως αποδεικνύεται από τις αναφορές διεθνών μέσω ενημέρωσης και πρακτορείων που παρακολουθούν την παρουσία του Αμερικανού ΥΠΕΞ στην ελληνική πρωτεύουσα.  

Μεταξύ άλλων, στο επίκεντρο των σχετικών δημοσιευμάτων βρίσκεται ο γεωστρατηγικός ρόλος της Ελλάδας, οι σχέσεις συνεργασίας Αθήνας – Ουάσιγκτον, καθώς και το μήνυμα που εκπέμπεται από την επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού και τις συναντήσεις τους με τον Έλληνα ομόλογό του και τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον φαίνεται πως προκαλεί και η ομιλία του Ρούμπιο στην Πνύκα, όπου αναμένεται να απευθύνει έκκληση σε Ευρωπαίους και Αμερικανούς για μια «μεγάλη ανανέωση του δυτικού πνεύματος», προειδοποιώντας παράλληλα για τον κίνδυνο παρακμής της Δύσης.

Reuters: Ο Ρούμπιο δηλώνει ότι οι ΗΠΑ και η Ελλάδα θα καταπολεμήσουν από κοινού τις απειλές κατά της ασφάλειας

Στη νέα συμφωνία Ελλάδας – ΗΠΑ για την ενίσχυση της ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των υπηρεσιών επιβολής του νόμου των δύο χωρών, με στόχο την αντιμετώπιση της τρομοκρατίας και άλλων κοινών απειλών, αναφέρεται μεταξύ άλλων το Reuters.

Όπως σημειώνεται στο σχετικό δημοσίευμα, ο Ρούμπιο χαρακτήρισε την Ελλάδα «ισχυρό και πρότυπο σύμμαχο στο ΝΑΤΟ» και ανακοίνωσε, παρουσία του υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη, την υπογραφή νέου μνημονίου κατανόησης για τη δημιουργία ενός κοινού προγράμματος ασφάλειας.

Το Reuters ξεχώρισε πως ο Αμερικανός υπουργός ανέφερε επίσης ότι η Ελλάδα είναι ιδιαίτερα εκτεθειμένη στις απειλές που συνδέονται με τη μαζική μετανάστευση και την εμπορία ανθρώπων.

Το πρακτορείο αναφέρει ακόμη την «απόλυτη στήριξή» του στην Αμερικανίδα πρέσβη, Κίμπερλι Γκιλφόιλ. Σημειώνεται πως ο Αμερικανός ΥΠΕΞ αρνήθηκε να σχολιάσει τα σχετικά με τη δράση της Γκιλφόιλ στα Βαλκάνια δημοσιεύματα, αποδίδοντάς τα μάλιστα σε fake news.

AFP: Ενέργεια, φυσικό αέριο και αμερικανικές επενδύσεις

Το AFP αναφέρεται επίσης στη γεωπολιτική και ενεργειακή σημασία της επίσκεψης, σημειώνοντας ότι οι πόλεμοι στο Ιράν και την Ουκρανία έχουν καταδείξει την ευπάθεια των ενεργειακών αλυσίδων εφοδιασμού. Επισημαίνει παράλληλα την προσπάθεια της Ελλάδας να ενισχύσει τη θέση της ως κομβικού ενεργειακού διαμετακομιστικού κέντρου για τη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Το γαλλικό πρακτορείο σημειώνει ακόμη ότι ο Μάρκο Ρούμπιο αναμένεται να εκφωνήσει την ομιλία του από τον αρχαιολογικό χώρο της Πνύκας, με θέα την Ακρόπολη και σε έναν χώρο που συνδέεται ιστορικά με τη γέννηση της δυτικής δημοκρατίας. Παράλληλα, κάνει αναφορά στην προγραμματισμένη συνάντηση του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη το βράδυ της Τετάρτης 7 Οκτωβρίου.

ABC και AP: Το μεγάλο μήνυμα του Ρούμπιο από την Πνύκα

Το στοιχείο που ξεχωρίζει στο ρεπορτάζ τόσο του Associated Press όσο και του ABC είναι η πολιτική διάσταση της επίσκεψης και ιδιαίτερα η ομιλία του Ρούμπιο από την Πνύκα, κοντά στην Ακρόπολη.

Τα δύο αμερικανικά μέσα παρουσιάζουν την ομιλία ως μια προσπάθεια του υπουργού Εξωτερικών να καλέσει τις δυτικές χώρες να επιστρέψουν στις «πολιτισμικές τους ρίζες» και να αποκαταστήσουν τις αξίες που, σύμφωνα με την αμερικανική κυβέρνηση, αποτέλεσαν τη βάση της ανόδου της Ευρώπης και της Βόρειας Αμερικής.

Ο Ρούμπιο αναμένεται να αναφερθεί σε χαρακτηριστικά που θεωρεί ότι γεννήθηκαν στην Ελλάδα και αργότερα διαμόρφωσαν τη Δύση.

Σε απόσπασμα της ομιλίας του που έδωσε στη δημοσιότητα το Στέιτ Ντιπάρτμεντ σύμφωνα με το AP, ο Ρούμπιο αναμένεται να πει:

«Έχει γίνει της μόδας σήμερα να πιστεύουμε ότι μια φωτισμένη εξωτερική πολιτική σημαίνει να δίνουμε προτεραιότητα στην “παγκόσμια κοινότητα” έναντι του δικού μας λαού. Και εδώ έχουμε πολλά να μάθουμε από τους άνδρες της αρχαίας Ελλάδας. Γνώριζαν ότι δεν υπάρχει τίποτα εγωιστικό ή λανθασμένο στην αφοσίωση στο έθνος σου ούτε στο να αγωνίζεσαι για να υπερασπιστείς τα συμφέροντά του πάνω απ’ όλα».

Σε άλλο σημείο, σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ, αναμένεται να δηλώσει:

«Σήμερα βρισκόμαστε σε ένα σταυροδρόμι. Η επόμενη δεκαετία θα γράψει την ιστορία του επόμενου αιώνα. Η πορεία που θα επιλέξουμε θα καθορίσει αν η Δύση θα διατηρήσει τη θέση της στην κορυφή του κόσμου ή αν θα παραιτηθεί σε ένα μέλλον παρακμής, υποτέλειας και κατάπτωσης. Είτε θα επιλέξουμε να δράσουμε τώρα είτε θα χάσουμε ακόμη και τη δυνατότητα να επιλέξουμε».\

Το AP σημειώνει ότι η ομιλία στην Αθήνα θα μπορούσε να αποτελέσει συνέχεια της ομιλίας του αντιπροέδρου Τζέι Ντι Βανς στη Διάσκεψη Ασφαλείας του Μονάχου, όταν είχε ασκήσει σκληρή κριτική στην Ευρώπη για την ανεξέλεγκτη μετανάστευση, την εξάρτησή της από τις ΗΠΑ και την ανεπαρκή προσοχή στην άμυνά της.

Το ABC, από την πλευρά του, χαρακτηρίζει την ομιλία σημαντική παρέμβαση για τη δημοκρατία και το μέλλον της Δύσης.

Guardian: Ο Ρούμπιο τονίζει τους στενούς δεσμούς με την Ελλάδα, εν όψει της «σημαντικής ομιλίας»

Τέλος, η βρετανική εφημερίδα Guardian δίνει έμφαση στις διμερείς σχέσεις, σημειώνοντας την απόπειρα της Ελλάδας να αναδειχθεί σε έναν από τους πιο σημαντικούς συμμάχους των ΗΠΑ στην περιοχή.

Παράλληλα, γίνεται αναφορά και στην απόφαση της Αθήνας να αυξήσει τις αμυντικές της δαπάνες και τον ρόλο της στην αντιμετώπιση της τρομοκρατίας, της εμπορίας ανθρώπων και των διεθνικών εγκληματικών οργανώσεων στη Μεσόγειο.

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