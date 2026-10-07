Ρούμπιο στην Αθήνα: Δηλώσεις με Γεραπετρίτη και Δένδια – Τι είπε για καλώδιο και Γκιλφόιλ

Τον Αμερικανό ομόλογό του, Μάρκο Ρούμπιο, υποδέχτηκε το πρωί της Τετάρτης (7/10) ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτη, ενώ στη συνέχεια ο ΥΠΕΞ των ΗΠΑ συναντήθηκε με τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, Νίκο Δένδια, για την υπογραφή της συμφωνίας που ανοίγει τον δρόμο συνεργασίας μεταξύ των Ενόπλων Δυνάμεων και της Εθνοφρουράς της Φλόριντα. Το απόγευμα, κατά τις 18:30, ο κ. Ρούμπιο θα μιλήσει στην Πνύκα και θα ακολουθήσει συνάντησή του με τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η ομιλία του Αμερικανού ΥΠΕΞ στην Πνύκα θα περιλαμβάνει αναφορές που θα αναδεικνύουν την Αθήνα ως λίκνο του δυτικού πολιτισμού, που βρίσκεται σε ευθεία ιστορική συνέχεια με τη ρωμαϊκή κληρονομιά, τη Χριστιανοσύνη και την ίδρυση των ΗΠΑ πριν από 250 χρόνια.

Γεραπετρίτης: Η συνεργασία με τις ΗΠΑ δεν ήταν ποτέ ισχυρότερη

Τις στενές σχέσεις της Ελλάδας με τις ΗΠΑ υπογράμμισε ο Έλληνας ΥΠΕΞ κατά τις δηλώσεις του στο πλαίσιο της συνάντησής του με τον Αμερικανό ομόλογό του, τονίζοντας πως η χώρα μας είναι «άγκυρα σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο». Αναφορά, δε, έκανε και στην προετοιμασία της Ελλάδας να αναλάβει την προεδρία τους Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, ενώ υπό το ίδιο πρίσμα υπογράμμισε τη σημασία του Διεθνούς Δικαίου.

«Chevron και Exxonmobil υπογραμμίζουν την εμπιστοσύνη στην οικονομία της Ελλάδας», είπε ακόμη, επισημαίνοντας ότι «η Ελλάδα παγιώνεται σαν κέντρο καινοτομίας. Στην καρδιά των σχέσεων μας είναι οι λαοί μας. Η Ελληνική κοινότητα στην Αμερική έχει στηρίξει τις ΗΠΑ διατηρώντας τη σχέση με την πατρίδα».

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Ρούμπιο: Απαραίτητος σύμμαχος η Ελλάδα

«Η Ελλάδα αποτελεί απαραίτητο σύμμαχο του ΝΑΤΟ και πυλώνα σταθερότητας για την παρουσία των ΗΠΑ στην περιοχή», τόνισε από τη μεριά του ο Μάρκο Ρούμπιο, σημειώνοντας ότι οι ΗΠΑ χρειάζονται «ισχυρούς εταίρους με ιστορία όπως η Ελλάδα».

«Η εταιρική μας σχέση εδράζεται στο εμπόριο, την ασφάλεια, την ενέργεια, τις πολιτιστικές ανταλλαγές», προσέθεσε, αναφέροντας πως βασική επιδίωξη αποτελεί η ανάπτυξη ασφαλούς εφοδιαστικής αλυσίδας, «κάτι που θα οικοδομήσουμε μέσω του Καθέτου Διαδρόμου που έχει καταστήσει την Ελλάδα ασφαλή ενεργειακό κόμβο για τη μεταφορά αμερικανικού LNG», όπως είπε.

«Έχουμε μεγάλο χρέος στην Αρχαία Ελλάδα για τη δημοκρατία. Είναι χαρά μου να βρίσκομαι εδώ στο πρώτο και ελπίζω όχι το τελευταίο ταξίδι μου στην Ελλάδα», ανέφερε ακόμη.

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Για Γκιλφόιλ: Κάνει εξαιρετική δουλειά - Fake news το δημοσίευμα της WSJ

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου, δε, αναφέρθηκε σε πληθώρα ζητημάτων. Μεταξύ αυτών, έκανε και μία μικρή αναφορά στην πρέσβη των ΗΠΑ στην Ελλάδα.

Ερωτηθείς σχετικά με το πρόσφατο δημοσίευμα της Wall Street Journal για τις φερόμενες δηλώσεις της πρέσβεως των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ περί εμπλοκής της Ουάσιγκτον «στην κατάρρευση» της κυβέρνησης της Ρουμανίας και δυνητικής εμπλοκής στην ίδια διαδικασία σε όποια χώρα «χρειαστεί», ο κ. Ρούμπιο διέκοψε τον Αμερικανό δημοσιογράφο αναφέροντας με εκνευρισμό:

«Ποιος το είπε αυτό; Δεν αληθεύει η βάση της ερώτησής σας. Δεν θα απαντήσω σε μια ερώτηση που εσείς υιοθετείτε ως σωστή και δεν είναι σωστή». Απέδωσε, δε, το δημοσίευμα σε fake news, πράγμα – που όπως είπε – συμβαίνει συχνά «κατά του προέδρου μας, Ντόναλντ Τραμπ». Υπενθυμίζεται πως στις ΗΠΑ οι Δημοκρατικοί έχουν ζητήσει να διενεργηθεί έρευνα για τη δράση της Κ. Γκιλφόιλ, ενώ για το ίδιο θέμα, μετά την WSJ, έγραψαν και οι Financial Times.

Στη συνέντευξη Τύπου, πάντως, ο Μάρκο Ρούμπιο περιορίστηκε να σχολιάσει πως η κ. Γκιλφόιλ «κάνει εξαιρετική δουλειά», ενώ σχετικά με το επίμαχο δημοσίευμα δεν έκανε κανένα άλλο σχόλιο.

Σημειώνεται πως μετά την επίσκεψη στο Υπουργείο Εξωτερικών, ο Αμερικανός ΥΠΕΞ επισκέφτηκε το κτίριο της πρεσβείας των ΗΠΑ στην Ελλάδα το οποίο προσφάτως ανακαινίστηκε.

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Για το καλώδιο: Ευαίσθητα ζητήματα πρέπει να αντιμετωπίζονται μέσω διπλωματίας

«Οι ΗΠΑ είναι αφοσιωμένες στην ενεργειακή συνεργασία με την Ελλάδα, αλλά κάποια από τα ζητήματα που αφορούν τις ενεργειακές διασυνδέσεις σχετίζονται με ευαίσθητες καταστάσεις, που συμπεριλαμβάνουν και άλλες χώρες. Αυτά τα ζητήματα είναι ίσως καλύτερο να αντιμετωπιστούν μέσω ιδιωτικής πρωτοβουλίας και διπλωματίας», είπε ο Αμερικανός ΥΠΕΞ, με την αποστροφή του να εκλαμβάνεται ως έμμεση, πλην σαφής, αναφορά στο έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης με την Κύπρο, το οποίο προκαλεί αντιδράσεις στην Άγκυρα.

Συγκεκριμένα, απαντώντας σε σχετική ερώτηση, ο Μάρκο Ρούμπιο έθεσε την εθνική ασφάλεια ως βασική προϋπόθεση για την ενεργειακή ασφάλεια, επικαλούμενος μάλιστα και ως παράδειγμα, προς απόδειξη της θέσης του, το Ιράν και την κρίση στη Μέση Ανατολή.

«Τα πρόσφατα γεγονότα μας υπενθύμισαν πόσο σημαντικό είναι να έχουμε διαφοροποιημένους αγωγούς και διαφοροποιημένες οδούς, γιατί δεν μπορούμε να αντέξουμε να αποκόπτεται ενέργεια σε ένα μέρος και να απειλείται όλος ο κόσμος και ταυτόχρονα, να τίθεται εν αμφιβόλω η ικανότητα μιας χώρας να δράσει λόγω ενός καθεστώτος. Άρα έχουμε μεγάλη αφοσίωση σε όλους τους διαδρόμους και σε όλες αυτές τις προσπάθειες και η Ελλάδα αποτελεί έναν εξαιρετικό εταίρο», είπε, για να προσθέσει:

«Κάποια από αυτά τα έργα σχετίζονται με λεπτά ζητήματα στα οποία εμπλέκονται και άλλες χώρες. Δε θα πω ποιες, αλλά τόσο ευαίσθητα ζητήματα είναι ίσως καλύτερο να αντιμετωπιστούν μέσω ιδιωτικής πρωτοβουλίας και διπλωματίας, όχι σε μία συνέντευξη Τύπου. Εμείς είμαστε προσηλωμένοι στην επιτυχία αυτών των έργων και στη συνεργασία που έχουμε με την Ελλάδα στον τομέα της ενεργειακής ασφάλειας.

Σε ό,τι αφορά τα ζητήματα που θέσατε, αναγνωρίζω ότι άπτονται ορισμένων πολύ ευαίσθητων και λεπτών θεμάτων και σκοπεύουμε να τα αντιμετωπίσουμε στο κατάλληλο πλαίσιο, ώστε να μπορούν να συζητηθούν όπως πρέπει.

Γνωρίζω ότι μας αρέσει να είμαστε διαφανείς, όμως υπάρχουν ζητήματα στις διεθνείς σχέσεις που είναι προτιμότερο να μη συζητούνται σε συνεντεύξεις Τύπου, αλλά να αντιμετωπίζονται στο τραπέζι του διαλόγου.

Και, παρεμπιπτόντως, θέλω να συγχαρώ τον υπουργό Εξωτερικών σας, ο οποίος εργάζεται πάντοτε πολύ σκληρά για την προώθηση του διαλόγου και της σταθερότητας στον κόσμο. Έχει επενδύσει πολλά προσωπικά σε αυτή την προσπάθεια και είναι κάτι που εκτιμούμε και αναγνωρίζουμε.»

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Για το Ορμούζ και τις ελληνικές στρατιωτικές επιχειρήσεις

Σε ερώτηση προς τον Γιώργο Γεραπετρίτη αν η Ελλάδα μπορεί να υποστηρίζει τις ΗΠΑ μέσω της βάσης της Σούδας, ο Ελληνας ΥΠΕΞ τόνισε:

Η Ελλάδα έχει στάση αρχής για όλα τα πεδία ένοπλων συγκρούσεων και αυτή είναι ο σεβασμός του Διεθνούς Δικαίου και η στήριξη του αμυνόμενου έναντι του επιτιθέμενου.

Με αυτή τη λογική η Ελλάδα έγινε και πάροχος ασφάλειας σε χώρες όπως ο Κύπρος και η Βουλγαρία. Η χώρα μας είναι αυτή τη στιγμή ο κύριος παράγων στην επιχείρηση «Ασπίδες» στην Ερυθρά Θάλασσα. Αν απαιτηθεί να υπάρξει περαιτέρω ενίσχυσεη, τότε στο πλαίσιο αυτό μιας επιχείρησης που θα έχει στόχο την ασφαλή διέλευση στον Κόλπο, η Ελλάδα θα βρεθεί ξανά στο προσκήνιο.

Η Ελλάδα έχει ηγετικό ρόλο στην παρουσία στην Ερυθρά Θάλασσα. Αν καταστεί αναγκαιό είμαστε σε κατάσταση να βοηθήσουμε ναυτικά τις ΗΠΑ στα Στενά του Ορμούζ εφόσον υπάρξει βιώσιμη ειρηνευτική διαδικασία. Η Ελλάδα έχει ενδιαφέρον γιατί έτσι διασφαλίζεται η ενεργειακή και η τροφοδοτική αλυσίδα

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Στρατηγική συνεργασία σε άμυνα και ασφάλεια

Κατά τη συνάντηση του Μάρκο Ρούμπιο με τον Νίκο Δένδια υπεγράφη η επιστολή προθέσεων για συνεργασία των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων με την Εθνοφρουρά της Φλόριντα, κίνηση μέσω της οποίας η Ελλάδα εντάσσεται επίσημα στο αμερικανικό State Partnership Program (SPP).

Η συμφωνία προβλέπει κοινές ασκήσεις και συνεκπαιδεύσεις, ανταλλαγή τεχνογνωσίας και προσωπικού, καθώς και συνεργασία σε τομείς όπως η διαλειτουργικότητα, η αεράμυνα, οι αεροπορικές επιχειρήσεις, η Διοικητική Μέριμνα, οι κυβερνοεπιχειρήσεις, το Διάστημα και η αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών.

Στα επόμενα βήματα περιλαμβάνονται η εξειδίκευση των πεδίων συνεργασίας και η κατάρτιση ετήσιου προγράμματος δραστηριοτήτων, με την εφαρμογή του να αναμένεται από το 2027. Παράλληλα, θα συνεχιστούν οι ανταλλαγές επισκέψεων μεταξύ των δύο πλευρών.

Όπως τονίστηκε από τον Έλληνα Υπουργό Εθνικής Άμυνας, η συνεργασία ενισχύει περαιτέρω την αμυντική σχέση Ελλάδας – ΗΠΑ, ανοίγοντας ένα νέο «κεφάλαιο» στις διμερείς σχέσεις σε επίπεδο συνεργασίας στην άμυνα και την ασφάλεια.

Νέο μνημόνιο για την αντιμετώπιση της τρομοκρατίας

Στο πλαίσιο του Στρατηγικού Διαλόγου ανακοινώθηκε νέο μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και ΗΠΑ για την ανταλλαγή πληροφοριών με στόχο την καταπολέμηση της τρομοκρατίας.

Ο κ. Ρούμπιο τόνισε τη σημασία της συνεργασίας στον τομέα της ασφάλειας, υπογραμμίζοντας την ανάγκη προστασίας των κοινωνιών και του πολιτισμού από την τρομοκρατική απειλή.

Παράλληλα, χαρακτήρισε την Ελλάδα ισχυρό σύμμαχο του ΝΑΤΟ, που κατανοεί την ανάγκη επιμερισμού των ευθυνών, ενώ αναφέρθηκε στον σημαντικό ρόλο της χώρας στο εμπόριο και τη βιομηχανία.

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