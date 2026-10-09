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Motor Oil: Κατέληξε ο ένας από τους δύο εργαζομένους που τραυματίστηκαν βαριά
Ειδήσεις
17:27 - 09 Οκτ 2026

Motor Oil: Κατέληξε ο ένας από τους δύο εργαζομένους που τραυματίστηκαν βαριά

Reporter.gr Newsroom

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Ο ένας εκ των δύο εργαζομένων που τραυματίστηκε σήμερα (9/10) βαριά στις εγκαταστάσεις της Motor Oil στους Αγίους Θεοδώρους κατέληξε, σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε νωρίτερα η εταιρεία.

Πιο αναλυτικά, όπως αναφέρει στην ανακοίνωσή της η Motor Oil:

«Με βαθιά θλίψη ενημερωθήκαμε ότι ο ένας εκ των δύο εργαζoμένων, της συνεργαζόμενης εργολαβικής εταιρείας που τραυματίστηκαν σοβαρά στο σημερινό ατύχημα, κατέληξε παρόλες τις προσπάθειες των ιατρών.

Η κατάσταση της υγείας του δεύτερου παραμένει κρίσιμη.

Η Διοίκηση και όλοι οι εργαζόμενοι της εταιρείας εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια και τη δέσμευσή μας να σταθούμε δίπλα στην οικογένεια του θύματος.

Οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τα αίτια του δυστυχήματος, και η εταιρεία συνεργάζεται απολύτως μαζί τους», καταλήγει η ανακοίνωση της εταιρείας.

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