Νεκρός και ο δεύτερος τραυματίας από το δυστύχημα στη Motor Oil

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Κατέληξε δυστυχώς και ο δεύτερος τραυματίας από την έκρηξη στις εγκαταστάσεις της Motor Oil την Παρασκευή (9/10).

Ο 50χρονος εργαζόμενος νοσηλευόταν διασωληνωμένος στη ΜΕΘ του Θριάσιου, σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση και υπέκυψε στα τραύματά του την Κυριακή (11/10).

Tην Παρασκευή (9/10) είχε χάσει τη μάχη και ο έτερος τραυματίας, που ήταν 43 ετών.

Για το δυστύχημα έχουν γίνει μέχρι στιγμής τέσσερις συλλήψεις. Την Παρασκευή (9/10) συνελήφθη ο εργολάβος του εξωτερικού συνεργείου που εκτελούσε εργασίες συντήρησης στις εγκαταστάσεις του διυλιστηρίου όταν συνέβη το δυστύχημα.

Το Σάββατο (10/10) οι αρχές προχώρησαν σε τρεις νέες συλλήψεις, στο πλαίσιο της έρευνας για το δυστύχημα.

Οι τρεις συλληφθέντες είναι εργαζόμενοι της Motor Oil. Πρόκειται για έναν 36χρονο υπάλληλο που εκτελούσε χρέη εργοδηγού, έναν 50χρονο υπεύθυνο του Τμήματος Υγείας και Ασφάλειας και έναν 34χρονο χειριστή έργου.