Επικαιροποιήθηκε το έκτακτο δελτίο καιρού – Ποιες περιοχές βρίσκονται στο «κόκκινο»

ο Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού που εκδόθηκε τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2026, με αριθμό 14, αναβαθμίστηκε σε Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ).

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες, με πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων, αναμένονται στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, κυρίως σε θαλάσσιες και παραθαλάσσιες περιοχές, σήμερα Τρίτη 13 Οκτωβρίου και αύριο Τετάρτη 14 Οκτωβρίου.

Παράλληλα, από το βράδυ της Τρίτης έως αργά τη νύχτα της Τετάρτης, θα πνέουν πολύ θυελλώδεις βορειοανατολικοί άνεμοι, αρχικά στο βόρειο Αιγαίο και σταδιακά στο κεντρικό Αιγαίο, εντάσεως 8 με 9 μποφόρ και πρόσκαιρα τοπικά έως 10 μποφόρ.

Ποιες περιοχές θα επηρεαστούν σήμερα, Τρίτη 13 Οκτωβρίου

Ιόνιο: Λευκάδα, Κεφαλονιά και Ζάκυνθος, έως τις βραδινές ώρες.

Λευκάδα, Κεφαλονιά και Ζάκυνθος, έως τις βραδινές ώρες. Δυτική Στερεά και δυτική και νότια Πελοπόννησος: Έως τις βραδινές ώρες.

Έως τις βραδινές ώρες. Χαλκιδική: Από τις μεσημβρινές ώρες.

Από τις μεσημβρινές ώρες. Σποράδες και ανατολική Θεσσαλία, κυρίως η Μαγνησία: Από τις απογευματινές ώρες, με φαινόμενα έντασης και διάρκειας.

Από τις απογευματινές ώρες, με φαινόμενα έντασης και διάρκειας. Εύβοια: Από τις απογευματινές ώρες, με κόκκινη προειδοποίηση και φαινόμενα έντασης και διάρκειας.

Από τις απογευματινές ώρες, με κόκκινη προειδοποίηση και φαινόμενα έντασης και διάρκειας. Βορειοανατολική Πελοπόννησος, ανατολική Στερεά, συμπεριλαμβανομένης της Αττικής, και Κυκλάδες, κυρίως τα δυτικά και βόρεια τμήματα: Από αργά το απόγευμα.

Από αργά το απόγευμα. Δωδεκάνησα: Από αργά τη νύχτα.

Από αργά τη νύχτα. Κρήτη, κυρίως Χανιά και Ρέθυμνο: Από τις βραδινές ώρες.

Πώς θα εξελιχθούν τα φαινόμενα την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου

Εύβοια: Τα έντονα φαινόμενα θα συνεχιστούν έως αργά το απόγευμα, με κόκκινη προειδοποίηση.

Τα έντονα φαινόμενα θα συνεχιστούν έως αργά το απόγευμα, με κόκκινη προειδοποίηση. Βορειοανατολική Πελοπόννησος, ανατολική Στερεά, συμπεριλαμβανομένης της Αττικής, και Κυκλάδες, κυρίως τα δυτικά και βόρεια τμήματα: Πρόσκαιρα φαινόμενα έως τις πρώτες ώρες της ημέρας.

Πρόσκαιρα φαινόμενα έως τις πρώτες ώρες της ημέρας. Χαλκιδική: Έως τις πρωινές ώρες.

Έως τις πρωινές ώρες. Σποράδες και ανατολική Θεσσαλία, κυρίως η Μαγνησία: Έως το απόγευμα.

Έως το απόγευμα. Δωδεκάνησα: Έως το απόγευμα.

Έως το απόγευμα. Κρήτη, κυρίως Χανιά και Ρέθυμνο: Έως αργά τη νύχτα.

Η ΕΜΥ επισημαίνει ότι το έκτακτο δελτίο θα ανανεωθεί σε 12 ώρες. Οι πολίτες μπορούν να ενημερώνονται για την εξέλιξη των καιρικών φαινομένων μέσω της επίσημης ιστοσελίδας της ΕΜΥ και των προειδοποιήσεων του Meteoalarm.