Υπόθεση Μαζωνάκη: Στο μικροσκόπιο των αρχών οι ουσίες που εντοπίστηκαν στο αίμα του καλλιτέχνη

Σε εξέλιξη παραμένει η έρευνα για την υπόθεση του θανάτου του δημοφιλούς τραγουδιστή Γιώργου Μαζωνάκη, με τις αρμόδιες Αρχές να περιμένουν την ολοκλήρωση των τοξικολογικών και ιστολογικών εξετάσεων. Τα τελικά εργαστηριακά αποτελέσματα αναμένεται να συνεισφέρουν στη διερεύνηση των συνθηκών θανάτου του δημοφιλούς καλλιτέχνη.

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, στο δείγμα ολικού αίματος φέρεται να ανιχνεύθηκαν προποφόλη, μιδαζολάμη και φλουμαζενίλη. Η τελευταία χρησιμοποιείται ως αντίδοτο για την αντιμετώπιση των επιδράσεων των βενζοδιαζεπινών, στις οποίες ανήκει και η μιδαζολάμη. Επιπλέον, γίνεται αναφορά στον εντοπισμό πέντε ακόμη ουσιών, οι οποίες εξετάζονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Τα ευρήματα βρίσκονται υπό εργαστηριακή αξιολόγηση, ενώ αναμένονται οι ολοκληρωμένες τοξικολογικές αναλύσεις, οι οποίες θα επιτρέψουν τον ακριβέστερο προσδιορισμό των συγκεντρώσεων των ουσιών στο αίμα. Στη διαδικασία αξιολόγησης των στοιχείων φέρεται να συμμετέχει και ειδικός πραγματογνώμονας, τον οποίο έχει ορίσει η οικογένεια του καλλιτέχνη.

Όπως τονίζεται οι συγκεκριμένες ουσίες αποτελούν βασικό σκέλος της έρευνας. Οι Αρχές εξετάζουν τα εργαστηριακά δεδομένα σε συνδυασμό με τις καταθέσεις των μαρτύρων και τα υπόλοιπα στοιχεία που περιλαμβάνονται στη δικογραφία, προκειμένου να σχηματίσουν πληρέστερη εικόνα για την υπόθεση.

Κατασχέθηκαν δύο φιαλίδια από το ιατρείο

Στο μεταξύ, κατά την τρίτη έρευνα που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη (15/10) στο ιατρείο της οδού Άδου, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατέσχεσαν δύο φιαλίδια. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, τα φιαλίδια φέρεται να περιείχαν ουσία η οποία έχει εντοπιστεί και στον οργανισμό του καλλιτέχνη.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε από αστυνομικούς της Ασφάλειας, παρουσία εισαγγελικών λειτουργών και των δικηγόρων των δύο γιατρών που κατηγορούνται για την υπόθεση. Η έρευνα έγινε κατόπιν εντολής του ανακριτή που έχει αναλάβει τον χειρισμό της δικογραφίας.

Από την πλευρά των δύο γιατρών, οι συνήγοροί τους φέρονται να υποστηρίζουν ότι η έρευνα επισπεύστηκε εξαιτίας των εξελίξεων που σχετίζονται με το ακίνητο. Ειδικότερα, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο ιδιοκτήτης του χώρου είχε καταγγείλει τη σύμβαση μίσθωσης και αναμενόταν η επιστροφή του ακινήτου σε αυτόν.

Τι θα δείξουν οι τοξικολογικές εξετάσεις

Η ολοκλήρωση των εργαστηριακών αναλύσεων αναμένεται να προσδιορίσει με μεγαλύτερη ακρίβεια τις ποσότητες των ουσιών που ανιχνεύθηκαν στο αίμα και να συμβάλει στη διερεύνηση των συνθηκών υπό τις οποίες φέρεται να χορηγήθηκαν.

Όπως έχει μεταδοθεί, ο 56χρονος γιατρός που κατηγορείται στο πλαίσιο της υπόθεσης είχε αρνηθεί ότι χορηγήθηκαν οι συγκεκριμένες ουσίες. Οι ισχυρισμοί των εμπλεκομένων εξετάζονται μαζί με τα εργαστηριακά ευρήματα και τα υπόλοιπα διαθέσιμα στοιχεία, στο πλαίσιο της ανακριτικής διαδικασίας.

Κλείνοντας, να σημειωθεί ότι οι επόμενες ημέρες θεωρούνται καθοριστικές για την εξέλιξη της έρευνας, καθώς τα πορίσματα των τοξικολογικών και ιστολογικών εξετάσεων αναμένεται να αποτελέσουν σημαντικό μέρος της συνολικής αξιολόγησης των δεδομένων της υπόθεσης.