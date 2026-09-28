Υπόθεση Μαζωνάκη: Διαφοροποιείται η υπεράσπιση των γιατρών – Παραιτήθηκαν οι δικηγόροι της Γάκα

Νέα εξέλιξη σημειώθηκε στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, καθώς οι δικηγόροι Νίκος και Τέλλος Αγαπηνός ανακοίνωσαν την παραίτησή τους από την υπεράσπιση της γιατρού, η οποία είναι συγκατηγορούμενη στην υπόθεση.

Όπως αναφέρουν, η απόφασή τους συνδέεται αποκλειστικά με νομικούς λόγους και κρίθηκε αναγκαία προκειμένου να υπάρξει διαφοροποίηση στην υπερασπιστική γραμμή των δύο κατηγορουμένων.

Οι δύο γιατροί, οι οποίοι είναι σύζυγοι, αντιμετωπίζουν κατηγορίες για την υπόθεση, ενώ ο άνδρας γιατρός έχει εξαρχής υποστηρίξει ότι δεν έχει εμπλακεί στη χορήγηση μέθης και αναλαμβάνει ευθύνη μόνο για τη λειτουργία των μηχανημάτων.

Στην ανακοίνωσή τους οι δικηγόροι διευκρινίζουν:

«Οι συνήγοροι υπεράσπισης του ιατρού Η.Θ. για λόγους αμιγώς νομικούς γνωστοποιούν ότι περιορίζουν την εκπροσώπηση τους στο πρόσωπο του ανωτέρω εντολέα τους, παραιτούμενοι από την υπεράσπιση της έτερης κατηγορουμένης συζύγου του. Ο περιορισμός αυτός είναι δικονομικά αναγκαίος εκ της πραγματολογικής διαφοροποίησης της υπεράσπισης των δύο κατηγορουμένων. Εφόσον κριθεί σκόπιμο θα αναπτυχθούν οι λόγοι αναλυτικώς.

Νίκος Αγαπηνός, Τέλλος Αγαπηνός»

«Δεν χορήγησα μέθη»

Η γιατρός αρνείται ότι χορήγησε μέθη στον Γιώργο Μαζωνάκη, ενώ ο σύζυγός της, ο οποίος είναι επίσης κατηγορούμενος και έχει προφυλακιστεί, υποστηρίζει ότι η δική του εμπλοκή περιορίζεται στη λειτουργία των μηχανημάτων.

Η διαφοροποίηση αυτή στις θέσεις των δύο κατηγορουμένων φαίνεται να αποτέλεσε τον λόγο για τον οποίο οι δικηγόροι αποφάσισαν να περιορίσουν την εκπροσώπησή τους στον άνδρα γιατρό, όπως οι ίδιοι αναφέρουν στην ανακοίνωσή τους.