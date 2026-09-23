Πατούλης για γιατρούς Μαζωνάκη: Εξαπατήθηκε ο ΙΣΑ – Πώς δηλώθηκε το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης

Τον τρόπο με τον οποίο, σύμφωνα με την περιγραφή του, δηλώθηκε στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών το μηχάνημα που φέρεται να χρησιμοποιήθηκε για πλασμαφαίρεση στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου περιέγραψε ο πρόεδρος του ΙΣΑ, Γιώργος Πατούλης, μιλώντας στον ΣΚΑΪ.

Ο κ. Πατούλης υποστήριξε ότι ο Ιατρικός Σύλλογος και οι αρμόδιες υπηρεσίες δεν είχαν ενημερωθεί μέσω επίσημης καταγγελίας για τη συγκεκριμένη δραστηριότητα, ενώ χαρακτήρισε τον τρόπο με τον οποίο δηλώθηκε το μηχάνημα ως παραπλανητικό. Οι σχετικοί ισχυρισμοί αποτελούν μέρος της τοποθέτησής του και η υπόθεση βρίσκεται υπό διερεύνηση.

Όπως ανέφερε, το συγκεκριμένο ιατρείο στεγαζόταν από παθολόγο και γιατρό χωρίς ειδικότητα και, κατά την εκτίμησή του, η διαδικασία της πλασμαφαίρεσης δεν ήταν νόμιμα προβλεπόμενη στον συγκεκριμένο χώρο. Ο ίδιος σημείωσε ακόμη ότι δεν είχε κατατεθεί σχετική καταγγελία ούτε στον ΙΣΑ ούτε, όπως είπε, στην Αστυνομία ή την Εθνική Αρχή Διαφάνειας.

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Οι καταγγελίες που είχαν προηγηθεί

Αναφερόμενος σε δύο καταγγελίες που είχαν υποβληθεί στο παρελθόν σε βάρος της γιατρού, ο πρόεδρος του ΙΣΑ διευκρίνισε ότι η μία αφορούσε παράνομη γνωμάτευση και είχε παραπεμφθεί, όπως προβλέπεται, στα αρμόδια πειθαρχικά όργανα του Συλλόγου.

Όπως υποστήριξε, η συγκεκριμένη υπόθεση δεν αφορούσε τη λειτουργία του ιατρείου. Η δεύτερη, σύμφωνα με την περιγραφή του, ήταν προφορική αναφορά συναδέλφου προς τον αρμόδιο για τις διαδικασίες ελέγχου.

Ο κ. Πατούλης ανέφερε ακόμη ότι το ιατρείο είχε ελεγχθεί κατά το παρελθόν, μεταξύ άλλων το 2013, όταν είχε δοθεί η άδεια λειτουργίας, καθώς και το 2024 και το 2025. Ο ΙΣΑ έχει επιβεβαιώσει ότι είχαν πραγματοποιηθεί επανειλημμένοι έλεγχοι στο συγκεκριμένο ιατρείο.

Το αίτημα για το «μηχάνημα οζονοθεραπείας»

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο πρόεδρος του ΙΣΑ σε αίτημα που, σύμφωνα με τον ίδιο, κατατέθηκε τον Ιούλιο του 2026 και έφερε την ένδειξη «αναπληρωματικό προσάρτημα μηχανήματος οζονοθεραπείας».

Όπως περιέγραψε, στο σχετικό αρχείο υπήρχε τιμολόγιο στο οποίο αναφερόταν η λέξη «ινουσφαίριση» και ποσό 29.000 ευρώ. Η προϊσταμένη των ελέγχων, σύμφωνα με τον κ. Πατούλη, αντιλήφθηκε ότι δεν επρόκειτο για εξάρτημα αλλά για μηχάνημα και έδωσε εντολή να πραγματοποιηθεί έλεγχος στο ιατρείο.

Ο ίδιος ανέφερε ότι ο έλεγχος είχε προγραμματιστεί για τις επόμενες ημέρες, αλλά μεσολάβησε ο θάνατος του Γιώργου Μαζωνάκη.

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Τι είπε για τον έλεγχο του 2025

Σε ό,τι αφορά τον τελευταίο έλεγχο πριν από τις εξελίξεις του Σεπτεμβρίου, ο κ. Πατούλης ανέφερε ότι ήταν αιφνιδιαστικός. Όπως είπε, οι ελεγκτές χτύπησαν το κουδούνι και η πόρτα άνοιξε έπειτα από περίπου 5-10 λεπτά, ενώ στη συνέχεια περίμεναν στον χώρο αναμονής επειδή ο γιατρός εξέταζε ασθενή.

Ο πρόεδρος του ΙΣΑ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο, κατά τη δική του εκτίμηση, να είχε μετακινηθεί ή αποκρυφθεί εξοπλισμός στο μεσοδιάστημα.

Ο ΙΣΑ έχει αναφέρει δημόσια ότι κατά τους επανειλημμένους ελέγχους δεν είχε διαπιστωθεί η ύπαρξη ή λειτουργία μηχανημάτων πλασμαφαίρεσης, ενώ μετά τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη κλιμάκιο του Συλλόγου εντόπισε δύο τέτοια μηχανήματα στον χώρο.

«Το μηχάνημα δεν εγκρίθηκε ποτέ»

Αναφερόμενος στις διαδικασίες που πραγματοποιούνταν στο ιατρείο, ο κ. Πατούλης υποστήριξε ότι η πλασμαφαίρεση δεν θα έπρεπε να πραγματοποιείται εκεί και ότι το συγκεκριμένο μηχάνημα δεν είχε εγκριθεί.

«Το μηχάνημα δεν εγκρίθηκε ποτέ», ανέφερε χαρακτηριστικά, υποστηρίζοντας ότι ο τρόπος με τον οποίο δηλώθηκε είχε ως αποτέλεσμα να μην γίνει αντιληπτή εξαρχής η πραγματική του χρήση.

Παράλληλα, ο ίδιος αναγνώρισε ότι ο ΙΣΑ δεν διαθέτει τη δυνατότητα να ελέγχει διαρκώς το σύνολο των ιατρείων χωρίς συγκεκριμένη καταγγελία ή άλλη αφορμή για έλεγχο. Ο Ιατρικός Σύλλογος έχει δηλώσει ότι θα παράσχει κάθε δυνατή συνδρομή στις δικαστικές αρχές για τη διερεύνηση της υπόθεσης.

Έκκληση Πατούλη για καταγγελίες

Ο πρόεδρος του ΙΣΑ κάλεσε παράλληλα τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν απευθύνονται σε ιδιωτικές ιατρικές δομές και να προχωρούν σε καταγγελίες όταν διαπιστώνουν πρακτικές που τους δημιουργούν υποψίες.

«Εμείς δεν μπορούμε να ανοίξουμε όλες τις πόρτες. Θα πρέπει να γίνουν καταγγελίες», ανέφερε, τονίζοντας την ανάγκη να υπάρχει ενημέρωση και έλεγχος των υπηρεσιών που παρέχονται σε μη δημόσιες δομές.

Η απάντηση στην κριτική Πολάκη

Ο κ. Πατούλης αναφέρθηκε και στην κριτική που έχει δεχθεί από τον Παύλο Πολάκη, ο οποίος του έχει ζητήσει να παραιτηθεί με αφορμή την εμπλοκή του με άλλη ιατρική δομή.

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Ο πρόεδρος του ΙΣΑ απάντησε ότι δεν πρόκειται για κλινική αλλά για το πρώην ορθοπεδικό ιατρείο του, τον χώρο του οποίου, όπως είπε, διέθεσε για τη δημιουργία ιατρείου πλαστικής χειρουργικής και δερματολογίας σε συνεργασία με τη Medi Derma.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η συγκεκριμένη δομή λειτουργεί από το 2022 ως ιατρείο δερματολογίας και πλαστικής χειρουργικής, με τους αντίστοιχους επιστημονικά υπεύθυνους γιατρούς.