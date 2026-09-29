Υπόθεση Μαζωνάκη: Άρση απορρήτου για έξι κινητά – Τι εξετάζει ο ανακριτής

Στην τελική ευθεία φαίνεται να βρίσκεται η διαδικασία για την έκδοση του δικαστικού βουλεύματος σχετικά με την άρση του τηλεφωνικού απορρήτου στο πλαίσιο της ανακριτικής έρευνας για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Αθηνών αναμένεται να εκδοθεί εντός της εβδομάδας. Προηγήθηκε η θετική εισαγγελική τοποθέτηση επί του αιτήματος για άρση του απορρήτου, το οποίο υπέβαλε ο 32ος τακτικός ανακριτής που χειρίζεται την υπόθεση.

Στόχος της διαδικασίας είναι να διερευνηθούν, μέσω των επικοινωνιών, οι ενέργειες των κατηγορουμένων κατά το χρονικό διάστημα πριν και μετά τον θάνατο του τραγουδιστή.

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Ποιες συσκευές αφορά το αίτημα

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο ανακριτής έχει ζητήσει την άρση του απορρήτου για συνολικά έξι συσκευές κινητής τηλεφωνίας, καθώς και για έναν σκληρό δίσκο και ένα USB.

Πρόκειται, σύμφωνα με τις πληροφορίες, για ψηφιακά μέσα που κατασχέθηκαν στο πλαίσιο της αστυνομικής έρευνας στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου, όπου ο Γιώργος Μαζωνάκης υπέστη ανακοπή στις 9 Σεπτεμβρίου.

Τα έξι κινητά τηλέφωνα που κατασχέθηκαν ανήκουν, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, στον Γιώργο Μαζωνάκη, στους δύο κατηγορούμενους γιατρούς, σε δύο γραμματείς και σε μία νοσηλεύτρια που εργάζονται στο συγκεκριμένο ιατρείο.

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Το χρονικό διάστημα της άρσης

Ο ανακριτής φέρεται να έχει ζητήσει η άρση του απορρήτου να καλύψει το ανώτατο χρονικό διάστημα που προβλέπει ο νόμος.

Συγκεκριμένα, το αίτημα αφορά το διάστημα από τις 11 Ιουλίου 2026 έως και τις 10 Σεπτεμβρίου, δηλαδή την επομένη του θανάτου του τραγουδιστή.

Πλέον, την τελική απόφαση καλείται να λάβει το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών Αθηνών, το οποίο θα αποφανθεί επί του αιτήματος με το σχετικό βούλευμα.