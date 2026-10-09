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Attica Πολυκαταστήματα: Ισχυρή ανάπτυξη, νέες επενδύσεις και σχέδια επέκτασης έως το 2027
Επιχειρήσεις
09:31 - 09 Οκτ 2026

Attica Πολυκαταστήματα: Ισχυρή ανάπτυξη, νέες επενδύσεις και σχέδια επέκτασης έως το 2027

Γιώργος Αλεξάκης

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Με θετικό απολογισμό για το εννεάμηνο του 2026, νέα επενδυτικά βήματα και έμφαση στην ανταμοιβή των μετόχων, η Attica Πολυκαταστήματα επιταχύνει την εφαρμογή του αναπτυξιακού της σχεδιασμού για την περίοδο 2026-2030. Παράλληλα, η διοίκηση διαμηνύει ότι οι δικαστικές διαφορές που αφορούν το CityLink δεν επηρεάζουν τη μακροχρόνια μισθωτική σχέση της εταιρείας με την PICAR.

Οι παραπάνω κατευθύνσεις βρέθηκαν στο επίκεντρο της έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων, η οποία πραγματοποιήθηκε με την απαιτούμενη απαρτία και ενέκρινε, μεταξύ άλλων, πρόγραμμα επαναγοράς έως 1,5 εκατ. ιδίων μετοχών για την επόμενη διετία, καθώς και τη δωρεάν διάθεση ιδίων μετοχών σε μέλη του διοικητικού συμβουλίου και εργαζομένους, σύμφωνα με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο και την πολιτική αποδοχών της εταιρείας.

Αύξηση πωλήσεων και θετική εικόνα για το 2026

Στο μεταξύ, ισχυρή δυναμική καταγράφει η εμπορική δραστηριότητα της Attica Πολυκαταστήματα, με τις πωλήσεις του εννεαμήνου να εμφανίζονται αυξημένες κατά 8% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025. Ακόμη καλύτερη ήταν η επίδοση από τον Ιούνιο έως τον Σεπτέμβριο, όταν σημειώθηκε διψήφιος ρυθμός αύξησης.

Όπως ανέφερε ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Δημοσθένης Μπούμης, τα αποτελέσματα αντανακλούν την πρόοδο στην εφαρμογή του στρατηγικού σχεδίου, αλλά και την ανταπόκριση των καταναλωτών στο εμπορικό μοντέλο της εταιρείας.

Η διοίκηση εκτιμά ότι, με βάση τα μέχρι σήμερα δεδομένα, η Attica βρίσκεται σε τροχιά επίτευξης των επιχειρηματικών στόχων που έχει θέσει για το 2026, διατηρώντας παράλληλα το βλέμμα στραμμένο στην επόμενη φάση ανάπτυξης.

Νέο concept ομορφιάς και πέντε καταστήματα το 2027

Σημαντικό σκέλος του επενδυτικού σχεδιασμού αποτελεί η επέκταση στον κλάδο της ομορφιάς. Στις αρχές Νοεμβρίου προγραμματίζεται η έναρξη λειτουργίας του πρώτου atticaBeauty Store στο The Mall Athens, σηματοδοτώντας την είσοδο της εταιρείας σε ένα νέο, πιο ευέλικτο μοντέλο καταστήματος.

Το concept θα συνδυάζει επιλεγμένα niche και exclusive brands, με στόχο να προσφέρει διαφοροποιημένη προϊοντική πρόταση και αναβαθμισμένη εμπειρία εξυπηρέτησης.

Ταυτόχρονα, η εταιρεία προετοιμάζει το επόμενο βήμα της φυσικής της επέκτασης, με τον σχεδιασμό να προβλέπει το άνοιγμα πέντε νέων καταστημάτων στους τομείς της μόδας και της ομορφιάς μέσα στο 2027.

Επαναγορά μετοχών και επιστροφή κεφαλαίου

Στο επίκεντρο της στρατηγικής της Attica βρίσκεται και η ενίσχυση της αξίας που επιστρέφει στους μετόχους της. Το πρόγραμμα επαναγοράς έως 1,5 εκατ. ιδίων μετοχών, με ορίζοντα διετίας, εντάσσεται στην προσπάθεια αξιοποίησης των προοπτικών της εταιρείας, ενώ οι μετοχές που θα αποκτηθούν θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν τόσο για προγράμματα κινήτρων και αποδοχών όσο και για την υποστήριξη ενδεχόμενων επιχειρηματικών κινήσεων ή συνεργασιών.

Σύμφωνα με τον κ. Μπούμη, η απόφαση για την επαναγορά στηρίζεται στην εκτίμηση ότι η τρέχουσα αποτίμηση δεν αποτυπώνει πλήρως τις αναπτυξιακές δυνατότητες της εταιρείας.

Παράλληλα, η διοίκηση επαναβεβαίωσε τη δέσμευσή της για ουσιαστικές αποδόσεις προς τους μετόχους. Εφόσον επιτευχθούν οι στόχοι της χρήσης 2026, θεωρεί εφικτή τη διανομή τουλάχιστον 12 εκατ. ευρώ, σύμφωνα με τον σχεδιασμό που είχε παρουσιαστεί πριν από την εισαγωγή της εταιρείας στο Χρηματιστήριο. Επιπλέον, εξετάζεται το ενδεχόμενο να προταθεί στον βασικό μέτοχο υψηλότερη διανομή για τη συγκεκριμένη χρήση.

Η επιδίωξη είναι να συνδυαστούν η μερισματική πολιτική και οι επαναγορές μετοχών με τη διατήρηση των απαραίτητων χρηματοδοτικών πόρων για την υλοποίηση του αναπτυξιακού προγράμματος.

CityLink: Δεν επηρεάζεται η μίσθωση με την PICAR

Καθησυχαστική εμφανίζεται η διοίκηση της Attica Πολυκαταστήματα ως προς τις επιπτώσεις που θα μπορούσαν να έχουν οι δικαστικές αντιδικίες γύρω από το CityLink στη λειτουργία της εταιρείας. Κατά τη διάρκεια της γενικής συνέλευσης, ξεκαθάρισε ότι η μακροχρόνια μισθωτική σύμβαση με την PICAR παραμένει ισχυρή και δεν επηρεάζεται από τις διαφορές μεταξύ των εμπλεκόμενων πλευρών.

Όπως επισημάνθηκε, οι δύο πλευρές βρίσκονται σε δικαστική αντιπαράθεση για περισσότερα από 15 χρόνια, χωρίς αυτό να έχει διαταράξει τη μισθωτική σχέση της Attica με την PICAR. Η διοίκηση υπογράμμισε, επίσης, ότι διατηρεί καλές σχέσεις με τις εμπλεκόμενες πλευρές.

Ως ένδειξη της μακροπρόθεσμης δέσμευσής της στο συγκεκριμένο εμπορικό σημείο, η εταιρεία επικαλέστηκε την ενίσχυση της παρουσίας της στο CityLink τα τελευταία χρόνια. Ειδικότερα, μέσα στην τελευταία πενταετία έχει επεκτείνει τους χώρους του πολυκαταστήματος κατά 10.000 τ.μ., έχει μεταφέρει εκεί τα κεντρικά της γραφεία και έχει προχωρήσει πρόσφατα στη μίσθωση ενός ακόμη καταστήματος και πρόσθετων χώρων.

Σήμερα, η Attica καταλαμβάνει περισσότερο από το 56% του CityLink, ενώ η διάρκεια της μίσθωσης εκτείνεται έως το 2052. Τα δεδομένα αυτά, σύμφωνα με τη διοίκηση, συνδέονται με τον μακροπρόθεσμο σχεδιασμό της εταιρείας και τη στρατηγική ενίσχυσης της θέσης της στην αγορά του premium retail.

Με αιχμή τις θετικές εμπορικές επιδόσεις, τη διεύρυνση του δικτύου καταστημάτων και την πολιτική επιστροφής αξίας στους μετόχους, η Attica Πολυκαταστήματα επιχειρεί να ενισχύσει περαιτέρω τη θέση της στην ελληνική αγορά, επενδύοντας τόσο στην ανάπτυξη νέων concepts όσο και στην αξιοποίηση των υφιστάμενων εμπορικών της υποδομών.

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