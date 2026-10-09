Σκουριές: Επένδυση άνω των $2 δισ. με επίκεντρο τον χαλκό και την ενεργειακή μετάβαση

Με επένδυση που υπερβαίνει τα 2 δισ. δολάρια, το έργο των Σκουριών στη Χαλκιδική περνά σε νέα φάση, με την έναρξη λειτουργίας του μεταλλείου να σηματοδοτεί ένα σημαντικό ορόσημο για την Ελληνικός Χρυσός και το ευρύτερο μεταλλευτικό συγκρότημα Κασσάνδρας. Η επένδυση συνδέεται τόσο με την παραγωγή χρυσού όσο και με την ενίσχυση της προσφοράς χαλκού, ενός μετάλλου με αυξανόμενη σημασία για τα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας, τις ανανεώσιμες πηγές και την ηλεκτροκίνηση.

Το έργο, μάλιστα, αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου επενδυτικού σχεδιασμού στην περιοχή, το συνολικό ύψος του οποίου, σύμφωνα με την εταιρεία, ξεπερνά τα 3 δισ. δολάρια. Η οικονομική του αποτύπωση αναμένεται να κριθεί από την εξέλιξη της παραγωγής, το κόστος λειτουργίας, τις διεθνείς τιμές των μετάλλων, τις εξαγωγές, αλλά και τις επιπτώσεις στην απασχόληση και την τοπική οικονομία.

Παραγωγή χαλκού και χρυσού σε ορίζοντα 20ετίας

Με βάση τις εκτιμήσεις της Ελληνικός Χρυσός, οι Σκουριές αναμένεται να παράγουν κατά μέσο όρο περίπου 140.000 ουγγιές χρυσού και 67 εκατ. λίβρες χαλκού ετησίως. Η ποσότητα χαλκού αντιστοιχεί σε περίπου 30.000 μετρικούς τόνους τον χρόνο.

Η αρχική διάρκεια ζωής του μεταλλείου υπολογίζεται σε περίπου 20 χρόνια, με την εταιρεία να διατηρεί τη δυνατότητα επέκτασης του χρονικού ορίζοντα μέσω περαιτέρω ερευνητικών εργασιών. Η πραγματική παραγωγή θα εξαρτηθεί από την πορεία ανάπτυξης και λειτουργίας του έργου, καθώς και από τις τεχνικές και οικονομικές συνθήκες.

Σημειώνεται, ότι ο χαλκός αποτελεί βασική πρώτη ύλη για την ενεργειακή μετάβαση. Χρησιμοποιείται σε δίκτυα μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, εγκαταστάσεις ανανεώσιμων πηγών, ηλεκτρικά οχήματα και υποδομές φόρτισης, ενώ σημαντικές ποσότητες απαιτούνται και για κέντρα δεδομένων. Η ανάπτυξη αυτών των υποδομών ενισχύει τη σημασία της αξιόπιστης πρόσβασης σε χαλκό, σε μια περίοδο κατά την οποία η Ευρωπαϊκή Ένωση επιδιώκει να περιορίσει τους κινδύνους που συνδέονται με την εξάρτηση από εισαγωγές κρίσιμων πρώτων υλών.

Η παραγωγή των Σκουριών, πάντως, δεν αρκεί από μόνη της για να καλύψει τις ευρωπαϊκές ανάγκες, μπορεί ωστόσο να αποτελέσει μέρος μιας ευρύτερης προσπάθειας διαφοροποίησης των πηγών προμήθειας.

Η ευρωπαϊκή διάσταση και το μήνυμα της κυβέρνησης

Στην τελετή έναρξης λειτουργίας του έργου, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συνέδεσε την επένδυση με την ευρωπαϊκή προσπάθεια ενίσχυσης της παραγωγής κρίσιμων πρώτων υλών εντός της Ευρώπης, υπογραμμίζοντας τη σημασία της ανταγωνιστικότητας της βιομηχανίας σε ένα περιβάλλον γεωπολιτικής αβεβαιότητας.

Παράλληλα, έθεσε το ζήτημα της περιβαλλοντικής προστασίας και της σχέσης των μεταλλευτικών έργων με τις τοπικές κοινωνίες. Όπως ανέφερε, η μεταλλευτική δραστηριότητα μπορεί να συνυπάρχει με την ανάγκη προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος, υπό την προϋπόθεση αυστηρών περιβαλλοντικών όρων και ουσιαστικής συμμετοχής των τοπικών κοινωνιών.

Από την πλευρά του, ο διευθύνων σύμβουλος της Eldorado Gold, Christian Milau, χαρακτήρισε τις Σκουριές ένα από τα σημαντικότερα έργα του ομίλου, επισημαίνοντας τη μακροπρόθεσμη συνεισφορά που αναμένεται να έχει στην απασχόληση, στις επενδύσεις και στην αξιοποίηση του ορυκτού πλούτου της χώρας.

Εξαγωγές, δημόσια έσοδα και απασχόληση

Σύμφωνα με τις προβολές της εταιρείας για τη συνολική διάρκεια ζωής των μεταλλευτικών δραστηριοτήτων στην Κασσάνδρα, οι αγορές από Έλληνες προμηθευτές εκτιμάται ότι θα ανέλθουν σε περίπου 6,7 δισ. ευρώ, ενώ η αξία των εξαγωγών υπολογίζεται σε 17,5 δισ. ευρώ.

Η Ελληνικός Χρυσός εκτιμά επίσης ότι τα δημόσια έσοδα θα διαμορφωθούν συνολικά σε περίπου 1,8 δισ. ευρώ, συμπεριλαμβανομένων μεταλλευτικών τελών που υπολογίζονται σε περίπου 1,3 δισ. ευρώ. Από τα τελευταία, ποσό περίπου 509 εκατ. ευρώ εκτιμάται ότι θα κατευθυνθεί στον Δήμο Αριστοτέλη, σύμφωνα με τις προβλέψεις που παρουσίασε η εταιρεία.

Τα μεγέθη αυτά αφορούν εκτιμήσεις σε βάθος χρόνου και όχι ήδη πραγματοποιημένα έσοδα. Η τελική τους διαμόρφωση θα εξαρτηθεί, μεταξύ άλλων, από την παραγωγή, τις τιμές των μετάλλων, τη διάρκεια λειτουργίας των μεταλλείων και το ισχύον φορολογικό και θεσμικό πλαίσιο.

Σε επίπεδο απασχόλησης, η εταιρεία υπολογίζει ότι, όταν το συγκρότημα Κασσάνδρας λειτουργεί σε πλήρη ανάπτυξη, θα υποστηρίζει περίπου 3.000 άμεσες και έμμεσες θέσεις εργασίας. Πρόκειται για εκτίμηση που περιλαμβάνει τόσο την απασχόληση στις μεταλλευτικές δραστηριότητες όσο και την ευρύτερη οικονομική δραστηριότητα που συνδέεται με αυτές.

Η τοπική διάσταση παραμένει σημαντική για την αξιολόγηση της επένδυσης. Σύμφωνα με στοιχεία που ανακοίνωσε η εταιρεία, το 2025 καταβλήθηκαν περίπου 26 εκατ. ευρώ σε προμηθευτές του Δήμου Αριστοτέλη, ενώ τα μεταλλευτικά τέλη προς τον δήμο ξεπέρασαν τα 7 εκατ. ευρώ. Ο δήμαρχος Αριστοτέλη, Στέλιος Βαλιάνος, έθεσε, μεταξύ άλλων, το ζήτημα της μόνιμης θεσμοθέτησης αυξημένων εσόδων για την αυτοδιοίκηση.

Η Ελληνικός Χρυσός έχει επίσης ανακοινώσει πρόγραμμα κοινωνικών επενδύσεων ύψους 80 εκατ. δολαρίων, με δράσεις που αφορούν την εκπαίδευση, την υγεία, τις υποδομές και την τοπική επιχειρηματικότητα.

Περιβαλλοντικό κόστος και υποχρεώσεις

Η περιβαλλοντική διαχείριση αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για τη λειτουργία των μεταλλείων και τη διατήρηση της κοινωνικής αποδοχής του έργου. Η εταιρεία αναφέρει ότι παρακολουθεί περίπου 400 παραμέτρους, οι οποίες καλύπτουν, μεταξύ άλλων, την ποιότητα του αέρα, του εδάφους και των υδάτων, τον θόρυβο, τις δονήσεις και τη βιοποικιλότητα.

Παράλληλα, έχει αναφέρει ότι διέθεσε 237 εκατ. δολάρια για την απομάκρυνση 2,4 εκατ. τόνων παλαιών μεταλλευτικών αποβλήτων στην Ολυμπιάδα και τη μεταφορά τους στον χώρο απόθεσης Κοκκινόλακκα.

Τα στοιχεία αυτά αποτελούν μέρος της περιβαλλοντικής διαχείρισης που παρουσιάζει η εταιρεία που τονίζει ότι υπάρχει συνεχής έλεγχος της τήρησης των περιβαλλοντικών όρων, διαφανής δημοσιοποίηση των μετρήσεων και αποτελεσματική εποπτεία από τις αρμόδιες αρχές, απαντώντας ΄ρτσι σε κριτικές αναφορές που ακόμη γίνονται στην τοπική κοινωνία.

Τα επόμενα επενδυτικά σχέδια στη Θράκη

Στο ευρύτερο πλαίσιο της ανάπτυξης του ελληνικού μεταλλευτικού κλάδου, επίσης, η εταιρεία έχει αναφερθεί και σε σχεδιαζόμενα έργα στη Θράκη. Για το κοίτασμα χρυσού και αργύρου στο Πέραμα, κοντά στην Αλεξανδρούπολη, προβλέπεται επένδυση άνω των 500 εκατ. δολαρίων, ενώ η περιβαλλοντική μελέτη του έργου βρίσκεται υπό εξέταση. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της εταιρείας, το έργο θα μπορούσε να δημιουργήσει περίπου 700 θέσεις εργασίας.

Παράλληλα, για το κοίτασμα Σαπών απαιτείται περαιτέρω έρευνα προκειμένου να αποσαφηνιστεί το γεωλογικό δυναμικό του. Η εξέλιξη των σχεδίων στη Θράκη θα εξαρτηθεί από την αδειοδοτική διαδικασία, τα τεχνικοοικονομικά δεδομένα και τη διαβούλευση με τις τοπικές κοινωνίες, σε μια περιοχή όπου δραστηριότητες όπως η γεωργία, η μελισσοκομία και ο τουρισμός έχουν επίσης σημαντική οικονομική παρουσία.