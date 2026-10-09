Capital Maritime Finance: Το όραμα Μαρινάκη πίσω από την IPO €250 εκατ. για είσοδο στο ΧΑ

Στο επίκεντρο του επενδυτικού σχεδιασμού βρίσκεται η δημιουργία στόλου 36 πλοίων μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων έως το τέλος του 2028, με συμβασιοποιημένα έσοδα 3,9 δισ. δολαρίων και δυνατότητα αύξησης στα 4,9 δισ. δολάρια, εφόσον ασκηθούν πλήρως τα δικαιώματα παράτασης των ναυλώσεων.

Η δημόσια προσφορά, δε, αποσκοπεί στη χρηματοδότηση των επενδυτικών υποχρεώσεων της εταιρείας, ενώ η σχεδιαζόμενη μερισματική πολιτική προβλέπει διανομή του 60% έως 70% των προσαρμοσμένων καθαρών κερδών μέσω τριμηνιαίων καταβολών, υπό την προϋπόθεση της κάλυψης των προβλεπόμενων δανειακών υποχρεώσεων.

Μαρινάκης: Η εισαγωγή αποτελεί ψήφο εμπιστοσύνης στην ελληνική αγορά

Ο Βαγγέλης Μαρινάκης χαρακτήρισε την εισαγωγή της Capital Maritime Finance στο Χρηματιστήριο Αθηνών ορόσημο για την εγχώρια κεφαλαιαγορά, υπογραμμίζοντας ότι η επιλογή της Αθήνας αποτελεί συνειδητή επιχειρηματική απόφαση.

«Η δημόσια προσφορά της Capital Maritime Finance στο ελληνικό χρηματιστήριο είναι ένα ορόσημο. Ένα ορόσημο που δεν αφορά μόνο εμάς, αλλά συνολικά την ελληνική κεφαλαιαγορά και τους Έλληνες και τους ξένους επενδυτές και γενικότερα τη χώρα μας», ανέφερε, μιλώντας στους δημοσιογράφους το βράδυ της Πέμπτης, σε ειδική εκδήλωση.

Ο ίδιος σημείωσε ότι η εισαγωγή αποσκοπεί και στη διεύρυνση της πρόσβασης των επενδυτών στον ναυτιλιακό κλάδο, μέσα από την ελληνική αγορά.«Είμαστε στην τελική ευθεία για την πρώτη αποκλειστική εισαγωγή ναυτιλιακής εταιρείας στο χρηματιστήριο της Αθήνας. Είναι ένα ιστορικό γεγονός για την ελληνική κεφαλαιαγορά που ανοίγει την πρόσβαση του επενδυτικού κοινού στη ναυτιλία και μάλιστα εδώ, στη χώρα που γέννησε τη ναυτιλία και της οποίας οι πλοιοκτήτες κυριαρχούν παγκοσμίως», δήλωσε.

Αναφερόμενος στην απόφαση εισαγωγής, εξήγησε ότι η προετοιμασία της είχε ξεκινήσει αρκετά χρόνια νωρίτερα, με στόχο τη δημιουργία μιας ισχυρής παρουσίας στο ελληνικό χρηματιστήριο.

«Μετά από πολλά χρόνια ήρθε η ώρα να έχουμε μια εισαγωγή αποκλειστικά στο χρηματιστήριο της Αθήνας και ήταν κάτι που μπορώ να σας πω ότι το σκεφτόμασταν πάρα πολλά χρόνια. Αυτό που θέλαμε πολύ είναι να υπάρξει μια σοβαρή προσπάθεια, από μια εταιρεία που αποτελείται από ανθρώπους που έχουν την εμπειρία και το track record στις χρηματαγορές, να μπορέσουν να φτιάξουν κάτι σοβαρό, κάτι μεγάλο στη χώρα μας», σημείωσε.

Και πρόσθεσε: «Η απόφαση να φέρουμε την εταιρεία αυτή στο ελληνικό χρηματιστήριο είναι αμιγώς απόφαση στήριξης και ψήφος εμπιστοσύνης στην Ελλάδα και στο ελληνικό χρηματιστήριο. Να βοηθήσουμε και εμείς να φτιαχτεί κάτι μεγάλο εδώ στην Ελλάδα, κάτι σοβαρό, όπου δραστηριοποιείται και η μεγαλύτερη ναυτιλιακή δύναμη στον κόσμο».

Άντληση 250 εκατ. ευρώ και βασικοί επενδυτές

Η δημόσια προσφορά προβλέπει την έκδοση έως 42 εκατ. νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,04 δολαρίων, χωρίς δικαίωμα προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων. Η ανώτατη τιμή διάθεσης έχει οριστεί στα 7,84 ευρώ ανά μετοχή, ενώ το δεσμευτικό εύρος τιμής προβλέπεται να ανακοινωθεί στις 12 Οκτωβρίου.

Από τον βασικό στόχο άντλησης των 250 εκατ. ευρώ, 70 εκατ. ευρώ προβλέπεται να καλυφθούν από βασικούς επενδυτές. Μετά τις σχετικές δεσμεύσεις, απομένουν 180 εκατ. ευρώ προς κάλυψη μέσω της δημόσιας προσφοράς, σύμφωνα με τον διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρείας, Γεράσιμο Καλογηράτο.

Στους επενδυτές, μάλιστα, που έχουν δεσμευθεί να συμμετάσχουν περιλαμβάνονται εταιρείες συμφερόντων των Ευάγγελου Μυτιληναίου και Σωκράτη Κόκκαλη, με 20 εκατ. ευρώ έκαστη, καθώς και των Γιάννη Βαρδινογιάννη και Γιώργου Περιστέρη, με 15 εκατ. ευρώ έκαστη.

Τα καθαρά έσοδα της έκδοσης εκτιμώνται σε 239,3 εκατ. ευρώ και προορίζονται για τη χρηματοδότηση της απόκτησης νέων πλοίων εντός 24 μηνών. Σε περίπτωση που η συνολική άντληση κεφαλαίων φτάσει έως τα 300 εκατ. ευρώ, τα πρόσθετα ποσά μπορούν να διατεθούν για γενικούς εταιρικούς σκοπούς ή για μερική αποπληρωμή δανεισμού.

Το ενημερωτικό δελτίο εγκρίθηκε από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς στις 7 Οκτωβρίου. Οι εγγραφές προβλέπεται να ξεκινήσουν στις 13 Οκτωβρίου και να ολοκληρωθούν στις 15 Οκτωβρίου, ενώ η πίστωση των μετοχών έχει προγραμματιστεί για τις 19 Οκτωβρίου. Η έναρξη διαπραγμάτευσης στην Κύρια Αγορά της Euronext Athens προβλέπεται για τις 20 Οκτωβρίου.

Σε περίπτωση πλήρους έκδοσης, ο συνολικός αριθμός των μετοχών θα αυξηθεί από 100 εκατ. σε έως 142 εκατ., με τους νέους επενδυτές να μπορούν να αποκτήσουν έως το 29,6% του κεφαλαίου. Τουλάχιστον το 30% των μετοχών που απομένουν μετά τη συμμετοχή των βασικών επενδυτών προβλέπεται να κατανεμηθεί σε ιδιώτες.

Πριν από την προσφορά, μοναδικός μέτοχος είναι η Capital Maritime & Trading, η οποία ελέγχεται από τον Βαγγέλη Μαρινάκη. Με την παραδοχή άντλησης 250 εκατ. ευρώ στην ανώτατη τιμή διάθεσης, το ποσοστό της εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί περίπου στο 75,8% των δικαιωμάτων ψήφου.

Επενδυτικές υποχρεώσεις 1,825 δισ. δολαρίων και δανειακή χρηματοδότηση

Η χρηματοδότηση του επενδυτικού προγράμματος αποτελεί βασικό στοιχείο της συναλλαγής. Οι εναπομένουσες επενδυτικές υποχρεώσεις της Capital Maritime Finance ανέρχονται σε 1,825 δισ. δολάρια, ενώ έχει συμφωνηθεί δανειακή χρηματοδότηση ύψους 1,6 δισ. δολαρίων. Το υπόλοιπο ποσό προβλέπεται να καλυφθεί από τα κεφάλαια της δημόσιας προσφοράς.

Η διάρθρωση αυτή συνδυάζει ίδια κεφάλαια από την κεφαλαιαγορά με τραπεζικό δανεισμό για την υλοποίηση του προγράμματος απόκτησης πλοίων. Η πορεία των επενδύσεων, η εξυπηρέτηση του χρέους και η διατήρηση των συμβατικών εσόδων θα αποτελέσουν βασικούς παράγοντες για την εξέλιξη των χρηματοοικονομικών μεγεθών της εταιρείας.

Στόλος 36 πλοίων και συμβασιοποιημένα έσοδα 3,9 δισ. δολαρίων

Η Capital Maritime Finance δραστηριοποιείται στον τομέα των containerships και σχεδιάζει να αναπτύξει στόλο 36 πλοίων έως το τέλος του 2028. Από αυτά, 26 θα έχουν χωρητικότητα 1.800 έως 2.900 TEU, ενώ δέκα θα είναι τύπου Neo-Panamax, χωρητικότητας περίπου 8.800 TEU.

Τα 13 πλοία βρίσκονται ήδη σε λειτουργία. Από τα υπόλοιπα 23, τα 19 είναι νεότευκτα υπό κατασκευή, ενώ τέσσερα προβλέπεται να αποκτηθούν μέσω συμφωνιών αγοραπωλησίας. Με την ολοκλήρωση του επενδυτικού προγράμματος, η σταθμισμένη ως προς τη μεταφορική ικανότητα μέση ηλικία του στόλου εκτιμάται σε μόλις 0,5 έτη.

Δέκα πλοία τύπου Neo-Panamax θα διαθέτουν κινητήρες διπλού καυσίμου με δυνατότητα χρήσης LNG, χαρακτηριστικό που προσφέρει μεγαλύτερη ευελιξία ως προς την επιλογή καυσίμου.

Ο Βαγγέλης Μαρινάκης περιέγραψε τη στρατηγική της εταιρείας ως συνδυασμό σύγχρονου στόλου και μακροχρόνιας εμπορικής κάλυψης.

«Σχεδιάσαμε μια νέα εταιρεία και τοποθετηθήκαμε στρατηγικά στον κλάδο των containerships. Μια εταιρεία που έχει σχεδιαστεί ώστε να ξεπερνά τους κύκλους και τη μεταβλητότητα που παρουσιάζονται στη διεθνή ναυτιλία. Ένας υπερσύγχρονος, νέος στόλος, με 36 πλοία τελευταίας γενιάς, ασφαλή και φιλικά προς το περιβάλλον. Αποτέλεσμα ενός ισχυρού επενδυτικού προγράμματος, με το οποίο επεκτείνουμε διαρκώς τον στόλο μας».

Σύμφωνα με τον Γεράσιμο Καλογηράτο, CEO της εταιρείας, και τα 36 πλοία καλύπτονται από μακροχρόνιες ναυλώσεις, ενώ το 100% των διαθέσιμων ημερών απασχόλησης είναι εξασφαλισμένο έως και το 2034.

Το ανεκτέλεστο υπόλοιπο συμβασιοποιημένων εσόδων ανέρχεται σε 3,9 δισ. δολάρια, με τις συμβάσεις να εκτείνονται έως το 2038. Εφόσον οι ναυλωτές ασκήσουν πλήρως τα δικαιώματα παράτασης, τα συνολικά συμβασιοποιημένα έσοδα μπορούν να φτάσουν τα 4,9 δισ. δολάρια. Η μέση υπολειπόμενη διάρκεια των σταθερών συμβάσεων διαμορφώνεται στα 9,4 έτη.

Βασικοί ναυλωτές είναι η CMA CGM, με συμφωνίες για 30 πλοία και συμβασιοποιημένα έσοδα 2,9 δισ. δολαρίων, και η Unifeeder, θυγατρική της DP World, με έξι πλοία και έσοδα περίπου 1 δισ. δολαρίων.

Η εκτεταμένη κάλυψη μέσω συμβάσεων ενισχύει την ορατότητα των μελλοντικών εσόδων και περιορίζει την άμεση έκθεση στις διακυμάνσεις της αγοράς ναύλων. Δεν εξαλείφει, ωστόσο, τους κινδύνους που σχετίζονται με τη λειτουργία του στόλου, το κόστος χρηματοδότησης και τις μεταβολές του διεθνούς εμπορίου.

Κέρδη 64,94 εκατ. δολαρίων το 2025 και 29,93 εκατ. στο εξάμηνο του 2026

Τα οικονομικά αποτελέσματα της εταιρείας διαμορφώνουν τη βάση για την αξιολόγηση της κερδοφορίας και της δυνατότητας εξυπηρέτησης των χρηματοδοτικών της υποχρεώσεων.

Για το 2025, ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε 122,85 εκατ. δολάρια, το EBITDA σε 89,85 εκατ. δολάρια και τα καθαρά κέρδη σε 64,94 εκατ. δολάρια.

Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026, οι πωλήσεις διαμορφώθηκαν σε 57,46 εκατ. δολάρια, το EBITDA σε 39,73 εκατ. δολάρια και τα καθαρά κέρδη σε 29,93 εκατ. δολάρια.

Οι λειτουργικές ταμειακές ροές ανήλθαν σε 82,05 εκατ. δολάρια το 2025 και σε 50,37 εκατ. δολάρια στο πρώτο εξάμηνο του 2026. Στις 30 Ιουνίου 2026, το καθαρό χρέος ανερχόταν σε 235,5 εκατ. δολάρια, ενώ τα ίδια κεφάλαια διαμορφώνονταν σε 416,1 εκατ. δολάρια.

Τα μεγέθη αυτά θα πρέπει να αξιολογούνται σε συνδυασμό με το επενδυτικό πρόγραμμα, τις μελλοντικές παραδόσεις πλοίων και τις υποχρεώσεις χρηματοδότησης, καθώς η ανάπτυξη του στόλου μεταβάλλει σταδιακά τη χρηματοοικονομική διάρθρωση της εταιρείας.

Στόχος διανομής 60%-70% των προσαρμοσμένων καθαρών κερδών

Σημαντικό στοιχείο για τους υποψήφιους μετόχους αποτελεί η σχεδιαζόμενη μερισματική πολιτική. Η εταιρεία θέτει ως στόχο τη διανομή του 60% έως 70% των προσαρμοσμένων καθαρών κερδών κάθε χρήσης, μέσω τριμηνιαίων μερισμάτων και αφού προηγηθεί η προγραμματισμένη εξυπηρέτηση του δανεισμού.

Η πολιτική αυτή συνδέει την απόδοση προς τους μετόχους με την κερδοφορία και τις χρηματοδοτικές ανάγκες της εταιρείας, χωρίς να συνιστά εγγύηση συγκεκριμένου ύψους μερίσματος.Ο Βαγγέλης Μαρινάκης αναφέρθηκε στη σημασία της συνέπειας απέναντι στους επενδυτές, επικαλούμενος την πορεία του ομίλου στις διεθνείς αγορές.

«Εδώ και 20 χρόνια δραστηριοποιούμαστε στις διεθνείς κεφαλαιαγορές, με ομολογουμένως μεγάλη επιτυχία. Δεν το λέμε εμείς, αλλά τα στοιχεία. Μέχρι σήμερα έχουμε αντλήσει περισσότερα από δυόμισι δισ. δολάρια από τις διεθνείς κεφαλαιαγορές».

Αναφερόμενος στην πολιτική ανταμοιβής των μετόχων, σημείωσε: «Από το 2007 έχουμε διανείμει πάνω από 1,1 δισ. δολάρια σε μερίσματα. Έτσι αντιλαμβανόμαστε την επιβράβευση. Έμπρακτα».