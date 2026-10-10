HAPCO & DES: Έρευνα για την οικονομική αποτύπωση του Meetings Industry στην Ελλάδα - Οι στόχοι

Την έναρξη της πρώτης ολοκληρωμένης έρευνας για την οικονομική συνεισφορά του Meetings Industry στην Ελλάδα, μιας πρωτοβουλίας στρατηγικής σημασίας για την αγορά συνεδρίων και επαγγελματικών εκδηλώσεων ανακοίνωσε ο HAPCO & DES, (HAPCO & DES – Hellenic Association of Professional Congress Organizers & Destination Events Specialists), που αποτελεί τον θεσμικό φορέα εκπροσώπησης των επαγγελματιών και επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στο χώρο των συνεδρίων, των επαγγελματικών εκδηλώσεων και του Meetings Industry στην Ελλάδα.

Η έρευνα υλοποιείται σε συνεργασία με τον ΣΟΚΕΕ και με την επιστημονική υποστήριξη της διεθνώς αναγνωρισμένης Oxford Economics, με στόχο να αποτυπώσει συστηματικά και τεκμηριωμένα το πραγματικό μέγεθος και τη συμβολή του κλάδου στην ελληνική οικονομία.

Πρόκειται για μια πρωτοβουλία που, όπως αναφέρεται, έρχεται να καλύψει ένα σημαντικό κενό πολλών ετών. Παρά τη δυναμική του κλάδου και τη σημαντική οικονομική δραστηριότητα που δημιουργούν τα συνέδρια, οι εταιρικές εκδηλώσεις, τα ταξίδια κινήτρων και συνολικά οι επαγγελματικές διοργανώσεις, μέχρι σήμερα δεν υπάρχει μια ενιαία και αξιόπιστη αποτύπωση του πραγματικού μεγέθους και της συνολικής τους οικονομικής αξίας.

Οι στόχοι

Στόχος της έρευνας, με βάση τη διοίκηση του HAPCO & DES, είναι το ελληνικό Meetings Industry - η αγορά συνεδρίων, επαγγελματικών συναντήσεων, εκδηλώσεων κτλ- να περάσει από τις εκτιμήσεις και τα αποσπασματικά στοιχεία στα πραγματικά δεδομένα και να αποκτήσει ένα ισχυρό, επιστημονικά τεκμηριωμένο εργαλείο για την ανάδειξη της οικονομικής και αναπτυξιακής του σημασίας.

Η μελέτη θα αποτυπώσει, μεταξύ άλλων, τον κύκλο εργασιών των συνεδρίων και των επαγγελματικών εκδηλώσεων, τη δαπάνη των συμμετεχόντων, την απασχόληση που δημιουργείται και τον ευρύτερο οικονομικό πολλαπλασιαστή του κλάδου.

Παράλληλα, όπως τονίζεται, θα αναδείξει την οικονομική δραστηριότητα που διαχέεται σε ένα ιδιαίτερα εκτεταμένο οικοσύστημα επιχειρήσεων και επαγγελματιών: από τους Professional Congress Organizers (PCOs), τις Destination Management Companies (DMCs), τα ξενοδοχεία, τα συνεδριακά κέντρα και τους χώρους εκδηλώσεων έως την εστίαση, τις μεταφορές, την οπτικοακουστική παραγωγή, την τεχνολογία, το catering, την επικοινωνία, τις εκτυπώσεις, τις κατασκευές, τις τουριστικές υπηρεσίες και πολλούς ακόμη επαγγελματικούς κλάδους.

Η δύναμη των δεδομένων

Η συγκέντρωση αξιόπιστων και επιστημονικά τεκμηριωμένων δεδομένων αποτελεί καθοριστική προϋπόθεση για να καταστεί ορατή η πραγματική δυναμική της εν λόγω αγοράς (Meetings Industry) και η συμβολή του στην ελληνική οικονομία.

Τα αποτελέσματα της έρευνας αναμένεται να αποτελέσουν, με βάση τον HAPCO & DES, ένα σταθερό σημείο αναφοράς για την αγορά και ένα ουσιαστικό εργαλείο για τον στρατηγικό σχεδιασμό, την προσέλκυση και κατεύθυνση επενδύσεων, την ανάπτυξη σύγχρονων συνεδριακών υποδομών, την ενίσχυση της διεθνούς προβολής της Ελλάδας, την εκπαίδευση και την περαιτέρω αναβάθμιση της ανταγωνιστικότητας της χώρας ως προορισμού διεθνών συνεδρίων και επαγγελματικών διοργανώσεων.

Παράλληλα, η τεκμηριωμένη αποτύπωση του μεγέθους και της αξίας του κλάδου εκτιμάται, ότι θα ενισχύσει ουσιαστικά τον θεσμικό διάλογο με την Πολιτεία και τους αναπτυξιακούς φορείς, επιτρέποντας την κατάθεση συγκεκριμένων και τεκμηριωμένων προτάσεων για υποδομές, επενδύσεις, κίνητρα, προβολή και πολιτικές ανάπτυξης.

“Για έναν κλάδο που μέχρι σήμερα δεν διαθέτει την αυτοτελή οικονομική αποτύπωση που αντιστοιχεί στην πραγματική του δυναμική, τα δεδομένα αποτελούν το πρώτο και αναγκαίο βήμα για μεγαλύτερη ορατότητα και ισχυρότερη θεσμική αναγνώριση” υπογραμμίζεο ο HAPCO & DES,.

Αντωνία Αλεξάνδρου: «Να μετρήσουμε και να αποδείξουμε τη δύναμη του κλάδου»

Με αφορμή την έναρξη της έρευνας, μάλιστα, η πρόεδρος του HAPCO & DES, Αντωνία Αλεξάνδρου, υπογράμμισε τη σημασία της όλης πρωτοβουλίας “Η έναρξη αυτής της έρευνας αποτελεί ένα ιδιαίτερα σημαντικό βήμα για το ελληνικό Meetings Industry. Για πρώτη φορά επιχειρούμε, με την επιστημονική υποστήριξη της Oxford Economics, να αποτυπώσουμε με πραγματικά και αξιόπιστα δεδομένα το μέγεθος, τη δυναμική και τη συνολική οικονομική συνεισφορά του κλάδου μας.Μέχρι σήμερα γνωρίζουμε στην πράξη πόσο σημαντική είναι η δραστηριότητα που δημιουργούν τα συνέδρια και οι επαγγελματικές εκδηλώσεις, όμως δεν διαθέτουμε την ολοκληρωμένη τεκμηρίωση που απαιτείται για να αποδείξουμε αυτή την αξία με όρους οικονομίας, απασχόλησης, επενδύσεων και ανάπτυξης. Η έρευνα έρχεται να καλύψει ακριβώς αυτό το κενό και να δώσει στον κλάδο τα στοιχεία που θα του επιτρέψουν να μιλήσει με μια κοινή, ισχυρή και τεκμηριωμένη φωνή απέναντι στην Πολιτεία, στους επενδυτές και στη διεθνή αγορά” τόνισε η πρόεδρο του HAPCO & DES και κάλεσε σε συμμετοχή:

“Για να πετύχει, όμως, χρειάζεται τη συμμετοχή όλων. Κάθε επιχείρηση που συμμετέχει συμβάλλει στη διαμόρφωση μιας πληρέστερης και πιο αξιόπιστης εικόνας του Meetings Industry στην Ελλάδα. Τα στοιχεία που δίνουμε σήμερα είναι η τεκμηρίωση των διεκδικήσεων του αύριο. Your Voice Matters. Στόχος είναι τα αποτελέσματα αυτής της προσπάθειας να αποτελέσουν όχι απλώς μία ακόμη μελέτη, αλλά ένα ουσιαστικό εργαλείο στρατηγικής για την επόμενη ημέρα του κλάδου και για την ισχυρότερη παρουσία της Ελλάδας στον διεθνή χάρτη των συνεδρίων και των επαγγελματικών εκδηλώσεων”.

Κρίσιμη η συμμετοχή των επιχειρήσεων

Καθοριστικό παράγοντα, με βάση τη διοίκηση του HAPCO & DES, για την επιτυχία της έρευνας αποτελεί η όσο το δυνατόν ευρύτερη και αντιπροσωπευτικότερη συμμετοχή των επιχειρήσεων και των επαγγελματιών που συνθέτουν το Meetings Industry.

Για τον λόγο αυτό, ο HAPCO & DES απευθύνει κάλεσμα τόσο στα μέλη του όσο και στο σύνολο της αγοράς να συμμετάσχουν ενεργά στην έρευνα, ώστε τα δεδομένα που θα συγκεντρωθούν να αποτυπώσουν με τη μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια την πραγματική εικόνα του κλάδου.

“Κάθε επιχείρηση που συμμετέχει προσθέτει ένα ακόμη κρίσιμο κομμάτι στη συνολική εικόνα. Όσο μεγαλύτερη και πιο αντιπροσωπευτική είναι η συμμετοχή, τόσο ισχυρότερα, πιο αξιόπιστα και πιο χρήσιμα, θα είναι τα τελικά αποτελέσματα.

Η συμμετοχή στην έρευνα δεν αποτελεί, επομένως, απλώς τη συμπλήρωση ενός ερωτηματολογίου. Αποτελεί συμβολή σε μια συλλογική προσπάθεια να αποκτήσει για πρώτη φορά το Meetings Industry την τεκμηρίωση που χρειάζεται για να αποδείξει με πραγματικά στοιχεία τη θέση και τη σημασία του στην ελληνική οικονομία” τονίζεται σχετικά και σημειώνεται ότι το βασικό σημείο αναφοράς της πρωτοβουλίας είναι ότι μέσα από τη συμμετοχή και τον πλούτο δεδομένων, την τεκμηρίωση, ισχυροποιείται η φωνή του κλάδου.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται, με βάση τα όσα αναφέρει η διοίκηση, και στην εμπιστευτικότητα της διαδικασίας. Τα στοιχεία των επιχειρήσεων θα συλλέγονται και θα επεξεργάζονται με αυστηρό πρωτόκολλο εμπιστευτικότητας και θα παρουσιάζονται αποκλειστικά σε συγκεντρωτική και ανώνυμη μορφή. Η έρευνα δεν αποσκοπεί στην αποτύπωση μεμονωμένων επιχειρήσεων, αλλά στη μέτρηση της συνολικής δύναμης και οικονομικής αξίας του κλάδου.

Ένα εργαλείο για την επόμενη ημέρα

Η σημασία της έρευνας δεν εξαντλείται στην παρουσίαση των αποτελεσμάτων της. Αντιθέτως, από την ολοκλήρωσή της ξεκινά η ουσιαστική αξιοποίησή τους.

Η μελέτη φιλοδοξεί να εξελιχθεί σε ένα διαχρονικό σημείο αναφοράς και «πιστοποιητικό» της οικονομικής αξίας και της δυναμικής του ελληνικού Meetings Industry, παρέχοντας τη βάση για την παρακολούθηση της εξέλιξης του κλάδου, την ανάδειξη ευκαιριών και αδυναμιών και την υποστήριξη συγκεκριμένων αναπτυξιακών επιλογών.

Διεύρυνση της σεζόν

Παράλληλα, το Meetings Industry διαθέτει χαρακτηριστικά που μπορούν να το καταστήσουν ακόμη σημαντικότερο αναπτυξιακό εργαλείο για την ελληνική οικονομία. Τα συνέδρια και οι επαγγελματικές διοργανώσεις πραγματοποιούνται σε μεγάλο βαθμό εκτός της υψηλής τουριστικής περιόδου, συμβάλλοντας στην επιμήκυνση της σεζόν, ενώ δημιουργούν δαπάνη, θέσεις εργασίας και οικονομική δραστηριότητα σε ένα μεγάλο εύρος επιχειρήσεων και μπορούν να ενισχύσουν τη διάχυση της τουριστικής ανάπτυξης σε περισσότερους προορισμούς της χώρας.

Έτσι, με βάση την ανακοίνωση του HAPCO & DES, η έναρξη της έρευνας αποτελεί έτσι ένα καθοριστικό βήμα προς την ουσιαστική αναγνώριση του Meetings Industry ως αυτοτελούς, στρατηγικού και υψηλής προστιθέμενης αξίας παραγωγικού κλάδου και προς την ενίσχυση της θέσης της Ελλάδας στη διεθνή αγορά συνεδρίων και επαγγελματικών εκδηλώσεων.

Ο HAPCO & DES

Ο HAPCO & DES – Hellenic Association of Professional Congress Organizers & Destination Events Specialists με πολυετή παρουσία στην ελληνική αγορά, εκπροσωπεί ένα ευρύ φάσμα επαγγελματιών και επιχειρήσεων του κλάδου, μεταξύ των οποίων Professional Congress Organizers (PCOs), Destination Management Companies (DMCs), εταιρείες διοργάνωσης εκδηλώσεων και επιχειρήσεις που παρέχουν εξειδικευμένες υπηρεσίες στο οικοσύστημα των συνεδρίων και των επαγγελματικών διοργανώσεων.

Βασικοί άξονες της δράσης του είναι η θεσμική εκπροσώπηση και προάσπιση των συμφερόντων του κλάδου, η αναβάθμιση των επαγγελματικών προτύπων και της τεχνογνωσίας, η ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των επιχειρήσεων και των φορέων της αγοράς, καθώς και η προώθηση της Ελλάδας ως ανταγωνιστικού και υψηλού επιπέδου προορισμού για συνέδρια, εταιρικές συναντήσεις και διεθνείς επαγγελματικές διοργανώσεις.





