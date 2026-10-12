Στρατηγική Συνεργασία Innovad Group & Olea Fortius

Από το 2023, η Olea Fortius προμηθεύει τον Όμιλο Innovad με ελαιοπολτό υψηλής περιεκτικότητας σε φαινολικές ενώσεις, ο οποίος προέρχεται από παραπροϊόντα της παραγωγής του ελαιολάδου. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, οι δύο εταιρείες έχουν αναπτύξει ένα ερευνητικό πρόγραμμα που περιλαμβάνει εργαστηριακές δοκιμές, κυτταρικά μοντέλα και in vivo μελέτες.

Η συγκεκριμένη συνεργασία έχει ήδη οδηγήσει στην ανάπτυξη του Novinox Nat Olea, του φυσικού αντιοξειδωτικού του Ομίλου Innovad με βάση την ελιά, και πλέον υποστηρίζει την ανάπτυξη ενός διαλύματος με βάση την ελιά, του Korevion , το οποίο ο Όμιλος Innovad θα παρουσιάσει στην έκθεση EuroTier 2026, στο Ανόβερο, από τις 10 έως τις 13 Νοεμβρίου.

Η κοινοπραξία βασίζεται σε τρία χρόνια επιτυχημένης συνεργασίας, διευρύνοντας τη μεταξύ τους σχέση πέρα από την απλή προμήθεια και δημιουργώντας μια κοινή πλατφόρμα για την ανάπτυξη φυσικών συστατικών, πλήρως χαρακτηρισμένων, ελεγχόμενων και επιστημονικά τεκμηριωμένων.