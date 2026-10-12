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Στρατηγική Συνεργασία Innovad Group &amp; Olea Fortius
Επιχειρήσεις
11:59 - 12 Οκτ 2026

Στρατηγική Συνεργασία Innovad Group & Olea Fortius

Reporter.gr Newsroom

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Ο Όμιλος Innovad, παγκόσμιος ηγέτης στον τομέα της διατροφής και της υγείας των ζώων, ανακοίνωσε σήμερα μία κοινοπραξία με την Olea Fortius, εταιρεία με έδρα τη Λάρισα, η οποία εξειδικεύεται στην ανάπτυξη φυσικών συστατικών για τη διατροφή των ζώων, τα οποία προέρχονται από παραπροϊόντα της παραγωγής του ελαιολάδου.       

Με βάση τη συμφωνία, η οποία τίθεται σε ισχύ στις 30 Σεπτεμβρίου 2026, ο Όμιλος Innovad καθίσταται ο πλειοψηφικός μέτοχος της Olea Fortius, μαζί με τους ιδρυτές της, συμπεριλαμβανομένης της FoodOxys, εταιρεία τεχνοβλαστό του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, η οποία θα συνεχίσει να συμμετέχει ενεργά στην ανάπτυξη της εταιρείας. Η συνεργασία παρέχει στον Όμιλο Innovad άμεση πρόσβαση σε μεσογειακά βότανα και ενισχύει την ικανότητά του να αναπτύσσει επιστημονικά τεκμηριωμένες φυτογενείς λύσεις, από την πηγή έως την αγορά.

Από το 2023, η Olea Fortius προμηθεύει τον Όμιλο Innovad με ελαιοπολτό υψηλής περιεκτικότητας σε φαινολικές ενώσεις, ο οποίος προέρχεται από παραπροϊόντα της παραγωγής του ελαιολάδου. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, οι δύο εταιρείες έχουν αναπτύξει ένα ερευνητικό πρόγραμμα που περιλαμβάνει εργαστηριακές δοκιμές, κυτταρικά μοντέλα και in vivo μελέτες.

Η συγκεκριμένη συνεργασία έχει ήδη οδηγήσει στην ανάπτυξη του Novinox Nat Olea, του φυσικού αντιοξειδωτικού του Ομίλου Innovad με βάση την ελιά, και πλέον υποστηρίζει την ανάπτυξη ενός διαλύματος με βάση την ελιά, του Korevion , το οποίο ο Όμιλος Innovad θα παρουσιάσει στην έκθεση EuroTier 2026, στο Ανόβερο, από τις 10 έως τις 13 Νοεμβρίου.

Η κοινοπραξία βασίζεται σε τρία χρόνια επιτυχημένης συνεργασίας, διευρύνοντας τη μεταξύ τους σχέση πέρα από την απλή προμήθεια και δημιουργώντας μια κοινή πλατφόρμα για την ανάπτυξη φυσικών συστατικών, πλήρως χαρακτηρισμένων, ελεγχόμενων και επιστημονικά τεκμηριωμένων.

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