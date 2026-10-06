AEGEAN: Εγκαινιάζει νέο απευθείας δρομολόγιο μεταξύ Αθήνας και Δαμασκού

Η AEGEAN συνεχίζει να επενδύει στρατηγικά στην ανάπτυξη του δικτύου της, ενισχύοντας περαιτέρω τόσο τη συνδεσιμότητα της χώρας όσο και τον ρόλο της Αθήνας ως αεροπορικού κόμβου.

Σε αυτό το πλαίσιο, η AEGEAN εγκαινιάζει ένα νέο δρομολόγιο που συνδέει απευθείας την Αθήνα με τη Δαμασκό, πρωτεύουσα της Συρίας, εντάσσοντας ακόμη μία χώρα της Μέσης Ανατολής στο διεθνές δίκτυό της. Οι πτήσεις προς το Διεθνές Αεροδρόμιο της Δαμασκού ξεκινούν στις 2 Δεκεμβρίου 2026 και θα εκτελούνται, κατά τη διάρκεια του χειμερινού προγράμματος, έως και τέσσερις φορές την εβδομάδα, Δευτέρα, Τετάρτη, Πέμπτη και Σάββατο.

Παράλληλα, η εταιρεία διερευνά την περαιτέρω επέκταση του δικτύου της στη Βόρεια Αφρική. Η ένταξη της Λιβύης στο δίκτυό της, με απευθείας συνδέσεις προς την Τρίπολη και τη Βεγγάζη, προγραμματίζεται να ξεκινήσει τον Μάιο του 2027, εφόσον ολοκληρωθούν οι προβλεπόμενες αξιολογήσεις και διαδικασίες.

Τέλος, σημειώνεται ότι, από τις 23 Οκτωβρίου 2026, η AEGEAN θα επανεκκινήσει τις απευθείας πτήσεις από την Αθήνα προς το Ντουμπάι.