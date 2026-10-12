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Ο Μιχάλης Κουβελιώτης αναλαμβάνει Διευθύνων Σύμβουλος της AEGEAN
ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
14:24 - 12 Οκτ 2026

Ο Μιχάλης Κουβελιώτης αναλαμβάνει Διευθύνων Σύμβουλος της AEGEAN

Reporter.gr Newsroom

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Η ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε. ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι, το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τη συνεδρίασή του στις 12.10.2026, έλαβε γνώση της παραίτησης του κ. Δημητρίου Γερογιάννη από τις θέσεις του Εκτελεστικού Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου και του Διευθύνοντος Συμβούλου της Εταιρείας. Ακολούθως, κατόπιν σχετικής εισήγησης της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων και σύμφωνα με το άρθρο 82 του Ν. 4548/2018 και το άρθρο 7 του Καταστατικού της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο εξέλεξε τον κ. Μιχαήλ Κουβελιώτη ως νέο μέλος του και τον όρισε Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους.

Το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την παραπάνω συνεδρίαση συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

1. Ευτύχιος Βασιλάκης– Πρόεδρος Δ.Σ., εκτελεστικό μέλος.

2. Αναστάσιος Δαυίδ – Αντιπρόεδρος Α’ του Δ.Σ., μη εκτελεστικό μέλος.

3. Παναγιώτης Λασκαρίδης - Αντιπρόεδρος Β’ του Δ.Σ., μη εκτελεστικό μέλος.

4. Μιχαήλ Κουβελιώτης– Μέλος Δ.Σ., εκτελεστικό μέλος, Διευθύνων Σύμβουλος.

5. Γεώργιος Βασιλάκης– Μέλος Δ.Σ., μη εκτελεστικό μέλος.

6. Στυλιανή Δημαράκη– Μέλος Δ.Σ., εκτελεστικό μέλος.

7. Αχιλλέας Κωνσταντακόπουλος– Μέλος Δ.Σ., μη εκτελεστικό μέλος.

8. Ναταλία Νικολαΐδη– Μέλος Δ.Σ., ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.

9. Σεμίραμις Παληού– Μέλος Δ.Σ., ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.

10. Αλεξάνδρα Παπαλεξοπούλου– Μέλος Δ.Σ., ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.

11. Νικόλαος Σοφιανός– Μέλος Δ.Σ., ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.

12. Γεώργιος Χριστόπουλος – Μέλος Δ.Σ., μη εκτελεστικό μέλος.

Η εν λόγω εκλογή θα ανακοινωθεί στην αμέσως επόμενη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες από το νόμο και το καταστατικό της Εταιρείας διαδικασίες. Το νέο μέλος θα ασκήσει τα καθήκοντα του για το υπόλοιπο χρονικό διάστημα έως τη λήξη της θητείας του υφιστάμενου Διοικητικού Συμβουλίου. Ο κ. Μιχάλης Κουβελιώτης έχει υποστηρίξει την Εταιρεία από τη θέση του CFO για πάνω από 20 χρόνια, ενώ από το 2025, για την καλύτερη προετοιμασία της μετάβασης, κατείχε τη θέση του Αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου (Deputy CEO). Το βιογραφικό σημείωμα του κ. Κουβελιώτη έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρείας.

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