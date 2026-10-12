Ο Μιχάλης Κουβελιώτης αναλαμβάνει Διευθύνων Σύμβουλος της AEGEAN

Το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την παραπάνω συνεδρίαση συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:
1. Ευτύχιος Βασιλάκης– Πρόεδρος Δ.Σ., εκτελεστικό μέλος.
2. Αναστάσιος Δαυίδ – Αντιπρόεδρος Α’ του Δ.Σ., μη εκτελεστικό μέλος.
3. Παναγιώτης Λασκαρίδης - Αντιπρόεδρος Β’ του Δ.Σ., μη εκτελεστικό μέλος.
4. Μιχαήλ Κουβελιώτης– Μέλος Δ.Σ., εκτελεστικό μέλος, Διευθύνων Σύμβουλος.
5. Γεώργιος Βασιλάκης– Μέλος Δ.Σ., μη εκτελεστικό μέλος.
6. Στυλιανή Δημαράκη– Μέλος Δ.Σ., εκτελεστικό μέλος.
7. Αχιλλέας Κωνσταντακόπουλος– Μέλος Δ.Σ., μη εκτελεστικό μέλος.
8. Ναταλία Νικολαΐδη– Μέλος Δ.Σ., ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.
9. Σεμίραμις Παληού– Μέλος Δ.Σ., ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.
10. Αλεξάνδρα Παπαλεξοπούλου– Μέλος Δ.Σ., ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.
11. Νικόλαος Σοφιανός– Μέλος Δ.Σ., ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.
12. Γεώργιος Χριστόπουλος – Μέλος Δ.Σ., μη εκτελεστικό μέλος.
Η εν λόγω εκλογή θα ανακοινωθεί στην αμέσως επόμενη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες από το νόμο και το καταστατικό της Εταιρείας διαδικασίες. Το νέο μέλος θα ασκήσει τα καθήκοντα του για το υπόλοιπο χρονικό διάστημα έως τη λήξη της θητείας του υφιστάμενου Διοικητικού Συμβουλίου. Ο κ. Μιχάλης Κουβελιώτης έχει υποστηρίξει την Εταιρεία από τη θέση του CFO για πάνω από 20 χρόνια, ενώ από το 2025, για την καλύτερη προετοιμασία της μετάβασης, κατείχε τη θέση του Αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου (Deputy CEO). Το βιογραφικό σημείωμα του κ. Κουβελιώτη έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρείας.