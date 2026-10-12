Ο Μιχάλης Κουβελιώτης αναλαμβάνει Διευθύνων Σύμβουλος της AEGEAN

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Η ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε. ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι, το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τη συνεδρίασή του στις 12.10.2026, έλαβε γνώση της παραίτησης του κ. Δημητρίου Γερογιάννη από τις θέσεις του Εκτελεστικού Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου και του Διευθύνοντος Συμβούλου της Εταιρείας. Ακολούθως, κατόπιν σχετικής εισήγησης της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων και σύμφωνα με το άρθρο 82 του Ν. 4548/2018 και το άρθρο 7 του Καταστατικού της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο εξέλεξε τον κ. Μιχαήλ Κουβελιώτη ως νέο μέλος του και τον όρισε Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους.