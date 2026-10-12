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Επιθέσεις σε εμπορικά πλοία και ανοικτά του Ομάν – Δύο ναυτικοί αγνοούνται
Ναυτιλία
14:02 - 12 Οκτ 2026

Επιθέσεις σε εμπορικά πλοία και ανοικτά του Ομάν – Δύο ναυτικοί αγνοούνται

Reporter.gr Newsroom

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Δύο Ινδοί ναυτικοί αγνοούνται μετά την επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος σε δεξαμενόπλοιο ανοιχτά του Σοχάρ, στο Ομάν, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν ότι ακινητοποίησαν φορτηγό πλοίο στον Κόλπο του Ομάν. Τα περιστατικά διευρύνουν τη γεωγραφία του κινδύνου για την εμπορική ναυτιλία, πέρα από τη διέλευση των Στενών του Ορμούζ.

Η επίθεση στο δεξαμενόπλοιο σημειώθηκε χθες, κοντά στο αγκυροβόλιο του Σοχάρ. Σύμφωνα με τη βρετανική υπηρεσία ναυτικής ασφάλειας UKMTO, το πλοίο επλήγη από μη επανδρωμένο αεροσκάφος και οι τοπικές αρχές συνέδραμαν στην απομάκρυνση του πληρώματος.

Η ινδική ναυτεργατική ένωση Forward Seamen’s Union of India ανέφερε ότι το δεξαμενόπλοιο φέρει σημαία Νικαράγουας και είχε 14μελές πλήρωμα. Μετά το πλήγμα, δύο Ινδοί ναυτικοί δηλώθηκαν αγνοούμενοι. Οι ινδικές αρχές συντονίζουν τις προσπάθειες εντοπισμού τους, ενώ η ένωση ζήτησε επείγουσα ενημέρωση για την κατάστασή τους.

Η επίθεση ακολούθησε την προειδοποίηση των Φρουρών της Επανάστασης, την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου, ότι θα καταδιώκουν στην ευρύτερη περιοχή πλοία τα οποία δεν έχουν λάβει την έγκρισή τους για διέλευση από τα Στενά του Ορμούζ. Η χρονική ακολουθία εντείνει τις ανησυχίες για επέκταση των επιθέσεων, ωστόσο η ανακοίνωση της UKMTO που περιγράφει το πλήγμα δεν αποδίδει ευθύνη σε συγκεκριμένη πλευρά.

Παράλληλα, η αμερικανική Κεντρική Διοίκηση, CENTCOM, ανακοίνωσε ότι αμερικανικό μαχητικό έπληξε το φορτηγό πλοίο Ocean Molica, γνωστό και ως Arika Sun, στον Κόλπο του Ομάν. Το πλοίο φέρει σημαία Παναμά. Κατά την αμερικανική ανακοίνωση, το πλήγμα κατευθύνθηκε στην πρύμνη και αχρήστευσε το σύστημα πρόωσης, χωρίς να τραυματιστούν μέλη του πληρώματος.

Η CENTCOM υποστήριξε ότι το πλοίο είχε αποπλεύσει από ιρανικό λιμάνι, αγνόησε προειδοποιήσεις και επιχείρησε να παραβιάσει τον αμερικανικό ναυτικό αποκλεισμό. Πρόκειται για την αμερικανική εκδοχή του περιστατικού, ενώ δεν υπήρχε άμεσα διαθέσιμη τοποθέτηση του διαχειριστή του πλοίου.

Για τις ναυτιλιακές εταιρείες, η επίθεση κοντά στο Σοχάρ προσθέτει μια κρίσιμη παράμετρο στην αξιολόγηση της ασφάλειας. Ο κίνδυνος αφορά πλέον και πλοία σε αγκυροβόλια έξω από τα Στενά, με άμεσες συνέπειες για την προστασία των πληρωμάτων, την επιλογή σημείων αναμονής και τον προγραμματισμό των προσεγγίσεων.

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