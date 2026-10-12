ΕΣΠ: Έξι συγκεκριμένες παρεμβάσεις για φορολογία, ρευστότητα, χρηματοδότηση και κόστος λειτουργίας των ΜμΕ

Ενόψει της προγραμματισμένης έναρξης της συζήτησης του Προσχεδίου του Κρατικού Προϋπολογισμού 2027 στη Βουλή, στις 19 Οκτωβρίου, ο Εμπορικός Σύλλογος Πειραιώς παρεμβαίνει εγκαίρως στον δημόσιο διάλογο, με στόχο οι προτάσεις της αγοράς να εξεταστούν πριν από την οριστικοποίηση του Προϋπολογισμού.

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του ΕΣΠ, το προσχέδιο προβλέπει ανάπτυξη 2,3%, αύξηση επενδύσεων 7,9% και πληθωρισμό 2,6%. Ωστόσο, η ιδιωτική κατανάλωση αναμένεται να αυξηθεί μόλις κατά 1,5%, αναδεικνύοντας την ανάγκη η αναπτυξιακή πορεία να μεταφραστεί σε πραγματική αγοραστική δύναμη και βιώσιμη εμπορική δραστηριότητα.

Ο ΕΣΠ, σε συνέχεια των τεκμηριωμένων παρεμβάσεών του για τη φορολογία, τις ρυθμίσεις οφειλών και το συνολικό κόστος συμμόρφωσης, καταθέτει έξι συγκεκριμένες προτάσεις:

1. Δίκαιη φορολογία και επανεξέταση της τεκμαρτής φορολόγησης. Επίσπευση της κατάργησης του τέλους επιτηδεύματος και στην Αττική, καθώς και ουσιαστική επανεξέταση του ελάχιστου τεκμαρτού εισοδήματος, ώστε η φορολόγηση να ανταποκρίνεται στην πραγματική οικονομική δυνατότητα κάθε επιχείρησης.

2. Μείωση του λειτουργικού και ενεργειακού κόστους. Στοχευμένες ελαφρύνσεις για τις μικρές εμπορικές επιχειρήσεις, με πρόβλεψη μηχανισμού προστασίας από έκτακτες ενεργειακές ανατιμήσεις και περιορισμό των επιβαρύνσεων που απορροφούν την όποια αύξηση του τζίρου.

3. Ουσιαστική βελτίωση της ρύθμισης των 120 δόσεων. Η αύξηση των δόσεων αποτελεί θετικό βήμα, αλλά το επιτόκιο 5,84%, οι προσαυξήσεις και οι περιορισμοί ένταξης μειώνουν την αποτελεσματικότητά της. Ο ΕΣΠ επαναφέρει την πρότασή του για μόνιμο μηχανισμό ρύθμισης, με χαμηλότερο κόστος, δυνατότητα ένταξης περισσότερων οφειλών και εξατομικευμένο υπολογισμό της δόσης βάσει της πραγματικής δυνατότητας αποπληρωμής.

4. Χρηματοδότηση που φτάνει πραγματικά στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Δεν αρκεί η συνεχής ανακοίνωση νέων χρηματοδοτικών προγραμμάτων όταν σημαντικό μέρος των πολύ μικρών επιχειρήσεων αδυνατεί να αποκτήσει πρόσβαση. Απαιτούνται αναθεώρηση των τραπεζικών κριτηρίων, ουσιαστικές εγγυήσεις, απλούστερες διαδικασίες και αξιολόγηση των προγραμμάτων με βάση τους πραγματικούς τελικούς δικαιούχους.

5. Ενίσχυση του πραγματικού διαθέσιμου εισοδήματος. Με την ιδιωτική κατανάλωση να προβλέπεται ότι θα αυξηθεί μόλις κατά 1,5%, απαιτούνται παρεμβάσεις που θα ενισχύουν ουσιαστικά την αγοραστική δύναμη των νοικοκυριών και, κατ' επέκταση, την εμπορική δραστηριότητα.

6. Ψηφιακή μετάβαση χωρίς νέα ψηφιακή γραφειοκρατία. Ο ΕΣΠ επαναφέρει τις προτάσεις του για τη μείωση του κόστους συμμόρφωσης. Κάθε νέα ψηφιακή υποχρέωση πρέπει να συνοδεύεται από εκτίμηση της οικονομικής και διοικητικής επιβάρυνσης, δωρεάν και λειτουργικές δημόσιες ψηφιακές λύσεις, επαρκή χρόνο προσαρμογής και εποπτεία της αγοράς ιδιωτικών παρόχων, με διαφάνεια στις χρεώσεις και ουσιαστικό έλεγχο ενδεχόμενων καταχρηστικών πρακτικών.

Όπως δήλωσε ο Πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Πειραιώς, Θοδωρής Καπράλος: «Η ανάπτυξη της οικονομίας είναι θετική, αλλά η πραγματική της αξία κρίνεται από το αποτέλεσμα που αφήνει στην κοινωνία και στην αγορά.

Δεν αρκεί να ανακοινώνουμε χρηματοδοτικά προγράμματα στα οποία οι μικρές επιχειρήσεις δυσκολεύονται να ενταχθούν, ρυθμίσεις οφειλών που δεν μπορούν να εξυπηρετήσουν ή νέες ψηφιακές υποχρεώσεις που αυξάνουν διαρκώς το κόστος λειτουργίας τους.

Χρειαζόμαστε λιγότερες εξαγγελίες και περισσότερα μετρήσιμα αποτελέσματα. Δίκαιη φορολογία, πραγματική πρόσβαση στη χρηματοδότηση, βιώσιμες ρυθμίσεις και ψηφιακό εκσυγχρονισμό που διευκολύνει αντί να επιβαρύνει.

Παρεμβαίνουμε τώρα, πριν από την οριστικοποίηση του Προϋπολογισμού, γιατί θεωρούμε ότι οι παραγωγικοί φορείς οφείλουν να συμβάλλουν στη διαμόρφωση της οικονομικής πολιτικής με συγκεκριμένες, τεκμηριωμένες και εφαρμόσιμες προτάσεις.

Η ανάπτυξη πρέπει να φτάνει στο ταμείο της επιχείρησης και στην τσέπη του καταναλωτή. Διαφορετικά, παραμένει ένας θετικός αριθμός που δεν αποτυπώνει ολόκληρη την πραγματικότητα της αγοράς».

Ο Εμπορικός Σύλλογος Πειραιώς θα αποστείλει τις προτάσεις του στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής, ζητώντας να εξεταστούν κατά τη διαμόρφωση του τελικού Κρατικού Προϋπολογισμού 2027.