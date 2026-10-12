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ΕΚΤΕΡ: Υπέγραψε σύμβαση για την αναβάθμιση του αεροδρομίου Καλαμάτας
ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
18:22 - 12 Οκτ 2026

ΕΚΤΕΡ: Υπέγραψε σύμβαση για την αναβάθμιση του αεροδρομίου Καλαμάτας

Reporter.gr Newsroom

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Η ΕΚΤΕΡ Α.Ε. (η «Εταιρεία»), σε εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 και του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι στις 09 Οκτωβρίου 2026 η Κοινοπραξία «INTRAPOWER - EKTER A.E. - KLX AIRPORT ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ» στην οποία συμμετέχει η «Εταιρεία» με ποσοστό 50%, υπέγραψε σύμβαση με την εταιρεία «KALAMATA AIRPORT S.A.».

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η μελέτη και κατασκευή του έργου «ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ (KLX)». Το έργο αφορά τη μελέτη και κατασκευή έργων στον Διεθνή Αερολιμένα Καλαμάτας (KLX), που περιλαμβάνουν νέο τερματικό σταθμό περίπου 9.300 m², ανακατασκευή του υφιστάμενου, επέκταση του χώρου αεροσκαφών και της πλευράς ξηράς και τις συνοδευτικές υποδομές.

Η συμβατική αμοιβή ανέρχεται στο ποσό των 51.090.465,00 € (πλέον Φ.Π.Α.), ενώ η συνολική προθεσμία για την περαίωση του αντικειμένου της σύμβασης ορίζεται σε 30 μήνες από την ημερομηνία έναρξης των εργασιών.

Με την υπογραφή της παραπάνω σύμβασης, το ανεκτέλεστο υπόλοιπο των δημοσίων και ιδιωτικών έργων που εκτελεί η ΕΚΤΕΡ Α.Ε. (αμιγώς ή μέσω της συμμετοχής της σε κοινοπραξίες) ανέρχεται στο ποσό των 428,3 εκ. ευρώ.

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