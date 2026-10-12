Συναγερμός στις αγορές πετρελαίου μετά την επίθεση στο Ριάντ και τα ρωσικά πλήγματα στην Ουκρανία

Οι τιμές του αργού πετρελαίου σημειώνουν άνοδο τη Δευτέρα (12/10), μετά τη φονική επίθεση στο αεροδρόμιο της πρωτεύουσας της Σαουδικής Αραβίας, Ριάντ, ενώ η Ουκρανία ανακοίνωσε ότι η Ρωσία συνέχισε να πλήττει τις ενεργειακές της υποδομές.

Σε αυτό το πλαίσιο, το απόγευμα της Δευτέρας (12/10) τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσηςτου Brent, του διεθνούς δείκτη αναφοράς για τις τιμές του πετρελαίου, ενισχύονται κατά 2% στα 106,79 δολάρια.. Αντίστοιχα, τα συμβόλαια του αμερικανικού αργού WTI καταγράφουν άνοδο 2,05%, στα 93,73 δολάρια το βαρέλι.

Υπενθυμίζεται ότι το Σάββατο (12/10), οι αντάρτες Χούθι της Υεμένης, οι οποίοι υποστηρίζονται από το Ιράν, εξαπέλυσαν επίθεση στο Διεθνές Αεροδρόμιο King Khalid, στην πρωτεύουσα της Σαουδικής Αραβίας, Ριάντ. Η επίθεση είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο 12 ανθρώπων και τον τραυματισμό περισσότερων από 300, σηματοδοτώντας σημαντική κλιμάκωση της έντασης στην περιοχή.

Την ίδια ώρα, στην Ευρώπη, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε τη Δευτέρα ότι η Ρωσία παραβίασε την ενεργειακή εκεχειρία που είχε ανακοινώσει ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ. Σύμφωνα με τον Ζελένσκι, η Μόσχα εξαπέλυσε επίθεση σε εγκατάσταση παραγωγής φυσικού αερίου στην Ουκρανία, όπως σημειώνει το CNBC.

Οι προοπτικές για την προσφορά πετρελαίου

Παράλληλα, έχουν ενισχυθεί οι προσδοκίες για την αύξηση των ποσοτήτων ρωσικών ενεργειακών προϊόντων που θα διοχετευθούν στις διεθνείς αγορές, μετά την επίτευξη συμφωνίας μεταξύ Μόσχας και Ουάσιγκτον. Την Παρασκευή, ο Τραμπ δήλωσε ότι η Ρωσία θα διαθέσει περισσότερους από 4 εκατομμύρια τόνους ντίζελ στην παγκόσμια αγορά, στο πλαίσιο συμφωνίας που, όπως ανέφερε, εξασφάλισε έπειτα από τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν.

Νωρίτερα τη Δευτέρα, ο υπό σαουδαραβική ηγεσία συνασπισμός που πολεμά τους Χούθι της Υεμένης, οι οποίοι υποστηρίζονται από το Ιράν, ανακοίνωσε ότι αντιμετώπιζε νέο κύμα επιθέσεων με μη επανδρωμένα αεροσκάφη και πυραύλους με στόχο τη Σαουδική Αραβία.

Οι εξελίξεις αυτές έρχονται μετά την τηλεφωνική επικοινωνία του υπουργού Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, με τον Σαουδάραβα ομόλογό του, Φαϊσάλ μπιν Φαρχάν μπιν Αμπντουλάχ. Σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων της Σαουδικής Αραβίας, οι δύο υπουργοί συζήτησαν την πρόσφατη κλιμάκωση της έντασης στην περιοχή, καθώς και τις προσπάθειες για την αντιμετώπισή της.

Περιορισμένη η αμερικανική παραγωγή λόγω τυφώνα

Στις ΗΠΑ, περίπου 1,2 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως από την παραγωγή πετρελαίου στον Κόλπο του Μεξικού παρέμεναν εκτός λειτουργίας την Κυριακή, εξαιτίας του τυφώνα Isaias, σύμφωνα με την Υπηρεσία Ασφάλειας και Περιβαλλοντικής Επιβολής (BSEE).

Η αναστολή της παραγωγής, σε συνδυασμό με την κλιμάκωση των γεωπολιτικών εντάσεων στη Μέση Ανατολή και τη συνέχιση των επιθέσεων στις ενεργειακές υποδομές της Ουκρανίας, εντείνει την αβεβαιότητα γύρω από την προσφορά πετρελαίου και τις προοπτικές των διεθνών τιμών.