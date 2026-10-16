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Καθυστερήσεις και ακυρώσεις πτήσεων στο «Βενιζέλος» λόγω τεχνικής βλάβης στην Ιταλία
ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
16:25 - 16 Οκτ 2026

Καθυστερήσεις και ακυρώσεις πτήσεων στο «Βενιζέλος» λόγω τεχνικής βλάβης στην Ιταλία

Reporter.gr Newsroom

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Προβλήματα στις αεροπορικές μετακινήσεις προκαλεί τεχνική βλάβη στο κεντρικό σύστημα εναέριας κυκλοφορίας της Ιταλίας, με ακυρώσεις και καθυστερήσεις σε μεγάλα αεροδρόμια της χώρας. Οι Αρχές διευκρινίζουν ότι το περιστατικό δεν σχετίζεται με κυβερνοεπίθεση ή κακόβουλη ενέργεια.

Επιπτώσεις καταγράφονται και στο αεροδρόμιο της Αθήνας «Ελευθέριος Βενιζέλος», όπου έχουν σημειωθεί καθυστερήσεις σε πτήσεις από και προς την Ιταλία, καθώς και τουλάχιστον τρεις ακυρώσεις αναχωρήσεων από ιταλικά αεροδρόμια.

Βλάβη στο δίκτυο δεδομένων ραντάρ

Το πρόβλημα εντοπίζεται στο βασικό δίκτυο μεταφοράς δεδομένων ραντάρ της Ιταλίας, με τις αρμόδιες υπηρεσίες να χρησιμοποιούν εφεδρικό δορυφορικό σύστημα για την αποστολή πληροφοριών στα κέντρα ελέγχου.

Ως αποτέλεσμα, η χωρητικότητα των πτήσεων ανά ώρα στο αεροδρόμιο της Αθήνας έχει μειωθεί κατά 50%, επηρεάζοντας τόσο τις αφίξεις όσο και τις αναχωρήσεις. Οι καθυστερήσεις στις απογειώσεις από την Ιταλία μεταθέτουν, παράλληλα, τις προγραμματισμένες ώρες άφιξης στην Αθήνα.

Καθυστερήσεις και σε πτήσεις προς άλλες χώρες

Η αναστάτωση επεκτείνεται και σε πτήσεις που διασχίζουν τον ιταλικό εναέριο χώρο με προορισμό άλλες χώρες της Δυτικής Ευρώπης.

Με βάση τις έως τώρα εκτιμήσεις, η αποκατάσταση της βλάβης δεν αναμενόταν πριν από τις 16:00, ενώ η κατάσταση παρέμενε υπό εξέλιξη.

Οι επιβάτες καλούνται να επικοινωνούν με τις αεροπορικές εταιρείες τους και να ελέγχουν τακτικά τις ενημερώσεις για πιθανές αλλαγές στις ώρες αναχώρησης και άφιξης των πτήσεών τους.

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Τελευταία τροποποίηση στις 16/10/2026 - 16:27
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