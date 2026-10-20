Επίσημα στο ταμπλό του Χρηματιστηρίου η Capital Maritime Finance του Ευάγγελου Μαρινάκη

Η Capital Maritime Finance Corp. (CMF), συμφερόντων του εφοπλιστή Ευάγγελου Μαρινάκη, ξεκίνησε σήμερα τη διαπραγμάτευση των μετοχών της στην Κύρια Αγορά της Euronext Athens, σηματοδοτώντας μια νέα παρουσία του ναυτιλιακού κλάδου στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Η εισαγωγή της εταιρείας έρχεται σε συνέχεια μιας επιτυχημένης δημόσιας προσφοράς, αναδεικνύοντας τις δυνατότητες άντλησης κεφαλαίων από την εγχώρια κεφαλαιαγορά.

Το καθιερωμένο καμπανάκι για την έναρξη της συνεδρίασης χτύπησε η Ειρήνη Μαρινάκη, κόρη του Ευάγγελου Μαρινάκη, σηματοδοτώντας την έναρξη διαπραγμάτευσης των μετοχών της εταιρείας. Η CMF αποτελεί την πρώτη ναυτιλιακή εταιρεία που πραγματοποιεί αποκλειστική πρωτογενή εισαγωγή στο ελληνικό Χρηματιστήριο, σε μια εξέλιξη με ιδιαίτερο συμβολισμό για τη σύνδεση της ελληνόκτητης ναυτιλίας με την εγχώρια επενδυτική αγορά.

Ιδιαίτερα ισχυρή ήταν η ανταπόκριση των επενδυτών στη δημόσια προσφορά της CMF, μέσω της οποίας η εταιρεία άντλησε κεφάλαια ύψους 300 εκατ. ευρώ. Το συνολικό ενδιαφέρον διαμορφώθηκε σε περίπου 1,08 δισ. ευρώ, ενώ η ζήτηση υπερκάλυψε κατά 4,34 φορές τον αρχικό στόχο άντλησης κεφαλαίων, ο οποίος είχε τεθεί στα 250 εκατ. ευρώ.

Σημαντική ήταν και η συμμετοχή των ιδιωτών επενδυτών, καθώς περίπου 14.000 Έλληνες τοποθετήθηκαν στη δημόσια προσφορά. Παράλληλα, έντονο ενδιαφέρον εκδηλώθηκε από ελληνικά και διεθνή θεσμικά χαρτοφυλάκια, επιβεβαιώνοντας την απήχηση της έκδοσης.

Μεταξύ των επενδυτών που ξεχώρισαν ήταν επενδυτικά σχήματα με σύνδεση με τους ομίλους Βαρδινογιάννη, Μυτιληναίου, Περιστέρη και Κόκκαλη, τα οποία συμμετείχαν συνολικά με κεφάλαια ύψους 70 εκατ. ευρώ.

Στα 7,50 ευρώ η τιμή εκκίνησης – Τα στοιχεία της εισαγωγής

Η έναρξη διαπραγμάτευσης των μετοχών της Capital Maritime Finance έχει προγραμματιστεί για σήμερα, Τρίτη 20 Οκτωβρίου, με την τιμή εκκίνησης να διαμορφώνεται στα 7,50 ευρώ ανά μετοχή, στο ίδιο επίπεδο με την τιμή διάθεσης που καθορίστηκε μετά την ολοκλήρωση της δημόσιας προσφοράς.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Euronext Athens, προς διαπραγμάτευση στην Κύρια Αγορά εισάγονται 140 εκατ. κοινές μετοχές της εταιρείας, με χρηματιστηριακό κωδικό «CMFC» και κωδικό ISIN MHY1114L1074. Οι μετοχές εντάσσονται στον κλάδο «Βιομηχανικά Προϊόντα & Υπηρεσίες».

Για τις τρεις πρώτες ημέρες διαπραγμάτευσης, το ημερήσιο όριο διακύμανσης της τιμής έχει οριστεί στο ±60%.

Δημόσια προσφορά με προσφορές 1,1 δισ. ευρώ

Η εισαγωγή της CMF στο Χρηματιστήριο Αθηνών ακολουθεί μια δημόσια προσφορά που επιβεβαίωσε την ισχυρή ζήτηση για τη μετοχή. Οι συνολικές προσφορές ανήλθαν σε περίπου 1,08 δισ. ευρώ, προσεγγίζοντας τα 1,1 δισ. ευρώ, με τη ζήτηση να υπερκαλύπτει κατά 4,34 φορές τον αρχικό στόχο άντλησης κεφαλαίων των 250 εκατ. ευρώ.

Η ανταπόκριση των επενδυτών επέτρεψε την αύξηση του τελικού μεγέθους της έκδοσης στα 300 εκατ. ευρώ. Συνολικά διατέθηκαν 40 εκατ. νέες μετοχές, στην τιμή των 7,50 ευρώ ανά μετοχή, έναντι ανώτατης τιμής προσφοράς 7,68 ευρώ.

Ιδιαίτερα σημαντική ήταν η συμμετοχή των Ελλήνων ιδιωτών επενδυτών, καθώς περίπου 14.000 φυσικά πρόσωπα έλαβαν μέρος στη δημόσια προσφορά. Παράλληλα, ισχυρό ενδιαφέρον εκδηλώθηκε από εγχώρια και διεθνή θεσμικά χαρτοφυλάκια.

Ξεχωριστή θέση μεταξύ των επενδυτών είχαν σχήματα που συνδέονται με τους ομίλους Βαρδινογιάννη, Μυτιληναίου, Περιστέρη και Κόκκαλη, τα οποία τοποθέτησαν συνολικά 70 εκατ. ευρώ.

Τα στοιχεία της έκδοσης αποτυπώνουν το εύρος της επενδυτικής ανταπόκρισης και αναδεικνύουν το ενδιαφέρον για τη χρηματοδότηση ναυτιλιακών επιχειρήσεων μέσω της ελληνικής κεφαλαιαγοράς.

Επενδυτικό πρόγραμμα 1,8 δισ. δολαρίων για 23 νέα πλοία

Κεντρικό στοιχείο του επιχειρηματικού σχεδιασμού της Capital Maritime Finance είναι το επενδυτικό πρόγραμμα ύψους 1,8 δισ. δολαρίων, το οποίο προβλέπει την απόκτηση 23 νέων πλοίων μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων (containerships).

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, ο στόλος της εταιρείας αναμένεται να αυξηθεί από 13 σε 36 πλοία έως το τέλος του 2028, ενισχύοντας σημαντικά την παρουσία της στον τομέα των θαλάσσιων μεταφορών εμπορευματοκιβωτίων.

Παράλληλα, η εταιρεία διαθέτει σημαντική ορατότητα ως προς τα μελλοντικά της έσοδα, καθώς οι συμβασιοποιημένες μελλοντικές εισπράξεις από ναυλώσεις ανέρχονταν στα τέλη Σεπτεμβρίου σε 3,9 δισ. δολάρια.

Η επέκταση του στόλου και το χαρτοφυλάκιο ναυλώσεων αποτελούν βασικούς άξονες του σχεδιασμού της εταιρείας, σε μια περίοδο κατά την οποία η εξασφάλιση μακροπρόθεσμης χρηματοδότησης και η προβλεψιμότητα των εσόδων έχουν ιδιαίτερη βαρύτητα για τις ναυτιλιακές επιχειρήσεις.

Κέρδη 64,94 εκατ. δολαρίων το 2025 – Τι προβλέπεται για τα μερίσματα

Σε επίπεδο οικονομικών επιδόσεων, ο όμιλος εμφάνισε για το 2025 κύκλο εργασιών 122,85 εκατ. δολαρίων και καθαρά κέρδη 64,94 εκατ. δολαρίων.

Παράλληλα, η διοίκηση έχει διατυπώσει μη δεσμευτικό στόχο για τη διανομή ποσοστού 60% έως 70% των προσαρμοσμένων καθαρών κερδών στους μετόχους, μέσω τριμηνιαίων καταβολών μερισμάτων.

Η συγκεκριμένη κατεύθυνση συνιστά μέρος του πλαισίου που παρουσιάζει η εταιρεία προς τους επενδυτές, χωρίς να αποτελεί εγγυημένη δέσμευση για συγκεκριμένο ύψος ή χρόνο διανομής. Η εφαρμογή της μερισματικής πολιτικής θα εξαρτηθεί από τις σχετικές εταιρικές αποφάσεις.

Το στοίχημα για την ελληνική κεφαλαιαγορά

Η είσοδος της Capital Maritime Finance στην Euronext Athens αποκτά ευρύτερη σημασία, καθώς ενισχύει τη δυνατότητα σύνδεσης ενός από τους σημαντικότερους κλάδους της ελληνικής οικονομίας με την εγχώρια κεφαλαιαγορά.

Η επιτυχία της δημόσιας προσφοράς, η συμμετοχή περίπου 14.000 ιδιωτών επενδυτών και η παρουσία ισχυρών θεσμικών χαρτοφυλακίων αναδεικνύουν τη δυνατότητα άντλησης σημαντικών κεφαλαίων από την ελληνική αγορά για τη χρηματοδότηση επενδύσεων μεγάλης κλίμακας.

Παράλληλα, η συγκεκριμένη εισαγωγή δημιουργεί ένα νέο σημείο αναφοράς για άλλες ναυτιλιακές εταιρείες που θα μπορούσαν να εξετάσουν την άντληση κεφαλαίων μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Για την Capital Maritime Finance, η έναρξη διαπραγμάτευσης σηματοδοτεί την είσοδο σε μια νέα φάση, με βασικούς άξονες την υλοποίηση του επενδυτικού προγράμματος των 1,8 δισ. δολαρίων, την αύξηση του στόλου και την αξιοποίηση της χρηματοδότησης που εξασφαλίστηκε από τη δημόσια προσφορά.

Για την ελληνική κεφαλαιαγορά, το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στην πορεία της μετοχής στο ταμπλό και στο κατά πόσο η επιτυχία της έκδοσης θα λειτουργήσει ως καταλύτης για την προσέλκυση νέων ναυτιλιακών επιχειρήσεων και περισσότερων επενδυτικών κεφαλαίων στην Euronext Athens.